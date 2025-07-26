‘En çok adaleti özledim’: Neşemi hücreye kapatamazlar...

Gazeteci Fatih Altaylı, 35 gün önce troller tarafından hedef gösterildi ve haksız, hukuksuz bir kararla tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde bir hücreye konulan Fatih Altaylı, dört duvar arasında ülke gündemini belirleyen özel haberlere imza atıyor. Baskı rejimine cezaevinde neşesini koruyarak direniyor. Boş koltuğunu izleyen milyonlarca insan, istibdat rejimine karşı susmayan bir gazetecinin günlüğüne tanıklık ediyor. ‘Silivri Muhabiri’ Fatih Altaylı, sorularımı yanıtladı.

Fatih Altaylı

Ben iddianameyi okuduğumda “Burada sadece niyet okuma, çarpıtma var suç yok” diye düşündüm. Siz okuduğunuzda ne hissettiniz?

Güldüm. Hiç şaşırmadım. Sözlerimde suç olmadığını biliyordum ve bir nebze hukuk nosyonu, aklı, izanı olan herkes o sözlerde bir suç olmadığını biliyor. Ama hukuken yok. Mesele hukuk değil ve biz hala hukuk diyoruz. Hukuk var zannediyoruz. Yok öyle bir şey.

Sizi neden hapsettiler? Böyle kritik ve çok köklü değişim adımları atıldığı bir dönemde hapsedilmeniz rastlantı mı?

Son dönemlerde iktidarın yaptığı hiçbir şey rastlantı gibi durmuyor. Bu süreçte bazı konularda muhalefetin sesi olmam istenmemiş olabilir fakat şunu biliyorum, beni uzun süredir bir bahane bularak içeri atmak istiyorlardı. Bulamayınca uydurdular. Beni içeri atarak geniş kesimlere mesaj veriyorlar zannederim. Bence asıl amaç gözdağı. Ve yargı sürecindeki adımlar bile çok planlı görünüyor.

Sizce devlet aklı kaldı mı? Sizce bu kimin aklı!

Yıllar önce, ilk çözüm süreci sırasında Cübbeli Ahmet şöyle demişti: “Ben hep bir derin devlet, bir derin akıl var zannederdim. Yokmuş. Keşke olsaymış” demişti. O sırada çözüm sürecine karşıydı. Ben Türkiye’de bir devlet aklı göremiyorum. Varsa bile IQ’su pek yüksek olmayabilir. Devlet aklı var mı bilmem ama bir akıl hocası olduğu açık. Tom Barrack’ın metinlerini kim yazıyorsa akıl hocası da o dur muhtemelen. Bu işi çok geriye doğru düşünürsek Milli Emniyet Başkanı Doğu’ya kadar gideriz.

Boş koltuk basın özgürlüğü sembolüne dönüştü ve gazeteciliğiniz Silivri’de de sürüyor. Haberleriniz gündem oluyor. Bu gazeteciliğin sırrı ne?

Ben izleyemiyorum ama galiba öyle olmuş. Bunun kararını Emre ile daha önce vermiş ve hukuk ekibimize yasal olarak olabilecek sakıncaları sormuştuk. Yani anlayacağınız üzere başıma böyle bir durum gelebileceğini tahmin ediyorduk. Hatta gerek seninle gerek İsmail Arı ile de bunları konuşmuştuk. Böyle ikonik bir durum olacağını tahmin ediyorduk ama beklentimizin üzerinde bir etkisi, sembolik bir durumu oldu. Hatta Gazeteciler Cemiyeti’nin ödül töreninde sahneye koltuğu çıkaracaktık törende. İzin vermediler. Gazetecilik her yerde sürer. Böyle bir meslek. Şu anda kendimi Silivri Cezaevi muhabiri olarak görüyorum. Üstelik haber kaynakları ziyaretime geliyor. Gözlemlerimi de ayrıca yansıtıyorum. Gazeteci her yerde gazetecilik yapabilir. Yeter ki korkmasın ve istesin.

Türkiye’de basın özgürlüğü açısından daha karanlık bir dönem oldu mu?

Olmuştur. Ama yargı açısından daha kötü bir dönem olmadı. Ben 12 Eylül sonrası gazeteciliğe başladım. Darbe döneminde. Emin olun sıkıyönetim mahkemeleri bile çok çok daha adildi. Biz devletinden gücünden hep yargıya sığındık ve hiç bu kadar adaletsiz bir dönem görmedik. Ben 28 Şubat’ta andıçlandım. DGM’de yargılandım. Orada bile adalet vardı.

İnadına neşe ile direniyor, hapishane koşullarını bile dönüştüren bakış geliştiriyorsunuz. Bunun sırrı nedir, öneriniz var mı?

Sabah sayımı için her sabah kalabalık bir ekiple odama gelen infaz koruma ekibine “Her sabah ziyaretime geliyorsunuz. Çok mahcup oluyorum size bir çay, bir kahve, bir bisküvi bile ikram edemiyorum deyince, amirleri “Fatih Bey sabahın köründe bu neşenin kaynağı ne? diye sordu. Ona verdiğim yanıtı size de vereyim. Beni hücreye koyabilirler ama neşemi hücreye kapatamazlar. Neşe benim. Ve buradaki tüm tutuklularla paylaşıp onları da neşeli olmaya davet ediyorum. Herkese moral vermeye gayret ediyorum. Sinirli ve gergin olsak da, neşeli olsak da 1 ay 30 gün, 1 gün 24 saat. Neşemi koruyarak bizi buraya atarak mutsuz edeceğini zannedenlere meydan okuyorum. Sonuçta hem suçsuzum hem de uydurdukları suç utanılacak bir suç değil. Öğrenci yurdunda çocuklara tecavüz edenlere, kadın katillerine tutuklama tedbiri uygulamayanların benim fikirlerime, eleştirilerime hücre cezası vermeleri beni mutsuz etmez. Ayrıca bu gazetecilik olarak bir şans. Para versem beni buraya sokmazlardı. Oysa şimdi herkesin merak ettiği yeri raporluyorum. Tüm bunlar bana neşe veriyor. Hande ile gülüşüyoruz. “Nazım ile Vera gibi olduk” diye. Hayata olumlu yönden bakmak benim karakterim. Sizi anlatan başınıza ne geldiği değil, onu nasıl karşıladığınız. Bakın artık Silivri soğuk lafı yok. Silivri korku tüneli değil. Yıktım o korkutucu düşünceyi. Kimseye öneride bulunacak cezaevi tecrübem yok. Ama neşeyi korumak en iyi protesto haklı olmak en büyük güç.

İnternetsiz, sosyal medya olmadan hayat nasıl?

Süper. Her açıdan detoks yapıyorum ama en iyisi sosyal medya olmaması. İçinde bulunduğumuz seviyesizliği unutturan asap bozucu trollerin varlığından bile haberdar olmadığımız şahane bir ortam. Tek sıkıntım internet olmadan bilgiye ulaşmadaki zorluk.

İzleyebildiğiniz TV kanalları neler? Bunlar üzerinde medya analizi yapar mısınız?

52 TV kanalı, 5 radyo yayını var. Birkaç kanal cezaevine özel ve bazen bir film, futbol maçları ve F1 yarışlarını yayınlıyorlar. Halk TV ve Sözcü TV’de mevcut kanallar arasında. Doğrusunu isterseniz çok fazla Televizyon izlemiyorum. Sabah haberlerini alıyor sonra kapatıyorum. Haber ve spor kanalları dışında ender olarak iyi bir film varsa bakıyorum ama dublajlı film izlemek pek keyifli değil. Arada Masterchef de izliyorum ama arada. Medya analizi yapacak kadar yetkin miyim bilmiyorum ama genelde haber kanallarında gördüğüm birkaç yetkin isim dışında derin bir bilgisizlik. Dersine iyi çalışmamış, gündemi takip etmeyen ya da yüzeysel takip eden sunucu ve yorumcular. Günlerce tekrarlanan aynı haberleri demirbaş yorumcuların her alanda ahkam kesmesi. En muhalif görünen de bile büyük bir mecburi otosansür. Açıkçası şunu söylemem daha doğru olur. Bugün medya eleştirisi ayıp olur. Çünkü büyük baskı var. Onurunu korumaya çalışanları kutlamak lazım.

Dışarda en çok neyi özlediniz? Çıktığınızda ilk ne yapmak istiyorsunuz?

Ailemi, dostlarımı, sizin programı izleyebilmeyi, sokakta yürüyebilmeyi, ofise gelmeyi, boş koltuğa oturup kaldığım yerde devam etmeyi özledim. Ama hepsinden çok adaleti özledim. Çıkınca ilk ne yapmak istediğimi pek düşünmedim. Galiba yatağımda uyanmak istiyorum.

Sizi en çok zorlayan ne oldu?

Belki manyakça gelecek ama hiçbir şey. Belki habere ve bilgiye ulaşmadaki imkansızlık ya da kısıtlama. Yüzyılın en büyük antropoloğu Prof. Yves Coppens’e Afrika’daki bir kabiledeki yaşam koşullarına bir insanın nasıl katlandığını sormuştum. “İki ay orada yaşarsan sanki hep orada yaşamış gibi adapte olursun. İnsan en hızlı adapte olabilen hayvandır” demişti. Ben de hızlı adapte oldum. Şunu da söylemem lazım. Silivri 9 nolu çalışanları yani infaz koruma ekibi gerçekten çok çok düzgün ve iyi. Onların da bu rahat uyumda etkisi oldu. Kesin.

Silivri’de gün içinde yapmaktan en çok keyif aldığınız nedir?

Her şeyden keyif almaya çalışıyorum. Her sabah yaptığım temizlikten. Odamın giderek daha temiz hale gelmesinden. Osman Kavala’nın yolladığı kitapları okumaktan, hoş sohbet ziyaretçilerden. Yemek yapmaktan.

Sizi en çok öfkelendiren ne oldu?

Zannederim birinci ayın sonunda Sulh Ceza hakimliğinin zorunlu olarak yaptığı tutukluluğun gözden geçirildiği duruşma. Avukatıma katılma izni verilmedi. Ben katılmak istemediğim halde katıldım. Hakim hanımefendinin celsedeki tavrı çok kötü idi. Kendi adıma değil ama adaletin düşürüldüğü hale sinirlendim.

Sizi şaşırtan ziyaretçiniz oldu mu?

Oldu. Adını verip başını belaya sokmayayım. Ama şunu söylemem lazım, 63 yılda çok iyi dostlar edinmişim. Bir çocukluk arkadaşım bugün iktidar karşısındaki konumunu tehlikeye atacak olmasına rağmen ziyaretime geldi. “Niye geldin” dedim. “Niye gelmeyeyim. Seni ziyaret edemeyeceksem o koltuk neye yarar” dedi. Çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun başkanı. Tüm dostlarım, sizler hepiniz çok sıcak bir sevgi gösterdiniz. Sadece bir kişi sınıfta kaldı. Eşim onun telefonlarını açmıyor artık. Eşime ulaşamayınca kızımı aramış. “Annen telefonlarımı açmıyor” demiş. Kızımda gerekeni söylemiş. Anlayacağınız ailece pek normal değiliz.

Silivri’de en duygulandığınız an neydi?

Ben sık sık duygulanırım. Birkaç kez gözlerim doldu. İlk açık görüş, az önce bahsettiğim arkadaşımın ziyareti, adını vermediğim AKP’li arkadaşımın her şeyi göze alıp gelmesi, infaz korumadaki arkadaşların insanlığı… Sık sık duygulanıyorum.

Bittiyse size de bir teşekkürüm var. Sen ve Onlar ekibi ve İsmail Saymaz ve birkaç gazeteci meslek adına umutlarımı taze tutuyorsunuz. BirGün ise cezaevinde olmadığım sürede aldığım tek gazete idi. Yeni dönem gazeteciliği en iyi anlamış gazete ve tüm imkansızlıklara rağmen iyi gazetecilik yapıyorlar. Kutluyorum. Ne yazık ki Türk burjuvazisi destek konusunda sınıfta kalıyor.