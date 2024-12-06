Engelli ve hasta bireylere ulaşım desteği veriliyor

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, özel asansör donanımlı Engelsiz Hizmet Aracı hizmetiyle, ortopedik engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere gitmek istedikleri noktalara ulaşımlarını sağlıyor. Bu hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların, sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen kişiyi evinden alan ekipler, tedavi işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakıyor. Engelli Hasta Aracı Hizmeti’nden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor.

Omurilik ameliyatı olduktan sonra Gaziemir Belediyesi’nin Hasta Nakil Ambulansı başta olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Tülin Üstün, “Diyaliz tedavisi gördüğüm sağlık merkezine ulaşımımı belediyemizin Engelli Nakil Aracı’yla sağlıyorum. Belediye ekipleri evimden alarak sağlık kuruluşuna götürüyor. Tedavimin ardından beni tekrar evime bırakıyorlar. Çalışanların güler yüzlü hizmetlerinden çok mutlu oluyorum. Hepsiyle abla kardeş gibiyiz. Belediyenin sağlık hizmetlerinden çok memnunum. Hizmetlerin faydasını anlatmaya yetecek kelime bulamıyorum. Çok değerli bu çalışmalar bizim için” dedi.