Ercüment Akdeniz’den mektup var: Mülteci işçilerin hakları neler?

Tutuklu gazeteci dostumuz Ercüment Akdeniz’den mektup var.

Akdeniz her şeye inat gazetecilik mesleğini dört duvar arasından da sürdürüyor.

Bizden mülteci işçilerin özellikle de geçici koruma kapsamında Türkiye’de ikamet edip burada çalışan ve ülkelerine dönen Suriye vatandaşı işçilerin özlük haklarını gündeme getirmemizi istemiş.

Gerçekten de ülkemizde pek çoğu kayıt dışı çalıştırılıp sakat kalan, iş cinayetlerine kurban giden, ucuz emek sömürüsüne maruz kalan emekçilerin sorunları yeterince gündeme getirilmiyor. Ercüment Akdeniz bu amaçla bize yolladığı mektubunda 5 soruluk başlık oluşturmuş. Ben sosyal güvenlik kısmını sevgili Av. Dr. Murat Özveri hocamıza da danıştım. Ortaya şöyle yanıtlar çıktı:

1. Geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşamış yabancılar için İş Kanunu’na göre bir işveren tarafından sigortası yapılmış Suriyeli işçiler, ülkelerine döndüklerinde geriye dönük kazanılmış haklardan yararlanabilirler mi?

Evet, mümkündür. Türkiye’de sigortalı çalışan Suriyeli işçiler, İş Kanunu kapsamında Türk işçileriyle aynı haklara sahiptir. Ücret alacakları, fazla mesai, yıllık izin ücreti gibi kazanımlar geriye dönük olarak talep edilebilir. Ülkelerine dönmüş olsalar bile, avukatları aracılığıyla Türkiye’de dava açarak haklarını arama imkânı bulunmaktadır.

2. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatları gündeme gelir mi?

Evet, gelir. Türkiye’de bir yıl ve daha uzun süre aynı işyerinde çalışan Suriyeli işçiler, iş sözleşmeleri sona erdiğinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. İşveren feshi hukuka aykırıysa, ihbar tazminatı da gündeme gelir. Bu haklar, gerekli belgelerle ve hukuki yollardan talep edilebilir. İşçiler adına Türkiye’deki avukatlar süreci takip edebilir.

3. Türkiye'de çalışırken birikmiş olan sigorta primleri nasıl işlem görür? Emeklilik hakkı için iki ülke hukuku arasında geçiş veya transfer söz konusu mudur?

Türkiye’de ödenmiş sigorta primleri SGK kayıtlarında geçerlidir. Şu an için Türkiye ile Suriye arasında sosyal güvenlik anlaşması bulunmasa da, bu primler Türkiye’de değerlendirilmeye devam eder. İleride yapılabilecek bir sosyal güvenlik anlaşmasıyla primlerin transfer edilmesi ya da emeklilik hesabına katılması da mümkün olabilir. Bu nedenle primler hiçbir şekilde kaybolmaz, kayıt altında tutulur.

4. İş kazasına uğrayıp iş cinayetinde hayatını kaybeden veya sakat kalan mülteci işçilerin hakları ülkelerine döndükten sonra nasıl aranır?

Sigortalı çalışan işçiler için SGK; ölüm aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve cenaze ödeneği gibi haklar sağlar. Bu ödemeler yurt dışına da gönderilebilir. Dolayısıyla işçi ya da yakınları Suriye’ye dönse bile bu haklardan yararlanma imkânı vardır. Hakların kullanılabilmesi için SGK’ya başvuru yapılması ve belgelerin tamamlanması gereklidir.

5. Özellikle enformel sektörlerde ve yıllarca kayıt dışı çalıştırılmış Suriyeli işçilerin geriye dönük hak talebi nasıl gündeme getirilebilir? Suriyeli işçiler ülkelerine döndükten sonra bu konuda neler yapılabilir?

Kayıt dışı çalışmış işçiler de haklarını arayabilir. Ücret ödemelerine dair dekontlar, tanık ifadeleri, işyeriyle yapılmış yazışmalar gibi delillerle dava açma imkânı vardır. Türkiye’deki avukatlar veya işçi örgütleri aracılığıyla bu davalar, işçi Suriye’de olsa bile sürdürülebilir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların desteğiyle bu konuda bilinçlenme ve hak takibi daha da kolaylaşabilir.