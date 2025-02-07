Ercan Kesal BirGün’lük Tiyatro için sahne alacak

BirGün EGE

Ödüllü oyuncu ve senarist Ercan Kesal, BirGün’lük Tiyatro etkinliği kapsamında İzmir Adnan Saygun Sahnesi’nde sahne alacak. 1 Mart saat 20.00’da gerçekleşecek etkinlikte Kesal, "Ayazmanın Yılanı" adlı tek kişilik gösterisiyle tiyatro tutkunlarıyla bir araya gelecek. BirGün’lük Tiyatro etkinliği, tiyatro sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayarak bu gösteriye ev sahipliği yapacak. Oyun 75 dakika sürecek.

Ercan Kesal’ın yazıp oynadığı ilk tiyatro eserinde yönetmen koltuğunda ise Berfin Zenderlioğlu var. Kumbaracı 50, Bakırköy Belediye Tiyatroları, İkincikat, Kadıköy Emek Sahnesi, Kadıköy Boa Sahne gibi pek çok toplulukla işbirliği yapan Zenderlioğlu, yazar, yönetmen, dramaturg, oyuncu ve akademisyen olarak tiyatronun farklı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Kesal, bir Anadolu masalı anlatıyor. Oyunda, bozkırda doğmuş bir esnaf çocuğunun, karışık bir gencin ve mecburi hizmette yaşlanmış bir hekimin bakış açısının her yerindeki geçmişe dair güçlü bir hikâye sunuluyor.

Kesal, “Anılar ayazmayı bekleyen yılanlar gibidir, kalbimizin çerini çöpünü temizlerler; suyu içilir hâle getiren yılanlar gibi gelecek günlerimizi de yaşanır kılar anılarımız. Anılar toplumsal belleğimizdir de aslında” diyerek oyun ile ilgili şunları dile getirdi: “Sert bir masal, biliyorum ama Akira Kurosawa gibi yapacağım, fonda neşeli bir çocuk şarkısı çalacak.”