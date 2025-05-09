Engelsiz yurttaşa etkinlik

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi’nin de katkılarıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenecek beş ayrı etkinlikle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan imza gününde ünlü yazarlar okurlarıyla buluşacak ardından “Bizim Tayfa" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

“Hikâyeden Türküye, Şiirden Müziğe" dinletisi ve sonrasında özel gereksinimli çocukların oluşturduğu “Bizim Orkestra" da Engelliler Haftası’na renk katacak. Susurluk’ta ise “Renklerin Sesi" adlı şiir dinletisi düzenlenecek.