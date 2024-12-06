Engelli oyuncular salonu doldurdu

BirGün EGE

Balçova Belediye Tiyatrosu’nun eğitimlerine katılan engelli bireylerin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sahnelediği “Kalbimin Sevgili Gözü” adlı oyun, büyük ilgiyle karşılandı. Salonu dolduran yurttaşlar, genç oyuncuları coşkuyla alkışladı. Büyük beğeni toplayan oyunda 3 görme, 1 bedensel ve 7 zihinsel engelli birey sahne aldı. Balçova Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er, “İlçemizde yaşayan engelli arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Zaten bir kısmı iş arkadaşımız. Kendilerini bu başarılı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Görme engelli iki çocuğun piknik yapmak için gittikleri ormanda, gözlerinin açılabilmesi için kurdukları hayalleri ve yaşadıkları fantastik olayları konu alan oyunun yönetmenliğini, tecrübeli tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nil Banu Engindeniz yaptı.

Engelli oyuncularla 2 yıldır çalıştıklarını, geçen yıl “Kalpten Kalbe Yunus Emre” oyununu sahnelediklerini belirten Engindeniz, bu ay sonunda da Nâzım Hikmet’in “Sevdalı Bulut” adlı kitabından uyarlanan oyunun provalarına başlayacaklarını söyledi.