Erbil Tuşalp’ın ardından

Oğuz TÜRKYILMAZ

Bir dönem gazetemiz BirGün’de de yazan, güçlü kalem Erbil Tuşalp aramızdan ayrılalı beş yıl olmuş. O, tutarlı ve namuslu gazeteci, 1970’lerde MC iktidarlarında, 12 Eylül faşizminde Eylül karabasanın etkilerinin sürdüğü dönemlerden 21.yüzyıla varan alaca karanlıkta güçlü kalemiyle direndi. Yaşanan onca baskı, zulüm ve işkencenin kaydını tuttu, belgeledi, yayınladı, yayınlattı. Faşizme karşı hayatı, gericiliğe karşı aydınlanmayı ve devrimi savunan bir devrimci aydın olarak saf tuttu. Türkiye’nin aydınlık geleceği için verilen mücadelede anlamlı satır başları olarak yazdığı kitaplar birbirini izledi. Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa İle General, Önce Çocuklar Öldü, Evrenin ki mi, Özalın ki mi? Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize? Şeriat A.Ş., Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu.

Yazdığı binlerce sayfa, tarihe not düşmenin yanı sıra, işkenceye, zulme, baskıya, talana, yalana karşı dimdik bir duruş, ezilenlerin, ayrımcılığa tabi tutulanların yanında tereddütsüz, “ama”sız, ”fakat” sız bir saf tutmaydı.

1989’da yayınlanan “Zehir Yüklü Bulutlar” yağmur değil zehir döken bulutlardan kaçarken zehirin vurduğu ürkek çocuklar, acılı kadınlar, suskun yaşlıları ile acılı Kürt halkını anlatıyordu. Şeriat’ı Beklerken, Şeriat A.Ş, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, İslam İmparatorluğu, bugün yaşananları yıllar öncesinden haber veriyordu.

Yaşamının uzun bir döneminde onun kimliğinin adeta ayrılmaz bir özelliği olan “Hırsla yakılan kibritlerin, ilk nefeste yarılanan sigaraların” ona dost olmadığını söyleyenlere verdiği sert yanıtlar, ters tepkiler. İstinye’deki benim bir seyir kulesine benzettiğim evinde; bir gün sigarayı acilen bırakmalısın demem üzerine başlayan sert tartışma, kırgınlıkla sonuçlanmış, günler sonra telefonda aynı anda söylediğimiz “Ne haber Arap, haberler sende” cümlesi ile küskünlük sona ermişti. Nefes darlığı ve koah illetine karşı taşındığı İzmir’in uzak ilçesi Karaburun’da dik bir yamaçtaki bol rüzgârlı kartal yuvası da, yıllar sonra ona ve eşi Ayşegül’e sıkıcı gelince İzmir’e taşınılmıştı.

Yoğun akciğer rahatsızlıkları 5 Eylül 2020’de onu sevenlerinden, bizlerden ayırdı. Yokluğunu her an hissediyoruz.

İyi ki, dün Erbil vardı, bugün de Erbil’in ezilenlerden, emekçilerden yana gazetecilik anlayışını sürdüren BirGün, Evrensel gazeteleri, Tele 1 gibi TV’ler var. Çok sayıda sözlü ve yazılı basın emekçisi var. Haberin olsun Arap, bayrağı düşürmedik.