Enflasyon iktidarın yeni şiddet aracı

İrem Yıldırım

Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı Nisan ayı verilerinin ardından son altı ayın en yüksek enflasyon verilerine ulaşıldı. Bu yükseliş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üç yıldır sürdürdüğü enflasyona karşı dezenflasyon programının çöküşü oldu. 2026 yılının henüz ilk aylarında enflasyon karşısında eriyen ücretler iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin çeşitli tartışmaları açığa çıkardı. Ancak enflasyonu yalnızca iktisadi alan içerisinde tartışmak yeterli olmuyor. Bugünün politik koşulları içerisinde enflasyonu anlamak gerekiyor.

İktidar bölgesel, siyasal ve ekonomik olarak çok katmanlı krizler içerisinde. Toplumun onayını kazandığı mekanizmalar oldukça sınırlanmış durumda. Sosyal yardım rejimi mekanizması iktidarın önceki dönemlerinde olduğu gibi işler durumda değil, seçim ekonomisi döneminin izleri geçti, işçi ücretleri, emekli aylıkları enflasyon ve adaletsiz vergiler karşısında erimeye devam ediyor. İktidarın ülkeye sermaye çekmek için değerlendirdiği ‘Varlık Barışı’ gibi açık davetleri çaresizliklerinin bir göstergesi.

Siyasal olarak ise rejim; ana muhalefet partisine yönelen operasyonların, Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa sürecinin, emperyalizmin bölgedeki dizaynından beklentilerinin tümünün kendi içerisinde birer krize dönüştüğü bir sürecin içerisinde. Rejimin iktidarını tahkim etmesi için tek seçeneği toplumsal muhalefetin en geniş kesimine yönelik artan şiddet politikalarını uygulamak.

Bu çerçeveden bakıldığında, toplumun en geniş kesiminde giderek derinleşen ve kalıcılaşmaya başlayan yoksulluk ve güvencesizlik rejimin siyasal ve ekonomik tercihlerini sürdürülebilmesinde birer araç haline geldi. Tercihini ucuz, esnek, enformel emek gücünü çoğaltmak; sermayeye ise koşulsuz davet sunmaktan yana kullanan iktidar, hem politik alanda hem de sürdürdüğü emek rejiminde kaçınılmaz olarak giderek daha fazla despotik bir hale evriliyor. Elbette rızasını alamadıkları toplumun bu maddi koşullarda rejimi tehdit edecek bir muhalefete dönüşmesinden korkuyorlar. Bu nedenle rejim; enflasyonu, yoksulluğu ve siyasal baskıyı bir arada sistematik bir şiddet mekanizması olarak kullanıyor.

Maddi koşullar Türkiye emekçi sınıfının bu denli aleyhindeyken ve iktidarın toplumsal rızayı üretebilecek mekanizmaları neredeyse dağılmışken muhalefetin toplumsal ve sınıfsal talepler üzerinden rejime karşı neden sahici ve güçlü bir politik hat öremediği bugünün esas sorusu.

İktidarın son günlerde özellikle üniversitelere yönelttiği, kontrolünün dışındaki muhalefeti sonlandırma operasyonları; muhalefetin ise içerisine sıkıştığı kimlikler ve değerler siyaseti, toplumu içerisinden çıkılmaz bir cendereye sürüklüyor. Neoliberal politikaların ve Şimşek programının toplumda yarattığı yıkımı somut talepler etrafında, gücünü gündelik yaşamın alanlarına nüfuz etmekten alan, topyekûn rejime karşı yönelen birleşik bir mücadeleye dönüştürmek muhalefetin önündeki biricik seçenek olarak duruyor.

***

İKTİSATÇI PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU İLE SÖYLEŞİ

EMEK KARŞITI POLİTİKALARIN SORUMLUSU SARAY REJİMİ

Asıl önemli olan kamucu bir iktisat politikası anlayışıyla bir ekonomi programı tasarlamaktır. Bu anlamda seçimlere bir prova niteliği de taşıyan; tüm toplumsal muhalefetin kolektif enerjisini açığa çıkaracak, birikimini yansıtacak bir tasarım gereklidir. Gerçek muhalif partilerin yanı sıra, sendikalar, meslek örgütleri, toplumsal hareketler ve uzmanlar bu çabaya dahil edilmelidir.

***

SİYASET BİLİMCİ DOÇ. DR. İSMET AKÇA İLE SÖYLEŞİ

SOL BİR ÇIKIŞ GEREK

Bir alternatifi inşa eden; yeni üretim ilişkileri, küresel fabrika düzeni ve onun doğal uzantısı olan taşeronlaşmaya uygun dirençli, mücadeleci yeni bir işçi sınıfı hareketi yaratılamadı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da madencilerin açlık grevinde olduğu gibi çeşitli direnişleri görüyoruz ama bugün topyekûn bir işçi sınıfı hareketi yaratılamıyor.

***

İKTİSATÇI PROF. DR. MEHMET ŞİŞMAN İLE SÖYLEŞİ

EKONOMİK SORUNLAR GÜNDEME TAŞINMALI

Geniş muhalif kesimler iş bölümüyle bu sorunların üzerine giderek güç birliği yapabilir. Halkın sabrı tükeniyor. Demokrasi sadece gidip sandıkta oy kullanmaktan ibaret değil, üstelik sandık gecikiyor.