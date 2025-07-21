Erdoğan, Bahçeli, Öcalan: Ümmet, millet, reel siyaset

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan, sürekli artan bir dozda gündelik siyasette kendini hissettirmeye başladı. İmralı tutanakları, örgüte ve farklı siyasi parti liderlerine yolladığı mektuplar kamuoyunun gündeminde. Kapılar tamamen açıldığında, İmralı da tıpkı Beştepe ve Balgat gibi siyasetin ağırlık merkezlerinden biri olmaya aday. Bunda kuşkusuz Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerden, ülkenin ihtiyaçlarına kadar tüm siyasi okumalarının birbirine bu kadar yakın olması gerçekten çok şaşırtıcı. Hiç temas etmeden, neredeyse birbirini tamamlar tarzda açıklamaların gelmesi, aynı kitabı okuyan ya da aynı öğretmenden ders alan öğrencilerin bile zor başaracağı bir mevzu.

Ortak çağrıların arka planını değerlendirmeden, geçen hafta yaşanan birkaç başlığa kısaca bir göz atmakta fayda var.

ORTAK HEDEF Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Ortadoğu üzerinden Kürt, Türk, Arap ittifakını ümmet birliği olarak açıkladı. Sonra MHP lideri Bahçeli, yeni bir fikir ortaya atarak “Cumhurbaşkanı yardımcılarının biri Alevi, diğeri Kürt olsun” açıklaması yaptığı iddia edildi. İddia edildi diyoruz çünkü İsmail Saymaz’ın haberi yalanlanmamakla beraber şu saate kadar bir açıklama da gelmedi.

Son olarak da DEM Eş Başkanı Bakırhan, T24’e verdiği röportajda “CHP masaya gelirse belki de İmamoğlu serbest kalır” diyerek, dolaylı da olsa oluşan üçlü ittifaka ana muhalefet partisini de davet etti. Hem de bunu çok talihsiz örnekler vererek yaptı.

Türkiye’yi dışarıdan takip eden biri, bu fotoğrafa bakarak iktidarın bir kez daha oyun kurup yeniden seçilmesinin önünün açıldığını düşünebilir. Peki, öyle mi? Sokaktan yükselen seslere geçmeden partilerin içine bir bakalım.

“Devlet aklı” diye ifade edilen Bahçeli’nin partisinde durumlar çok iyi değil. İstifalar var. Protesto sesleri zaman zaman Balgat’taki genel merkezin önüne kadar ulaşıyor. O yüzden yöneticiler çok agresif.

AKP’nin Kızılcahamam kampına ilişkin bize gelen bilgiler, gazeteci arkadaşımız Sedat Bozkurt’un Kısa Dalga’daki köşesinde yazdıklarından biraz farklı. Örgütlerin önemli bir bölümünden “sokağa çıkamıyoruz” serzenişi geldiği, bakanlara ciddi tepki olduğu yönünde kulis bilgileri ulaştı. CHP’nin Trabzon mitingi, Fatih Belediye Başkanının cezaevindeki Murat Çalık’la ilgili söyledikleri, Adıyaman’da belediye başkan vekili seçiminde yaşananlar, AKP için durumun iç açıcı olmadığını göstermeye yeter de artar bile.

Kürt hareketi için de durum çok farklı değil. Öcalan’ın müdahalesine ve silah bırakmaya rağmen istenilen etkinin alınmadığı çok açık.

BirGün politika editörü Öncü Durmuş’un geçen hafta yaptığı haberde değerlendirmede bulunan Van milletvekili Sinan Çiftyürek ve kamuoyu araştırmacısı Yüksel Genç’in söylemleri bu tespiti doğrular nitelikte. İki ismin de ortak tespiti, “belirsizlik nedeniyle güven sorunu ve temkinli bir iyimserlik” oldu.

AKP’NİN ‘ÖLÜM PERENDESİ’

Trump’a güvenerek iktidarın yeni bir siyaset mühendisliğine soyunduğu çok açık. Üstelik iktidar el yükseltmiş durumda. Sadece sistemi değiştirmekle kalmayıp, Türkiye’yi yaklaşık 100 yıldır oturmaya çalıştığı yörüngeden çıkarma pahasına bir hamle yapmak üzere. “Terörsüz Türkiye” söyleminin örtüsü kalktıkça bu eğilim daha net görülmeye başlandı. Öcalan, bu konudaki en önemli destekçilerden biri.

İktidarın bu hamlesi, beklediğinin çok ötesinde bir tepki aldı. “Güçlü lider, güçlü Türkiye” sloganıyla karşılanmayı umanlar tam tersi bir tepkiyle karşılaştı. Erdoğan’ın son ümmet çıkışı ve Bahçeli’nin desteği yaprak kımıldatmadı. Seçmenin iktidara karşı güveni iyice zedelendi. Giriştikleri bu cüretli hamle, şimdiden “ölüm perendesi” olarak anılacak gibi duruyor.

Sonuçta Türkiye gibi ülkelerde hayat, ne yandaş gazetelerin manşetlerine, ne Erdoğan’ın konuşmasını üç dakikada bir ayağa kalkıp alkışlayan milletvekilinin ruh hâline, ne de Trump’un Ortadoğu emellerine göre şekillenmiyor. Ülke insanının durduğu yer ve hayatın doğal akışı, siyaset mühendisliğiyle oluşturulmaya çalışılan etnik, mezhepçi projeyi duyduğu anda kustu. Geriye, onu dayatacak olanları tarihin çöp kutusuna yollamak kaldı.

∗∗∗

BAHÇELİ’NİN ALEVİSİ, KÜRDÜ

Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Alevi ve Kürtleri önermesi, iktidar sahiplerinin başvurduğu yeni bir söylem değil. Ülkenin en karanlık dönemi olan 12 Eylül 1980 cuntasının kudretli Millî Güvenlik Konseyi’nin içine genel sekreter olarak Ali Haydar Saltık’ı serpiştiren de, Özal’ı Kürt olarak pazarlayan da aynı zihniyetti.

Demokrasi ve özgürlük talebi olmadıktan sonra, kimliklerin bir önemi olmadığının Bahçeli de farkında. Anlaşılan o ki Bahçeli, kurmaya çalıştıkları etnik ve mezhepsel siyaset duvarına bir tuğla daha eklemeye çalıştı. İşin ilginç yanı, bu açıklamayı pozitif bir gelişme olarak yorumlayanlar hâlâ var olması.

∗∗∗

BAKIRHAN’IN ÇAĞRISI

DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, geçen hafta T24’e verdiği mülakatta CHP’nin çözüm süreci üzerinden kurulacak masada yer almasıyla İmamoğlu’nun özgürlüğünü aynı cümlede geçirmesi çok tartışıldı. Bu mesele sadece bu kadarla kalsaydı, çok üstünde durmaya gerek olmayabilirdi. Sonuçta bir söyleşi ve bazen bağlam kayabiliyor.

Ama DEM dışında da muhalefet cephesinde yer alan farklı kesimlerden benzer şekilde CHP’ye “makul ol” çağrıları gelince işin boyutu değişiyor.

Bugün yapılması gereken, objektifi muhalefete değil, iktidara çevirmek olmalı. İktidarın uygulamalarına laf etmeden, onunla mücadele etmeden muhalefete önerilen şeyin bir anlamı yok. İktidar tarihinin zayıf ve hiçbir soruna çözüm üretemeyecek durumda. Hal böyleyken ona her şeyi yapabilecek bir kudret vehmetmek niyet ne olursa olsun bu ceberut yapıya kan taşımaktan öte anlam taşımaz. Muhalefet güçleri yıllardır öncelikli görev olarak tek adam rejiminden kurtulmayı hedefledi. Bu aktüel görev başarılmış değil ve hala birinci sıraya onu koymadan diğerlerine geçmenin anlamı yok.