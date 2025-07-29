Enez’i korumak ve kurtarmak

Tatile çıkmanın verdiği rahatlık ve heyecanın yanında, eğer ilk kez bir yere gidiliyorsa, bu merak bambaşka bir boyut kazanır.

Bir dostumun tavsiyesi üzerine Enez’e gitmeye karar verdim. Bu merak, yola çıkana kadar beni bırakmadı.

Daha önce İpsala Gümrüğü’nden birkaç kez geçtiğim için oraya kadar olan yol tanıdıktı. Ancak İpsala’dan Enez yönüne döndüğümde işler değişmeye başladı.

Yolun geliş-gidişli olması ve genel hali bende köyüm Erzincan’a giderken yaşadığım o virajlı Anadolu yollarını hatırlattı. Bir tür nostalji yarattı. Ancak ilerledikçe bu duygu farklılaştı. Yaklaşık 40 kilometrelik yolun kendine has özellikleri başka bir hissiyat uyandırdı. Adeta bir ana karadan bir adaya geçer gibi, suyun ortasında uzanan bir geçiş yolu hissi uyandırıyordu.

Pirinç tarlalarının içinden geçen ve her iki tarafı Gala Gölü ile Aleksandrapoli’yi ayıran Meriç Nehri’nden beslenen sularla çevrili bu yol, Türkiye’de nadir görülebilecek bir doğa manzarasını gözler önüne seriyor. Yol boyunca çatılarda ve yol kenarlarında gördüğüm leylekler adeta mekânın sahibi gibiydi.

Yolun doğrudan Enez ilçe merkezine çıkması, ilk kez gelenler için büyük bir kolaylıktı.

İlçeye girerken karşılaştığım çukurlu yollar, yıllanmış asfalt ve bitmek bilmeyen yamalarla mücadele etmek zorunda kaldım. Liman ve oteller bölgesine giderken de aynı başıboşluk ve terk edilmişlik hissi hakimdi. Sokak aralarına girdiğimde yolların kazılıp stabilize hale geldiğini gördüm. Meğer doğalgaz çalışmaları sonrası yollar kapatılmış ama hiçbir asfaltlama yapılmamış.

Çarşıda, kahvede konuştuğum insanlar asıl sorunun Keşan yolu olduğunu; o yolda ölümcül kazalar yaşanmasına rağmen hâlâ bir düzenleme yapılmadığını söylediler.

Yol yorgunluğunu atmanın en güzel yolu hemen denize girmekti. Sahile inip kumsala yerleştiğimde, o 3-4 kilometrelik sahilin ne kadar özel ve bakir olduğunu fark etmemek imkânsızdı. Gerçekten müthiş kullanışlı ve doğal bir kumsal… Böyle bir turizm cennetinin ilgiden ve hizmetten mahrum bırakılması kabul edilemez.

Kumsala sık gidip geldikçe bazı detaylar da göze çarpmaya başladı. Milli Emlak’a ait alanlarda kamp yerleri kurulmuş ama kimin, nasıl izinle bu yerleri işlettiği belli değil. Alt yapı eksiklikleri ve yarattığı kirlilik ciddi bir sorun.

Kumsalda görevli bir yetkili göremedim. Belediyenin kurumsal olarak ortada olmaması, mekânın kendi haline terk edildiğini gösteriyor. Bu durum, uzun vadede daha büyük sorunlara yol açacak gibi. Belediye tarafından işletilen bir halk plajı da gözüme çarpmadı.

Zamanla çarşı ve pazarları da dolaşarak Enez’i daha yakından tanımaya başladım. Enez, oldukça köklü bir tarihe sahip. Homeros’un İlyada Destanı’nda adı geçen bu yer, antik çağdaki adıyla “Ainos” olarak bilinir. Persler, Romalılar, Cenevizliler ve nihayet 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet’in komutanı Yunus Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmış.

Böylesine tarihî bir geçmişe sahip bir yerde müze olmaması büyük bir eksikliktir. Özellikle “Roma Yolu” olarak bilinen bölgenin çevresinde pek çok tarihi eser bulunmasına rağmen, bunların tamamının Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne götürülmesi anlaşılır gibi değil. Kale içinde ve çevresinde açık hava müzesi ve detaylı bir arkeoloji müzesinin olmaması, Enez’e yapılmış en büyük kötülüktür.

Çarşıda fark ettiğim en önemli detay ise kaldırımların esnafın insafına terk edilmiş olmasıydı. Yürümek neredeyse imkânsız. Yola inince ise trafik tam bir kaos. Ne düzgün bir düzenleme var, ne de park konusunda bir kontrol.

Sosyal belediyeciliğin temel göstergesi olan kültür merkezine de rastlayamadım. İçinde çocuklara, kadınlara ve tüm halka yönelik kütüphane, sahne, atölye, tiyatro ve konser alanlarının yer aldığı bir yapı şart. Bunlar lüks değil, ihtiyaç.

Ayrıca çok amaçlı bir spor salonu da yapılmalı. Merkezdeki ve köylerdeki çocuklara yönelik ücretsiz yaz-kış spor okulları açılmalı, takımlar kurulup turnuvalar düzenlenmeli.

Enez, spor için de harika bir coğrafyaya sahip. Özellikle triatlon, Ironman, plaj voleybolu ve plaj hentbolu için çok uygun. Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin tesisleri bu tür organizasyonlara rahatlıkla ev sahipliği yapabilir. Hatta bu organizasyonlar uluslararası düzeye taşınabilir.

Bu konuda doğrudan muhatap, Belediye Başkanı Sayın Özkan Günenç’tir. Çünkü halkçı belediyecilik, halkla birlikte yapılır.