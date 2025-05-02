En büyük eser zihniyet değişimi

Halil ERTUNÇ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelişinin 1’inci yılı kapsamında düzenlenen lansman programında hayata geçirdiği projeler ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla ilgili hedeflerini anlattı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, seçmenin “Balıkesir değişim istiyor” diyerek 78 yıl sonra görevi kendisine teslim ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, çevreden spora, kültürden sanata dair hayata geçirdiği projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Akın, Balıkesir halkının aldığı bu tarihsel kararı bir an olsun unutmadan binlerce çalışanıyla birlikte büyük bir “Balıkesir Takımı” olduklarını belirtti. “Bizim en büyük projemiz, Balıkesir’imizin huzuru ve mutluluğudur” diyen Başkan Akın, “Kibirden uzak, sevgi, güler yüz, adalet ve kardeşlik duygularıyla çalışıyoruz. Başkaları gibi ayrıştırmayı, tehditleri ve hesaplaşmayı değil; birlikte olmayı, kimseyi ayırmadan eşit hizmet etme dönemini başlattık. Bu zihniyet değişimi, bizim şimdiden en büyük eserimiz oldu” dedi.

Balıkesir’in hiçbir kaynağını ziyan etmeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Akın, ”Ailem dediğim Balıkesir’ime hesap vermek için huzurunuzdayım. Türkiye’nin en borçlu belediyesini devraldığımız halde, bu büyük borç yükünü bahane etmeden çok çalıştık. Ülkede büyük ekonomik sorunlar yaşanıyorken gerekirse diğer projelerimizi biraz erteleriz, gerekirse bir sene geç yaparız ama hiçbir evladımızı aç ve açıkta bırakmayız. Bu nedenle, önceki döneme göre sosyal destek bütçemizi üç kat artırdık. Tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden sağlamaya başladık. Bugün itibariyle 8 bin ihtiyaç sahibi ailemize Yakın Kartlarını teslim ettik. Bu kartlara toplam 35 milyon lira ödeme yaptık” diye konuştu.

KENT LOKANTASI, BESLENME ÇANTASI…

Türkiye’nin şu an beslenme krizi ve kent yoksulluğuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan Akın, “Asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin maaşları çarşıda, pazarda eriyip gidiyor. Evlatlarımız beslenemediği için gelişemiyor. Hayat şartları zorlaşırken biz ne yaptık? Günde ortalama 1000 vatandaşımıza, sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı yemekler sunan Kent Lokantamızı açtık. Okulda beslenemeyen ve gelişemeyen çocuklarımız için Beslenme Çantalarını evlerine götürdük. Yoksulluğu yönetmek değil memleketimde yoksulluğu yok etmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapabilmeleri için Günaydın Çorbası uygulamasını hayata geçirdik. 30 liraya üç çeşit yemek sunan Yakın Mutfak’ları açtık. Şu an da dört adet açtık” dedi.

Akın, “Söz verdiğim gibi, ilk önce Edremit, Manyas, Susurluk, Bandırma, Sındırgı, Dursunbey, Savaştepe ve Bigadiç’te olmak üzere 8 yeni kreşimizin çalışmaları aynı anda sürüyor ve kreşlerimizi hızlıca tamamlıyoruz. 20 ilçemizin tamamında kreşlerimizi açacağız. Lansmanı düzenlediğimiz Avlu’da Türkiye’nin en büyük kreşini açıyoruz. 10 kreşi kapsayacak bir büyüklükte olacak kreşimizin adı On kreş olacak” ifadelerini kullandı.

BEREKETLİ TOPRAKLARI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Tarımda tesisleşme stratejisine çok önem verdiklerini aktaran Başkan Akın, “Bal dolum tesisi ve manda kaymağı üretim tesisimizin çalışmalarını yürütüyoruz. Bu şekilde eti, sütü altın değerinde olan topraklarımızı kalkındıracağız. Çiftçimiz köyünü terk etmeyecek. Bu bereketli toprakları sahipsiz bırakmayacağız. Daha önce su götürülmemiş arazilerde sulama hatları oluşturduk. Daha önce sulanmayan yüzbinlerce zeytin ağacına can suyu verdik” dedi.