Enerji kaynakları ve enerji karışımındaki rolü

Cemal CEYLAN*

2000 yılında küresel elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yüzde 17 iken bugün bu oran yüzde 5-9’a düşmüş durumda. Mevcut oranı koruyabilmek için 2050 yılına kadar 270 yeni reaktörün inşa edilmesi gerekiyor– yani, yılda 11 yeni reaktör. Ancak şu anda yılda sadece 6 yeni reaktör inşa edilebilmektedir.

2024 ortası itibarıyla, dünyada 367 GW kapasiteyle 419 reaktör faaliyet gösteriyordu. Bu, bir önceki yıla göre sadece 1 reaktör daha fazla demektir, yine de, 2002’deki zirvenin 30 reaktör altında kalınmıştır. Ekonomik verimlilik ve enerji maliyeti ABD Yatırım Bankası Lazard’nın senelik raporuna dayanan bir analizde, nükleer enerji maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre yüksek olduğunu tespit etti. Amortismanı tamamlanmış nükleer santraller düşük üretim maliyetlerine sahip olabilirken, yeni santrallerin ekonomik olarak sürdürülebilirliği şüphelidir. Bu nedenle, yeni tesisler için verilen maliyet tahminleri yüksek belirsizlik taşımaktadır.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’na göre, Almanya’da yeni nükleer santrallerin elektrik üretim maliyetleri 14 ile 19 cent/kWh arasında değişmektedir. Greenpeace Energy için hazırlanan bir çalışmada, 2021’de nükleer enerjinin toplam toplumsal maliyetlerinin 26 ile 38 cent/kWh arasında olduğu belirtilmiştir.

PİYASADA REKABET VE NÜKLEER SANTRALLERİN KÂRLILIĞI

Daha önce inşa edilen ve amortismanı tamamlanmış santraller ekonomik baskı altında kalmaktadır. Örneğin, ABD’de kaya gazı devrimi ve yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşması nedeniyle bazı nükleer santrallerin planlanan ömrü tamamlanmadan kapatıldığı görülmüştür. Almanya ve İsviçre’de nükleer enerjiden çıkış süreci nedeniyle şirketler milyarlarca avroluk zarara uğramıştı. Artan bakım giderleri, ömürlerini uzatabilmek için yapılması zorunlu olan büyük onarımlar, yaşlılık yüzünden artan kaza riskleri maliyetleri artırıyor. Birde uranyum tedariğindeki sorunları buna eklemek gerekiyor.

YÜKSEK YATIRIM MALİYETLERİ VE UZUN GERİ DÖNÜŞÜM SÜRELERİ

Yeni nükleer santral projeleri yüksek yatırım maliyetleri ve ekonomik riskler nedeniyle büyük bir belirsizlik taşımaktadır.

• Yeni nükleer santrallerin finansman süreleri 30 yılı aşabilmektedir.

• Planlama ve inşaat süresiyle birlikte geri ödeme süresi çok uzun olduğundan, serbest piyasa koşullarında yatırımcılar için büyük bir risk oluşturmaktadır.

• 2009 yılında Citibank tarafından yapılan bir analiz, özel yatırımcıların devlet desteği olmadan yeni nükleer santral projelerine girmeyeceğini ortaya koymuştur.

Birçok ülkede planlanan nükleer santral projeleri iptal edilmekte veya ertelenmektedir. Ancak, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerde nükleer enerji projeleri devlet sübvansiyonları ile desteklenmektedir.

GÖZ ARDI EDİLEN MALİYETLER

Nükleer enerjinin gerçek maliyetlerine genellikle dahil edilmeyen önemli kalemler şunlar:

• Radyoaktif atık yönetimi ve atık depolama

• Olası nükleer kazaların maliyetleri

• Araştırma ve geliştirme harcamaları

• Yeniden işleme süreçleri (reprocessing)

• Santrallerin kapatılması ve sökülme maliyetleri

RİSKLERİ VE KAZALARI SİGORTALI MI?

Santrallerin kazaları ve ekonomik riskleri çok yüksek olduğundan, sigorta poliçeleri nükleer kazaları kapsamaz ve zararlar genellikle devletler tarafından karşılanmaktadır. Yani nükleer reaktörleri sigorta edilemediği için, enerji birim maliyetleri sigorta giderlerini içermemektedir.

Çernobil felaketinin maliyetleri 2019 itibarıyla 68 milyar doları aşmıştır. Fukushima felaketinin Japonya’ya maliyeti ve etinin 187 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. AB’de radyoaktif atık yönetimi maliyetlerinin 2050 yılına kadar 250 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Almanya’da bir nükleer kazanın potansiyel ekonomik zararı 2,6 ila 6,1 trilyon Euro olarak tahmin edilmektedir.

NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI HANGİ KOŞULLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR?

Nükleer enerji devletler tarafından büyük sübvansiyonlarla desteklenmiştir. 1950’lerde nükleer enerjiye büyük bir heyecanla yaklaşılmış, ancak 1970’lerde ekonomik gerçekler nedeniyle bu görüş değişmiştir. 1980’lere gelindiğinde Avrupa’da yeni nükleer santral inşaatları büyük ölçüde durmuştur. Fukushima felaketi sonrasında güvenlik standartlarının artırılması, nükleer enerji maliyetlerini daha da yükseltmiştir. Bazı uzmanlar, nükleer enerji yatırımlarının çoğunlukla otoriter yönetimler tarafından gerçekleştirildiğini ve serbest piyasa koşullarının bu tür projeleri desteklemediğini ifade etmektedir.

• Devlet desteği sağlanırsa (ABD’de olduğu gibi)

• Enerji piyasası rekabete kapalıysa (Rusya ve Çin gibi)

• Prototip reaktörler için finansal riskler üretici tarafından üstlenilirse (Finlandiya gibi)

ÖZET

İnşası uzun ve pahalı, işletme maliyetleri (atık, kaza riziko giderleri hariç) düşük olmasına rağmen ve söküm maliyetleri oldukça yüksek. Bu tür maliyet artışları nedeniyle yeni nükleer enerji projeleri serbest piyasalarda ekonomik açıdan sürdürülebilir görünmemektedir. Bilhassa yenilenebilir enerji sektöründe son senelerdeki gelişmeler ve gittikçe düşen maliyetler, bu enerji oyuncusunun artık emekliliğinin zamanın geldiğini gösteriyor. Maliyetlerine uranyum tedariğindeki sorunlar, radyoaktif atıkların depolanması, nükleer kaza riskleri ve bunların maliyeti eklendiğinde, bu teknolojilere enerji üretmek gelecek için büyük bir ekonomik yük oluşturacaktır. Nükleer enerji ancak devletler tarafından sübvansiyonlarla desteklenir ve maliyet giderleri elektrik birim fiyatları ile vatandaşa yüklenirse belli bir süre daha sürdürüle bilinir.

*İktisatçı