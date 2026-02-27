En büyük dert olan su sorunu bitecek

Berkay SAĞOL

Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. 2024 yılında Muğla’da Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt, geçen 2 yıllık süreçte kentte yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Kurt, “Seçimlerden sonra olmak üzere burada Datça gibi bir yarımadanın özellikle kültürel, sportif ve ticari alanda neler eksiğimiz var? Neler yapılabilir? Bu açıdan baktık. Tabii istediğiniz her şeyin olması mümkün değil. Bir sürü engelle karşılaşıyoruz. Birçok projemiz henüz daha onaylanmış değil. Bunun tabii maddi boyutu da var. Ahmet Başkan da projeyi hazırlayın yapalım düşüncesinde hemen tabi ama önceliklerimiz farklı olabiliyor” dedi.

Datça'nın en büyük problemleri olan su probleminin bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl itibariyle çözülmüş olacağını vurgulayan Başkan Kurt, “Bizim için şu anda yapılan altyapılar da önemliydi. Şu anda Datça’nın birçok yerinde altyapı ve asfalt çalışması var. Önce altyapısı eksik olan yerleri tespit edip asfalt işlemini sonrasında yapmaya çalışıyoruz. Asfalt çalışmalarında kimsenin tereddüdü olmasın, ihtiyaç olan bölgeleri ve altyapı çalışmaları bitmiş alanları öncelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim için öncelikli alanlardan birisi hastane yolunun hızlıca iyileştirilmesi. O bölgede kot çalışmalarıyla ilgili çeşitli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum bizim en büyük sorunlarımızdan biri su. Bu yıl MUSKİ’nin projelerinde yeni su depoları da var. Bu depolar ve jeneratörlerle beraber su sorununu tamamen çözmüş olacağımıza inanıyorum. Çünkü yaz geldiği zaman Datça gibi bir turizm bölgesinde ‘Su yok’ demek bana büyük ızdırap veriyor” diye konuştu.

“ÇÖZÜM KONUSUNDA SAMİMİ ÇALIŞIYORUZ”

Yaklaşık 12 yıllık sorun olan Çomarlık bölgesinin kanalizasyon hattının da mayıs ayı itibariyle tamamlanacağını belirten Başkan Kurt, “O bölgede hızlı bir yapılaşma oldu, su var ama kanalizasyon yok ve bu sağlık yönünden bazı problemler yaratmaya başlamıştı. Uzun süre yapılamadı ama şimdi bu sorun tamamen çözülmüş olacak. Biz Datça’nın sorunlarını çözme konusunda samimi şekilde çalışıyoruz ama birçok sorunla da karşılaşıyoruz. Özellikle ikametgâh konusunda ciddi sorunumuz var. Bizim kayıtlı nüfusumuz 26 bin kişi ve tüm ödenekleri buna göre alıyoruz. Yazın ise nüfusumuz neredeyse 10 katına çıkıyor. Su, çöp, yol, park hepsi sorun oluyor. Bize kaynak yaratılmadığı sürece maalesef bu sorunlar devam edecek” dedi.

“İYİLİĞİ ÇOĞALTMAMIZ GEREKİYOR”

Çiçek açan her bademin bir umut olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, şunları söyledi: “Türkiye için başka bir dünya mümkündür diyoruz. Her yıl ilgi de artıyor ve festivalin niteliği de yükseliyor. Biz daha iyisini nasıl yaparız diye düşünüyoruz ve bunun peşinden koşuyoruz. Festivali adanın her bölgesine yaymak gibi bir düşüncemiz var. Asıl olarak temamız aydınlanma ve biz festivale uyanış olarak bakıyoruz. Topluma, hak etmediği düzenden kurtulacağı bir başka bir dünya sunmaya çalışıyoruz. Badem çiçeğinin ötesinde kültürel, sportif, badem yarışmalarından yerel kültüre kadar çok geniş bir organizasyonda bunu, umudu başarmaya çalışıyoruz. Elimizde olan kısıtlı imkânlarla dünyada belki de o mevsimde olan sayılı festivallerden birini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu festivalle iyiliği çoğaltmamız gerektiğini vurguluyoruz.”

Başkan Kurt, “Barınakla ilgili de çalışmalarımız var. Şu anda 70 canımız o barınakta ve onlar için en iyi barınma ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra sosyal çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle zor ekonomik şartlarda yaşayan vatandaşlara bir nebze destek olmak açısından lokantamızı açtık. Gürsel Başkan döneminde başlayan proje bizim dönemimizde açıldı ve Muğla’nın ilk lokantasıydı. Karaincir bölgesine de sosyal tesisimizi geçen yaz kazandırdık. Komşu adalarla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor devamlı olarak. Bir aksilik olmazsa nisan ayında adalar arası belediye başkanları toplantısını Datça’da gerçekleştirme gibi bir heyecanımız var. Doğru bir planlamayla Datça Yarımadası, Ege ve Akdeniz’in kesiştiği bu noktada bir inci olabilir. Bu bölgeyi koruyarak geliştirme çabasındayız. Tüm bunların yanı sıra her yıl Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nu yapıyoruz. Bu yıl 20’ncisini gerçekleştirdik. Gençlere ve kadınlara yönelik açtığımız ücretsiz kurslar ilgi görüyor. Dikiş atölyemiz, geri dönüşüm atölyemiz, vurmalı çalgılar ve dünya çalgıları kurslarımız ile tiyatro kulübümüz bulunuyor. Lise öğrencileri için eğitime ücretsiz destek programımız var. Datça Belediyesi Spor Kulübümüzde yaklaşık 120 sporcumuz var. Yaklaşık 2 hafta önce 16 yaş grubu kız basketbol takımımız Muğla şampiyonu oldu. Adalar’da olan Ege Dostluk Basketbol Turnuvası devam ediyor. Eylül ayında basketbol takımlarını Datça’da misafir etmiştik ve şimdi mayıs ayında yeniden buluşacağız” diye konuştu.