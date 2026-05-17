Emperyalizmin saldırganlığı kırılganlığını örtmüyor

Yusuf Tuna Koç

2026 yılının ilk beş ayı, Venezuela’da meşru devlet başkanı Maduro’nun kaçırılması, İran’a yönelik savaş girişimi, Burkina Faso’da devlet başkanı Ibrahim Traore’ye yönelik saldırı girişimleriyle, emperyalizmin saldırganlık düzeyini yoğunlaştırdığı bir dönem oldu.

Öte yandan ABD’nin son on yıldır Çin’e karşı geliştirdiği ticaret savaşı politikasından geri adım atılırken, Trump’ın en büyük projem olarak adlandırdığı gümrük vergileri politikasından da çabuk vazgeçildi.

Vaziyet, emperyalist merkezin gerileyişini kabul ederek gücünün yettiği yerde saldırganlaştığı, yetmediği yerde bükemediği bileği öptüğü yeni bir durum yarattı.

Bu gelişmeleri ve Latin Amerika ile Afrika kıtasına yönelik saldırganlığı, siyaset bilimci Ergin Yıldızoğlu ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan ile konuştuk.

***

ERGİN YILDIZOĞLU İLE SÖYLEŞİ: EMPERYALİZM EKONOMİK ZEMİNİNİ KAYBEDİYOR

Ergin Yıldızoğlu ile ABD emperyalizminin son dönemde izlediği saldırgan dış politika hattını, petro-dolar sistemindeki çatlakları ve Çin’in küresel etkisini konuştuk. Söyleşide ayrıca Afrika’da yükselen bağımsızlıkçı iktidarların karşı karşıya olduğu yapısal sorunları, Batı hegemonyasından kopuşun imkanlarını ve bağımsızlığın 21. yüzyıldaki koşullarını değerlendirdik.

***

NAHİDE ÖZKAN İLE SÖYLEŞİ: HEDEF ALINAN KÜBA DEĞİL SOSYALİZM

Nahide Özkan ile ABD’nin Küba’ya yönelik uzun yıllardır süren ambargo ve müdahale politikalarını, Trump yönetiminin son dönemde artan tehditlerini ve bunun Küba’daki gündelik yaşama etkilerini konuştuk. Söyleşide ayrıca ABD’nin Latin Amerika’daki yeni saldırganlık hattını, Küba halkının olası müdahale ihtimaline yaklaşımını ve uluslararası dayanışmanın önemini değerlendirdik.