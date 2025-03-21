Engelsiz Balıkesir inşa edilecek

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, OECD ve Avrupa Birliği verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’ini özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye’de ise net rakamın açıklanmadığını söyleyen Akın, “Bütün engelleri aşmak ve sorunları çözmek yöneticilerin görevi. Balıkesir’imizi Türkiye’nin bir numarası yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu bilinçle, Balıkesir’imizde ‘Farkındalık Yaşatır, Yaşam Engel Tanımaz’ diyoruz” dedi.

Sosyal dayanışma bütçesini beş kat artırdıklarını belirten Başkan Akın, “Bir yıl gibi kısa bir sürede Tip-1 Diyabetli çocuklarımıza acısız ölçüm için sensör desteği sağladık. Değirmen Boğazı’ndan başlayarak Engelsiz Piknik Alanlarımızı faaliyete geçiriyoruz. Yakın Kart ile özel hemşehrilerimizin ailelerine medikal malzeme destekleri verdik. Yine söz vermiştik, yılbaşında 760 engelli vatandaşımıza 5 bin lira nakdi destek sağladık. Tüm bunların yanı sıra, bir yıl içerisinde 1235 engelli vatandaşımızın naklini gerçekleştirdik. Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kapasiteyi 26 öğrenciden 86’ya çıkarttık ve ücretsiz servis hizmetini başlattık. Bandırma’daki Merkezimizde ise 178 öğrencimize hizmet veriyoruz. Çok kısa süre içerisinde 20 ilçemizde akülü şarj istasyonları için ihale dosyası hazırladık. Başta Edremit ve Bandırma olmak üzere Engelsiz Yaşam Merkezlerimizi ilçelerimizde açmak için çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Balıkesir’e yakışır bir biçimde engelli dostu bir kent oluşturmak için var gücüyle çalıştıklarına vurgu yapan Akın, “Sizlerin sorunlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu yüzden sizin fikrinize, görüşlerinize çok ihtiyacımız var. Elbette, özel vatandaşlarımız için daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Ama unutmayınız ki, bu mesafeleri kat etmek ve hayatı sizlere daha da kolaylaştırmak için öz evladınız emrinizdedir. Sizleri ailem biliyorum. Balıkesir benim ailem diyerek yola çıktım. Ailenizin hayırlı bir evladı olmaya talibim. Hayırlı bir evlat olmak için çalışıyoruz. Bizler, sizin yanınızda olmaktan ve sorunlarınızı çözme gayretimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.