Enflasyonu mücadele düşürür

Yusuf Tuna Koç

Türkiye’de yoksullaşma ve hayat pahalılığı etrafında enflasyon hız kesmeden sürerken, iktidarın halka sunduğu tek çözüm, asgari ücretlerin gerçek enflasyon altında zamlanarak talebin baskılanması, yani daha ağır bir yoksulluk ve gelir uçurumunun yerleşmesi.

Enflasyon ile ücretler arasında böyle bir ilişki olduğuna dair hiçbir veri yok, ancak neoliberal finans merkezlerinin uygun gördüğü, Türkiye raporlarına “öneri” olarak eklediği bu çözüm, bir “örtülü IMF” programı olarak halka dayatılıyor. Tüm güvencelerin, sosyal politikaların 22 yıldır istikrarlı bir biçimde erozyona uğradığı, emeğin örgütlenme hakkının fiilen ortadan kalktığı, vergilerin yalnızca “tabandan” toplandığı ülkemizde, bu eşitsiz koşullar içerisinde asgari ücret de yıllar içerisinde ortalama ücret haline geldi. DİSK-AR raporlarına göre Türkiye’de çalışan nüfusun yarısından fazlasının maaşı asgari ücret etrafında belirleniyor.

Ücretlerin sektörden sektöre, farklı işyerlerine göre değişebileceği pazarlık şartlarının ortadan kalktığı, tüm kamusal hizmetlerin ve sosyal yardımların ortadan kaldırılarak halkın tek hayatta kalma imkânının alınan ücretler olduğu Türkiye’de, asgari ücret de enflasyonun değil yoksulluğun seviyesini belirliyor. Liberal ekonomistlerin kimisine göre talebi ve enflasyonu yükselten, kimisine göre verimliliği belirleyen ücretler, neoliberal sisteme angaje Türkiye’de hayatta kalmanın tek yolu. Diğer yandan, enflasyonun esas sebebi olan aşırı kârlar ve oransız fiyatlandırmalara yönelik ise “Yürü ya kulum” deniyor.

Tüm bu adaletsizlik, toplumun farklı kesimlerinde tekil eylemlilikleri bir araya getiriyor, emek örgütleri, emekliler, çiftçiler, öğrenciler, kadınlar… Batıya angaje neoliberal kapitalizm, eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerin dibine dinamit döşerken, tüm destek sistemlerini ortadan kaldırarak halkı bir hayatta kalma yarışına sokuyor, bunun karşılığında birbirinden kopuk bir biçimde olsa da farklı eylemlilikler ve mücadeleler ortaya çıkıyor.

Bu hafta, hem enflasyon-ücret tartışmalarını, Türkiye’de yoksullukla mücadele için alınması gereken önlemleri, yükseltilmesi gereken talepleri ve ortak mücadele yöntemlerini, KESK Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, Yalova Üniversitesinden İktisatçı Doç. Dr. Baki Demirel ve gazetemiz yazarı Oğuz Oyan ile tartıştık.

***

30 KASIM BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

30 Kasım’da KESK bir miting gerçekleştirecek, “Geçinemiyoruz, Birleşelim” sloganıyla Ankara’da tüm toplumsal muhalefet güçlerine çağrıda bulundu. Bu miting ile hedeflenen nedir?

Sema Pınar: Öncelikle Türkiye gibi bir ülkede emeğiyle geçinen halkın her gün yeni bir sorunu ve krizi ortaya çıkıyor. Tek bir gerekçeye sığdırabilmek mümkün değil; her gün bir başka işyerinde grev-eylem başlıyor, emekliler asgari ücretin altındaki emekli maaşına karşı sürekli sokakta, çiftçiler karşılığını alamadığı için ürünlerini yakıyor, kadınlar her gün yeni bir cinayet, şiddet haberine karşı sokağa çıkıyor, gençlerin barınmadan hayat pahalılığına birçok sorunu var, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için bile yaşam mücadelesi veriyorlar. Bizim esas amacımız, bugün yaşamın farklı alanlarında, toplumun farklı kısımlarını tekil ve birbirinden kopuk şekilde sürdürdüğü, bu sebeple de dönemsel olarak yükselip gerileyen mücadeleleri ortaklaştırabilecek bir zemin oluşturabilmek. Çünkü halkın sorunları ortak, çiftçilerin de işçilerin de yoksulluğu aynı iktidar politikalarından kökleniyor.

SEMA PINAR

Biz KESK olarak iktidarın Orta Vadeli Programı duyurmasının hemen ardından bir süreç başlattık. Emeğin daha fazla baskılanacağı, ülkenin yeni bir toplumsal bunalım süreci içerisinde tüm krizin halkın sırtına yükleneceği bu yeni sürece karşı ortak, birleşik bir mücadele imkânları aradık. Tekil tekil tüm emek örgütlenmelerinin, farklı toplumsal muhalefet güçlerinin bu yeni sürece karşı ürettiği bir yanıt, önerdiği bir mücadele biçimi var. Ancak iktidarın topyekûn saldırısını durdurabilmek için, bütünlüklü bir mücadele yürütmemiz gerekiyor, bu saldırı da yalnızca asgari ücret belirlenmesi ile sınırlı değil, ancak bu da önemli bir kısmı, halkın en çok konuştuğu, şikâyet ettiği kısmı.

Ancak yoksulluğun ya da enflasyonun sebebinin zamlarla açıklanamayacağı gibi, asgari ücret de yalnızca bakanların, Merkez Bankasının ağzından çıkacak bir bakla olamaz. Yıllardır talep ettiğimiz üzere, halk, emekçiler bütçe süreçlerine etkin şekilde katılmalıdır. Emek örgütlerinin pazarlık-mücadele imkânları giderek zayıflatılıyor, bu yüzden asgari ücret asgari değil ortalama ücret haline geliyor, tüm ücretler aralık ayında belirlenen en olmadı Erdoğan’ın tepkilere göre revize ettiği bir rakamla belirleniyor.

Ancak halkın ekonomik sorunları bunlarla sınırlı değil, ücretlerin yanı sıra vergilerde de son derece taraflı bir adaletsizlik mevcut. Her türden desteğin verildiği şirketlerin kârlarından adil bir vergi alınmazken, hazinenin tüm yükü KDV ve ÖTV’lerle emekçilerin sırtına biniyor. Vergide adalet talebi de 30 Kasım mitingimizin önemli taleplerinden biri. Hakeza bu vergilerle oluşturulan hazine de yine halka dönmüyor. Şimşek yönetiminin kemer sıkma, kamuda küçülme hamleleri, emekçilerin cebinden biriktirilen hazinenin de yine sermaye yararına, kamu özelindeyse de büyük ölçüde diyanete, güvenlikçi politikalara harcanıyor.

Oysa Türkiye’nin eğitim ve çalışma hayatında çok ciddi bir toplumsal cinsiyet adaletsizliği mevcut, bunu en çok besleyen etken yoksulluk, sosyal politikaların eksikliği. Benzer şekilde okulların artık temizlenemediği, çocuklara bir öğün yemeğin bile çok görüldüğü bir eğitim, kâr için yeni doğan bebeklerin dahi öldürülebildiği bir sağlık sistemi var. Halkın cebinden toplanan vergiler, bize yalnızca daha sefil bir hayat sunuyor. Bütçe diyanete, KKM’ye, beşli-onlu çetelere, müşteri garantili köprülere, şehir hastanelerine harcandığı için kadınlar, gençler eğitim hayatından izole ediliyor, işsizlik tırmanıyor, çocuklarımız sağlıklı koşullarda eğitim göremiyor. Bu da gelir adaletsizliğini kapanması imkânsız bir uçuruma sürüklüyor. Her gün yaşanan grevler, üretici eylemleri, kadın eylemleri… Hepsinin temelinde aynı iktidar politikaları var. Bu yüzden KESK olarak yalnızca bütçe görüşmeleri ve asgari ücret tartışmaları ile sınırlamadığımız, iktidarın halk düşmanı politikalarının hedef aldığı, kendi sınırlarında eyleme geçen tüm toplumsal kesimlerle birleşerek ortak bir mücadele zemini inşa edebilmek için bu mitingi düzenliyoruz, tüm bu rejim altında inim inim inleyen tüm emekçileri, Türkiye’nin neresinde olursa olsun 30 Kasım’da Ankara’da bizimle olmaya davet ediyoruz.

***

BAKİ DEMİREL

ENFLASYONUN SEBEBİ ÜCRETLER DEĞİL AŞIRI KÂRLAR

Bütçe görüşmelerinin başlaması ile birlikte, özet olarak “Asgari ücret yükselirse enflasyon yükselir, bu sebeple reel değil beklenen enflasyon üzerinden zam yapılmalı” argümanı, ana akımda çokça tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Baki Demirel: Bu tartışmanın üç boyutu var. İlk olarak, enflasyonun nedenini ücret artışları, yani aşırı talep olarak görmek, başka şekilde söylersek talebi ücret artışlarına bağlamak, bu bir hata. Türkiye’deki son döneme baktığımızda, asgari ücret temmuz ayında artırılmamasına ve kurun sabit gitmesine, enerji fiyatlarında oynama olmamasına rağmen enflasyon hız kesmedi, fiyat artışları devam ediyor. Dolayısıyla enflasyondaki ataletin kaynağının ne Merkez Bankası ne de Hazine raporlarında yer verilmeyen, firmaların fiyatlama gücü olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu bağlamda enflasyonun nedenini aşırı talep olarak görmek yanlış.

İkinci olarak, ücret artışlarıyla fiyatlar arasındaki geçiş bire bir olamaz. Çünkü ücretlerin firmaların ve işletmelerin toplam maliyetindeki payı en fazla yüzde 30, büyük tekeller için 10. Dolayısıyla asgari ücreti yüzde yüz artırsanız bile bunun fiyatlara yansıması en fazla yüzde 30 olur, yüzde 100 olamaz. Politika yapıcılar, Merkez Bankası başkanı sayın Karahan, asgari ücreti en vasıfsız işçinin ücreti olarak tanımlıyor ama gördüğümüz üzere Türkiye’de asgari ücret ortalama ücret olmuş, emekçilerin büyük bir kısmı asgari ücrete yakın ücret almakta. Asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu düşünürsek halkın büyük kısmının açlık sınırının altında ücret aldığı ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, acaba asgari ücreti yani emek ücretlerini baskılayarak enflasyonu düşürmek ne kadar doğru bir iktisat politikasıdır. Yoksullaştırarak, işsizliği artırarak enflasyonla mücadele etmek bir politika başarısı mıdır sorusu önemli geliyor bana. Asgari ücret üzerinden bir tartışma yapmak yerine biraz önce söylediğim bağlamda, politikanın amacı ne olmalıdır, refahı adil şekilde paylaştırmak olmalıdır. Enflasyonu da doğru okumakta fayda var. Ücret fiyat sarmalına takılıp kalmak yerine kâr-fiyat ilişkisine yoğunlaşmakta yarar var.

KÂR BASKILANMALI, TEKEL SEKTÖRLER KAMULAŞTIRILMALI

Sermayenin fiyatlama gücünün enflasyon açısından daha belirleyici olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu nasıl kontrol altına alınabilir, nasıl müdahale edilebilir?

Birçok post-Keynes, heterodoks iktisatçının dile getirdiği gibi fiyat kontrolleri gerekir ama bundan kasıt bir fiyat tabanı belirlemek değildir. Aşırı kârı dizginleyici politikalar uygulamak gerekir. Aşırı kârı vergilemek, ayrıca yine şirketlerin aşırı kârı vergilendirmesinde bir panzehir olan emek örgütlenmelerini destekleyici hukuki ve kurumsal düzenlemelere imza atmak ve tekellere karşı düzenlemeler yapmak gerekir. Bunun yanı sıra enerji, sağlık, eğitim gibi sektörleri yeniden kamulaştırmak ve doğal tekelleri kamunun tekeline almak. Bunlarla hem enflasyonla mücadele edilebilir hem de yoksulluğu azaltıcı politikaların önü açılır. Yoksulluğun kendisi enflasyonu besleyen bir şey. Çok ciddi bir üretim kaybı. Bir taraftan talebi düşürmek için faizleri artırıp krediye bağlı kobileri, işsizliği ve iflası artıracak tavır almalarına sebep oluyorsunuz. Diğer taraftan ücretleri baskılayarak talebi bastırdığınızı düşünüyorsunuz ancak böyle bir talep azlığı üretim kaybına neden olur, çünkü yatırımları belirleyen şey talep beklentileridir. Ekonomiyi yoksullaştırdıkça kapasite kullanımını düşürerek yatırımları, yani üretimi azaltıyorsunuz. Bu hatadır, öncelikle yoksulluğu azaltıcı politikalar uygulanmalı. Emekçilerin açlık sınırının üzerinde gelir almalarını, yoksulluğu ortadan kaldıracak şekilde ücretleri artırmayı denemeliler. Bir tarafta kârları baskılarken ve kamusal malları kamulaştırırken ücretleri artırarak yoksulluğu azaltıcı istihdamı artırıcı politikalar izlenmeli.

Diğer taraftan deniyor ki beklenen enflasyona göre ücretler artırılsın. Fakat kârlar beklenen enflasyona göre artmıyor, devletin kendisi bile geçmiş enflasyonun maliyetini fiyatlara yansıtabilirken işçilere beklenen enflasyonu gösteriyorsunuz. Ayrıca tahmin edilen enflasyon ne zaman tutturulmuş? Sürekli tahmin revize eden Merkez Bankası diyor ki ücretler tahminimize göre artsın. Tamam da enflasyonu yüzde 21’de tutulacağının garantisi yok çünkü enflasyonun kök nedenini yanlış tespit ediyorlar. Enflasyonun nedeni ücretlere bağlanıyor halbuki asıl sebep kâr-fiyat sarmalı. Buna müdahale etmeyip ücretleri beklenen enflasyona göre artırmayı, bunu da tutturulamayan bir enflasyon hedefine göre yapmak yoksulluğu artırır, enflasyonu çözmez.

PAZARLIĞIN TARAFLARI EŞİT DEĞİL

Bu tartışmanın yanıltıcı bir boyutu, sanki yoksulluk ve enflasyon yalnızca merkezî ücret politikaları ile değişebilir gibi tartışılıyor. Halbuki bugün sizin de bahsettiğiniz gibi asgari ücretin ortalama ücret olmasının yegâne sebeplerinden biri de pazarlık etkeninin ortadan kalkması.

Tabii ki verimlilikle ücretlerin arttığını söylemek de ya saflık ya da sermaye bakışı. Sermayenin ücretleri baskılamasına yaratılan bir kılıf. Esasında ücretler sözleşmelerle belirlenir ve sermaye tarafı devlet desteği sebebiyle daha da örgütlüdür. İşin emek kısmında ise hem devlet desteği arkasında değil hem de özellikle 1980’den sonra çıkartılan yasalarla parçalanmış, zayıflamıştır. Dolayısıyla sözleşmenin bir tarafı çok güçlü, bir tarafı çok zayıf ve siz buradan adil bir ücret çıkacağını iddia ediyorsunuz. Bu doğru değil, açıkça sermayenin lehine şekilde politika üretmekten de başka bir şey değil.