Emperyalizm Suriye’yi barbarlığa teslim etti

Etki Can Bolatcan

Suriye 6 Ocak’tan bugüne bir kez daha ABD ve İsrail’in bölgeye dayattığı senaryoların, etnik ve mezhepsel ayrıştırma politikalarının, emperyalizm eksenindeki çatışmaların alanı haline getirilmiş durumda.

ABD – İsrail politikaları doğrultusunda HTŞ gibi cihatçı çetelerin eliyle yürütülen saldırganlık; başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere, Suriye halklarının yaşam hakkını ve siyasi iradesini hedef alıyor. ABD’nin haydutça saldırganlığı, bu doğrultuda "Bin yıllık kardeşlik" söylemlerinin ardına gizlenen Yeni Osmanlıcı ortaklık, Suriye’de merkezileşmeye çalışan cihatçılık bölgeyi yeni felaketlerin eşiğine sürüklüyor.

6 Ocak’tan itibaren SDG kontrol ettiği bölgeleri büyük oranda kaybetti. Suriye’nin büyük bir bölümü Colani liderliğindeki geçici Şam hükümetinin kontrolüne geçti. Bölgenin müttefiklik ilişkileri, politik ihtiyaçları, müdahale yöntemleri de dayatılan “Yeni Suriye” planına göre şekil değiştirdi. Gelişmelerin ardından SDG’nin izleyeceği politika, Suriye’nin geleceği, ABD’nin beklentileri ve sürecin Türkiye’ye olası etkileri Orta Doğu siyasetinin en güncel soruları olarak karşımızda.

Bölgedeki son gelişmeleri, ABD’nin yeni Suriye politikalarını ve çatışmaların bölgeye etkilerini Hediye Levent ve Arif Keskin ile konuştuk.

***

HEDİYE LEVENT İLE SÖYLEŞİ

PARİS’TEN ÇIKAN YENİ SURİYE

Şu anda bir uzlaşma söz konusu değil. Aksine, Suriye’de Kürtler, Araplarla ittifak halinde ekonomik değeri oldukça yüksek bir bölgeyi, ülkenin yaklaşık yüzde 25’ini kontrol ederken şu anda Haseke’nin belli bir kısmına sıkışmış durumda. Ayrıca öz yönetimin elindeki Roj ve El Hol kampları da çok önemliydi siyasi açıdan, uluslararası toplumla doğrudan temas kurulmasını sağlayan mevzilerdi. SDG - öz yönetim burada muhataptı, doğrudan muhatap alınıyordu. Buraları kaybetti.

***

ARİF KESKİN İLE SÖYLEŞİ

ABD’NİN ROTASI BÖLGEYİ BELİRLİYOR

ABD İran’a odaklanmak istiyor. Enerjisini, gücünü, mesaisini oraya harcamak istiyor. İran krizinin ne zaman ve ne şekilde çözüleceği de bilinmiyor. Bu nedenle bölgede Türkiye’ye ihtiyacı var, Arap devletlerine ihtiyacı var, Suriye’de isteklerine uygun ve bütünlüklü bir yapıya ihtiyacı var. Bu bağlamda ABD, SDG ile eski ortaklıklarının kalmadığını belirtiyor. Çünkü bölgedeki jeopolitik süreç ve ihtiyaçlar değişti.