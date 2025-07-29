Enez’i korumak-kurtarmak

Tatile çıkmanın verdiği rahatlık ve heyecanın yanında, bir de ilk defa bir yere gidiliyorsa onun merakı da başka oluyor.

Bir dostumun tavsiyesi üzerine Enez’e gitmeye karar verirken bu merak tabii gidene kadar yakamı bırakmadı.

Daha önce İpsala gümrüğüne birkaç kere girmem nedeniyle oraya kadar olan süreç bilinen bir yol güzergâhıydı. Fakat, İpsala’dan Enez’e yönüne dönüce işler başkalaştı.

İlk önce yolun geliş gidiş olmasıyla, tarihsel bir sürece doğru evrilmem- bende köye, Erzincan’a giderken, Anadolu’nun o tek yön ve zorlu virajlarına yönelik bir nostalji durumunu yaratmadı değil.

Fakat, yola girip ilerlerken süreç farklı bir boyuta geçti. O, 40 kilometrelik yolun kendine has özelliği farklı bir hissiyat uyandırdı. Bir ana karadan bir adaya geçer gibi, uzun bir geçiş köprüsüyle bağlanmış yol güzergâhına benzer bir durum söz konusuydu.

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Suyun içindeki pirinç tarlalarının 4-5 metre üstünde bir yolda gitmek ve her iki tarafın Gala gölünden ve Aleksandrapoli ile sınırı ayıran Meriç nehrinden beslenen su ile çevrilmesi-sanırım Türkiye’de çok kolay görülmeyecek bir doğa kurgusunu gözler önüne seriyordu. Bu güzergah boyunca, çatılarda yol kenarlarında gördüğüm leylekler adeta mekanın sahibi gibi duruyorlardı.

Yolun sonunun direk Enez ilçesinin merkezine çıkması da benim gibi ilk defa gidenler için iyi bir kolaylıktı.

İlçeye girerken başlayan çukurlarla baş ederek yol almaya çalışırken, yollar, çukur içinde ve yıllanmış asfalt üzeri artık kaçıncı yamaylaysa öyle durmakta. Daha sonra, Liman ve oteller bölgesine giderken aynı sorun devam ediyordu. Bir başı boşluk, terk edilmişlik söz konusuydu.

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Sokak içlerine girdiğimde, yolun kazılmış ve adeta stabilize bir duruma geldiği ortaya çıkmıştı. Meğer doğalgaz gelmesiyle birlikte, yapılan kazı sonrası üstü kapatılırken yolların tadilatı yapılmamış.

Hatta, daha sonra çarşıda, kahvede konuştuğum insanların esas sorunun Keşan yolu olduğu ve en kötüsü o yolda ölümcül kazaların olmasına rağmen, bir türlü düzeltme işlerinin yapılmadığı söylemeleriydi.

Tabii yol yorgunluğunu gidermenin en güzel işi hemen denize girmekti. Hemen sahile inip kumsala yerleşince, o 3-4 kilometrelik kumsalın nasıl bir özel yer olduğu fark edilmemesi mümkün değil.

Gerçekten müthiş kullanışlı ve bakir bir kumsaldan söz ediyorum…

Bir turizm cenneti olacak kadar güzel bir yerin-ilgiden ve hizmetten mahrum bırakılması kabul edilebilecek bir durum değil.

Kumsala gidiş geliş çoğalınca bazı ayrıntıları da yakalamak kolay oluyor. Birincisi; hazine veya Milli Emlak diye adlandırılacak alanlarda kamp yerlerinin kurulması ve bunun kimler tarafından hangi şartlarla alınıp yapıldığının bilinmemesi, verilen hizmetteki alt yapı eksiklerinin ve bunları yarattığı kirlilik süreci tartışmaya açık hale getirmektedir.

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Kumsalda herhangi bir görevlisini görmediğim gibi, kurumsal olarak belediyenin ortalıkta olmaması ve mekânın kendi kaderine ve kuralsızlığa terk edilmesi, sürecin uzun vadede birileri tarafından doldurulacağı ve vahim olaylara neden olacak bir yerler gitmesini de tetikleyecek durumda görünmekteydi. Belediyeye ait bir halk plajı da görmedim mesela…

Günler içinde yavaş yavaş çarşı pazarı da dolaşarak Enez’i iyice tanımaya başladım. Tabii Enez eski bir kimliğe sahip. Homeros’un İliada Destanı’nda adı geçen Enez, adını da antik çağlardaki ‘Ainos’tan almaktadır. Persler, Romalılar, Cenevizliler’den sonra 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasıyla-Kaptanı Han Yunus Bey tarafından teslim alınmış.

Böyle tarih derinliği olan bir yerde müze olması kaçınılmaz olmalı diye düşünmek en doğal hak olur. En önemlisi ‘Roma Yolu’ denilen ve o alanın etrafındaki her yerde potansiyel tarihi eserlerin olacağı ki öncesinde de bulunun-oldukça fazla tarihi esrin olması yüzünden-bunun bir mecburiyet olarak kurulması kaçınılmazdır. Fakat, ne hikmetse-tüm tarihi eserler Edirne’deki Arkeoloji Etnografya müzeye götürülüyormuş!

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Ki, Kale içinde ve etrafında açık alan müzesi ile son derece detaylı bir arkeoloji müzesi olmaması Enez’e yapılan en büyük kötülüktür.

Çarşıda dolaşırken fark ettiğim en önemli ayrıntı; kaldırımların esnafın insafına bırakılmasıydı. Yürümek oldukça güç ve yola indiğinizde de trafik ile ilgili hiçbir düzenleme olmamasından-her yerden araba gelmesi ve her yere araba park edilmesi bu kadar küçük yerde büyük kaos olarak durmakta.

Sosyal belediyeciliğin en temel göstergesi olan ve halka sosyal yönüne etki edecek bir kültür merkezi görmedim. Çünkü, içinde çocuklara, kadınlara ve tüm yetişkinlere hitap edecek kütüphane, sahneler, atölyeler olmalı ki birçok yazarın gelip konuşacağı, tiyatro, bale gösterimlerin yapılacağı ve sanatçıların konser vereceği bir alan olsun. Bunlar ihtiyaçtır.

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Ve çok amaçlı spor salonu yapılmalı… Merkezdeki çocuklara, köydeki çocuklara ücretsiz yaz ve kış spor okulu kurulsun diye, takımlar oluşturulup müsabakalar yapılsın diye…

Spor için Enez harika parkurlara sahip. Özellikle Triatlon-İronman, plaj voleybolu ve plaj hentbolu için çok özel bir konumda… Trakya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tesisleri bu organizasyonlara çok rahat ev sahipliği yapabileceği gibi, bu organizasyonlar uluslararası düzeyde çıkartılabilinir. Konunun muhatabı Belediye Başkanı Sayın Özkan Günenç’tir. Halkçı belediyecilik halkla yapılır.