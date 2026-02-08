Epstein sınıfı, adalet ve siyaset

Doç. Dr. Yonca Özdemir

Günlerdir gündemi ve medyayı fazlasıyla meşgul eden Jeffrey Epstein skandalı hakkında yazmak gerçekten zor. Akıl almaz bir suç ağının varlığı, yıllara yayılan istismarlar ve bu ağın içinde yer alan isimler ile aralarındaki ilişkiler, yalnızca sarsıcı değil aynı zamanda mide bulandırıcı bir tablo ortaya koyuyor. Epstein skandalı, adeta siyasi bir gerilim filmi gibi.

Arka planı kısaca hatırlatmak gerekirse: Epstein dosyaların kamuoyuna daha şeffaf biçimde açıklanması amacıyla, Kasım ortasında Amerikan Kongresi’nde iki partinin de desteğiyle kamuoyunda “Epstein Yasası” olarak anılan Epstein Files Transparency Act kabul edildi. Yasanın Donald Trump tarafından da imzalanmasının ardından, Adalet Bakanlığı’na Epstein davasıyla ilgili daha önce gizli tutulan belgeleri gözden geçirip yayımlama yükümlülüğü getirildi. Bu düzenleme, “Epstein dosyasının üstü örtüldü mü?” endişesine karşı kurumsal bir yanıt üretme çabası olarak okunabilir. Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin topluca bu yasayı desteklemiş olması, Trump’ın yeniden başa gelmesinden bu yana bir ilk niteliğinde. Bu nadir uzlaşma, bir yandan kamuoyundan gelen yoğun baskının sonucu, diğer yandan da her iki partinin de sürecin sonunda birbirlerini suçlamak için kullanabilecekleri bir siyasi malzemenin ortaya çıkacağı beklentisiyle açıklanabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası uyarınca açık olması gereken dosyaların en büyük bölümünü (yaklaşık 3,5 milyon sayfa belge, 2.000 video ve 180.000 görsel) 30 Ocak 2026’da yayımladı. Bakanlık bununla yükümlülüğünü tamamladığını belirtti. Ancak hem açıklanan belgelerin niteliği hem de içerdiği bilgiler yüzünden ortalık iyice karıştı.

Pek çok uzman, açıklanan belgelerin tüm dosyaların en fazla yarısını oluşturduğunu ileri sürüyor. Üstelik yayımlanmayan kısımlar arasında mağdurların ifadelerinin bulunması da ciddi biçimde eleştiriliyor. Bu nedenle, mevcut belgeler üzerinden Epstein ve suç ortaklarının tam olarak hangi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını net biçimde görmek mümkün değil. Bir diğer önemli eleştiri ise açıklanan belgelerde Epstein ile ahbaplık ilişkisi içinde olan çok sayıda isim ve yüzün karartılmış olması. Bu karartmalar, dosyalarda kimlerin olduğunu bütünüyle öğrenmeyi imkânsız kılıyor. Buna karşılık, bazı kurbanların hem isimlerinin hem de yüzlerinin açık biçimde yayımlanmış olması, özellikle mağdurlar ve avukatları nezdinde güçlü tepkilere yol açtı.

Gazeteciler Epstein’ın e-postalarını didik didik incelerken ve skandala karışan ünlü isimleri tek tek ortaya çıkarırken, herkesin aklında aynı soru belirdi: “Bunu nasıl yapabildiler?” Böylesine saygın kurumlara mensup, en üst düzey yöneticiler arasında yer alan ve alanlarında son derece başarılı kabul edilen bu kadar seçkin insan, nasıl olup da böyle bir suç ağıyla ilişkilendi? Dünyanın en güçlü isimlerinden olan bu insanların, kapalı kapılar ardında, esrarengiz adalarda ve lüks jetlerde kimsenin gözü önünde değilken neler yapabildiğini gözler önüne sermesi bakımından, bu belgelerin yayımlanması önemli bir eşik oluşturuyor.

***

Adeta yoktan var olan Jeffrey Epstein, servetini ve nüfuzunu büyük ölçüde şeffaf olmayan yatırım ağları üzerinden inşa etmiş bir Amerikalı finansçıydı. Şüpheli biçimde gerçekleşen bu olağanüstü zenginleşmenin güçlü kişilerle kurduğu ilişki ağlarından mı kaynaklandığı, yoksa bazılarının öne sürdüğü gibi İsrail istihbaratçısı mı olduğu bilinmiyor; ancak karanlık bir figür olduğu konusunda kuşku yok.

Epstein, 2019 yılında federal gözaltındayken, insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken resmî kayıtlara “intihar” olarak geçen şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti. Bu, Epstein’ın ilk kez suçlanışı değildi. 2005 yılında, 14 yaşındaki bir kızın ailesinin polise başvurmasıyla başlayan soruşturma sonucunda onlarca başka mağdur ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde çok sayıda zengin ve nüfuzlu ismin dosyalarda geçtiği görüldü. Epstein’ın özellikle sosyoekonomik açıdan kırılgan kesimlerden gelen kızları hedef aldığı, bu gençlerin para karşılığında cinsel eylemlere yönlendirildiği ve sistematik biçimde manipüle edildiği anlaşıldı.

Bu bilgilere ulaşılmış olmasına rağmen dosyanın ilerlemesi hiç de kolay olmadı. 2007 yılına gelindiğinde bir federal savcı, Epstein aleyhine kapsamlı bir dava dosyası hazırladı ve üstlerini hızlı hareket etmeleri konusunda zorladı; ancak bu Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililer tarafından engellendi. Bunun yerine 2008’de Epstein’la bir anlaşmaya gidildi. Sayısız genç kıza yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanmak yerine, Epstein yalnızca reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek amacıyla para ödeme suçundan iki ithamı kabul etti ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu “hapishane” ise Florida’daki bir cezaevinin özel bir kanadıydı. Dahası, haftada altı gün, günde 12 saat cezaevinden çıkmasına izin verildi. Üstelik, 18 aylık cezasının yalnızca 12 ayını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasından yaklaşık on yıl sonra Epstein, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yeniden tutuklandı. Bu süreçte polis evinde arama yaptı ve binlerce kayıt ele geçirdi. Bu materyaller, kamuoyunda şantaj amacıyla kullanılabilecek suçlayıcı kayıtlar topladığı yönünde güçlü şüpheler doğurdu. Buna rağmen, Epstein’in hizmetlerinden yaralanıp bu işlenen suçlara iştirak ettiği iddia edilen isimlerin hiçbiri hakkında bugüne kadar bir dava açılmadı. Öte yandan, bu dosyayla bağlantılı olduğu düşünülen ve şüpheli koşullar altında hayatını kaybeden çok sayıda kişinin bulunması davayı daha da karanlık yapıyor.

***

Epstein’ın özel yazışmaları, onunla temas kuran ya da tavsiyelerini arayan güçlü ve etkili isimlerden oluşan geniş bir ağın varlığını giderek daha net biçimde ortaya koyuyor. Açıklanan belgelerden anlaşılıyor ki, Epstein kendisini farklı disiplinlerden ve ideolojik yönelimlerden gelen zengin ve nüfuz sahibi kişilerle çevrelemiş. Basına yansıyan e-postalar ve tanıklıklar, onun siyaset, lobicilik, iş dünyası, finans, hayırseverlik, girişimcilik, akademi, bilim ve medya gibi alanların kesişiminde yer alan, büyük ölçüde kapalı ve birbirine referanslarla bağlı ultra elit bir sosyal ağın merkezinde konumlandığını gösteriyor.

Bu ağın dikkat çekici yönlerinden biri, Epstein’ın yalnızca kendi çıkarlarını gözeten ilişkiler kurmakla kalmayıp, bu etkili aktörler arasında bağlantılar kurulmasına da aracılık etmiş olması. Bu yönüyle, adeta bir arabulucu ya da “güç simsarı” gibi hareket ederek, hem kendisi için koruyucu bir sosyal çevre oluşturmuş hem de bu çevredeki isimlerin birbirlerine erişimini kolaylaştırmış görünüyor. Üstelik bu ilişkiler ağı küresel bir nitelik taşıyor. Amerika’da “Epstein sınıfı” diye isimlendirilmeye başlayan bu söz konusu seçkinler grubu, yalnızca Amerika’daki ultra zengin ve etkili kesimleri değil, uluslararası jet sosyete ve küresel elitleri de kapsayan bir yapı.

Bu ağın içindeki aktörlerin, dünyada çok önemli konumlarda bulunmalarına rağmen, özel yaşamlarında Epstein gibi sabıkalı bir figürle ilişkilerini sürdürmeleri, bu çevrenin sağladığı ayrıcalıklara erişimin ya da bu çevrede kalmanın ne denli güçlü bir çekim yarattığını düşündürüyor. Epstein vakası, kapalı elit ağların nasıl işlediğine dair çarpıcı ipuçları sunuyor, fakat bu ilişkilerin niteliği ve kapsamı konusunda hâlâ birçok soru var.

Kim bu “Epstein sınıfı”? Kısaca söylemek gerekirse, dünyanın en güçlü insanları. Küresel ölçekte ekonomik, siyasal, kültürel ve entelektüel alanlarda söz sahibi olan; aldıkları kararlarla milyonlarca insanın hayatını doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen bir zümre. Kraliyet ailesi mensuplarından eski bakanlara, dünyanın en zengin iş insanlarından akademi ve düşünce dünyasının en tanınmış isimlerine kadar uzanan dar ama son derece ayrıcalıklı bir elit çevre.

Bu çevrede, sadece Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ya da Richard Branson gibi milyarder iş adamları yok. Eski ABD Hazine Bakanı ve de Harvard Üniversitesi’nin eski rektörü olan Lawrence Summers gibi devlet–akademi–finans üçgeninde yer almış isimler de var; Noam Chomsky gibi küresel ölçekte tanınan eleştirel entelektüeller de. Elbette bu isimlerin Epstein’la ilişkilerinin niteliği ve derinliği birbirinden farklı. Ancak çarpıcı olan, Epstein gibi sabıkalı bir suçlunun, hakkındaki ağır suçlamalara rağmen, bu kadar geniş ve etkili bir çevreyle temasını sürdürebilmiş olması.

Ortaya çıkan yazışmalar ve tanıklıklar, bu temasların bazen sosyal davetler, bazen danışmanlık ilişkileri, bazen de yalnızca “çevreyi kaybetmeme” refleksiyle devam ettirildiğini düşündürüyor. Kimi isimler onunla bağlarını koparmakta gecikirken, kimi isimlerin suçlamalar kamuoyuna yansıdıktan sonra dahi Epstein ile ilişkiye devam ettiği görülüyor. Bu da, meseleye yalnızca bireysel ahlak ya da “yanlış arkadaşlıklar” düzeyinde bakmanın yeterli olmadığını gösteriyor.

Demek ki, bu kadar çok gücün, statünün ve dokunulmazlık hissinin bir araya geldiği kapalı bir elit dünyasında, ahlaki sınırlar kolayca silikleşebiliyor. Epstein vakası, yalnızca bir suçlunun hikâyesi değil; aynı zamanda bu suçlunun, güç ağları sayesinde nasıl uzun süre korunduğunun, ciddiye alındığının ve meşrulaştırıldığının da hikâyesi. “Epstein sınıfı” tam da bu yüzden önemli: çünkü bu sınıf, kamusal alanda demokrasi, hukuk ve etik değerlerden söz ederken, özel alanda aynı değerlerin nasıl askıya alınabildiğini tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

***

TÜM BUNLAR AMERİKAN SİYASETİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Trump’ın yükselişini ve tekrar iktidara gelişini açıklarken meseleyi onun kişisel karizmasına veya ona oy veren seçmenlerin ırkçı ve otoriter eğilimlerine indirgemek doğru olmaz. Asıl belirleyici olan, büyük sermayenin şekillendirdiği ve büyük ölçüde onun çıkarlarına hizmet eden siyasal düzenin, artan işsizlik, derinleşen eşitsizlik, yerinde sayan ücretler ve giderek fakirleşen orta sınıf gibi yapısal sorunlar karşısında uzun süre kayıtsız kalmış olması. Bu kayıtsızlık, geniş kitlelerde biriken öfke, hayal kırıklığı ve çaresizlik duygusunu besledi. Trump da tam olarak bu duyguların üzerine oturdu. Üretimin yurtdışına kayması ya da dijitalleşme nedeniyle işini kaybeden veya kaybetme korkusuyla yaşayan, ücretleri yıllardır artmadığı halde kira, sağlık, eğitim ve temel tüketim masrafları sürekli yükselen, ay sonunu getirmekte giderek daha fazla zorlanan sıradan insanlara, yani “unutulmuş” Amerikalılara, seslendi. Başka bir deyişle, mevcut düzenin kazananlarına değil, kaybedenlerine. İşin ironik yani Trump milyarder bir iş adamı olarak kazananlar grubunda. O yüzden, elbette sınıfsal adaletsizlikleri açıkça hedef alan sol-popülist bir söylem kurmadı; bunun yerine kültür savaşları, milliyetçilik ve göçmen karşıtlığı üzerinden söylemler üretti.

Açıklanan Epstein belgeleri, Trump’ın Epstein’ın etrafında kümelenen ve bu düzenden en fazla fayda sağlayan ayrıcalıklı elit sınıfın bir parçası olduğunu da ortaya koyuyor. Halbuki sıradan insanların gündelik gerçekliği, Epstein gibilerin özel jetlerle dolaştığı, özel adalarda seks partileri verdiği ve dokunulmazlık hissiyle yaşadığı ultra-elit dünyayla hiçbir ortak noktaya sahip değil. Dolayısıyla, Epstein vakası, sıradan insanlar söz konusu olduğunda Trump’ın gerçekte nerede durduğunu göstermesi bakımından göz açıcı bir potansiyele sahip. Zira bu olay Amerika’da toplumsal düzenin nasıl işlediğine ve kimin için işlediğine dair sarsıcı bir hatırlatma. Birçok Amerikalı için Epstein dosyası, hukukun zenginlere farklı işlediğinin somut bir kanıtı. Yalnız adalet sistemi de değil. Mevcut düzene ve onu savunan aktörlere yönelik yaygın güvensizlik ve öfke, Amerikan toplumunun bir kesiminin zihninde Epstein skandalında somutlaşmış durumda.

Açıkça Epstein sınıfının bir parçası olduğu görülen Trump, “halkın temsilcisi” olma iddiasını giderek yitirme riskiyle karşı karşıya. İşin ironik yanı ise Bill Clinton’ın da aynı ayrıcalıklı çevreye dâhil olması. Böylece Epstein vakası, görünüşte karşıt siyasi kamplarda yer almalarına rağmen Trump ve Clinton’ın (ve daha birçoğunun), en azından bu elit ağlar söz konusu olduğunda, aslında aynı takımda (yani Epstein sınıfında) yer aldıklarını ortaya koyuyor. Tam da bu bileşimin çeşitliliği, “Epstein sınıfını” daha da çarpıcı ve rahatsız edici kılıyor.

***

Bu korkunç skandal, kurulu düzenin ve onu ayakta tutanların karanlık yüzünü görünür kıldı. Nüfusun büyük çoğunluğunu küçük, ayrıcalıklı, şımartılmış, duyarsız ve acımasız bir azınlığın çıkarları uğruna sistematik biçimde ezen bir düzenle karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Aslında yaşanan büyük bir sınıf çatışmasının gözler önüne serilmesi ama gerçek bir siyasi uyanışa yol açacak mı emin değilim. Sağ sosyal medya platformlarının etkisi ve ayrımcı söylemler sürerken, İran krizi ya da göçmenler gibi dikkatleri kolayca başka yöne çekebilecek pek çok farklı konu yaratılırken, Trump iktidarının sonunun geldiğini söylemek için de çok erken.

Yine de bu skandal, Epstein sınıfına ait olmayan, gerçekten çalışan kesimlerin çıkarlarını temsil eden hakiki halkçı siyasetçiler için önemli bir fırsat penceresi açıyor. Bu fırsatın değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ise, Amerika’da öfkeyi saptıran değil, onu gerçek nedenleriyle yüzleştiren bir siyasetin ortaya çıkıp çıkamayacağına bağlı.