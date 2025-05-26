Erdoğan neden kazandı? İmamoğlu neden kaybetti?

“Baba sen bir ara bir sağlık problemi yaşamışsın, ben doğmadan önce…”

“Yaşadım kızım, sonra sorun çözüldü ve bunu tamamen hafızamdan sildim. Geçip giden kötü şeyleri aklımda tutmam ben. Annen mi söyledi? Nereden çıktı şimdi bu, direksiyon başında uyumamayım diye konu mu açıyorsun?”

“Baba direksiyon mu kaldı artık? Otonom gidiyoruz.”

“Ben katır vites Toros’la ehliyet almış adamım, otonom motonom anlamam, yolculukta gözümü kırpmam… Peki sen söyle bakalım, İmamoğlu’nu hapse atmışlardı bir ara, hatırlıyor musun o zamanları?”

“Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani tüm bunları biliyorum elbette ama tarihi bir olay gibi. Oysa o zaman sekiz yaşında filandım, anaokulu günlerimi bile hatırlarım. Demek ben de, geçip giden kötü şeyleri aklımda tutmuyorum. Nasıldı o zamanlar? Al sana konu. Yani tarih kitabı olarak değil, o günleri yaşamış bir olarak. Nasıl hapse attılar, sonra nasıl çıkardılar, daha sonra tüm o tuhaf şeyler nasıl oldu?”

“Hapse atmalarının bir mantığı vardı, yani yine de mantıksızdı ama anlayabiliyordun. Erdoğan rakibini elemek için yaptı diyordu herkes… Aylarca hapiste tuttular adamı. Ama esas şaşırtıcı olan Yeni Gün sabahı oldu. Tabi o zaman öyle Yeni Gün filan diye markalaşmış bir adı yoktu, herhangi bir sabah… Birden bire, tüm siyasi tutuklular serbest bırakıldı. Önden hiçbir sinyal vermeden. Sabah uyandık ve bir baktık hepsi dışarıda. Selahattin Demirtaş’ı biliyorsun, eski başbakan. Şimdi adını unuttum Kabala mı, bir adam vardı, bunlar yıllardır içerideydi, hepsi serbest bırakıldı. Sonra saat on filan gibi Erdoğan o meşhur konuşmasını yaptı, bunu izlemişsindir zaten. “Bu sabah, yeni bir günün sabahı” lafını o zaman etti. Ve birden her şey değişti…”

∗∗∗

“İmamoğlu bir açıklama yapmadı mı? Kutlama filan olmadı mı?”

“Yapmadı, yani basmakalıp şeyler söyledi. Bu konuda anlaşmış olmalılar. İnsanlar kutlama yaptı ama organize bir kutlama olmadı. Zaten durum o kadar garipti ki, ben dahil herkes, bunun altından ne çıkacak diye bekliyorduk. Erdoğan’ın konuşması sürrealdi bizim için. Hititliler’den başladı, Anadolu Ermenileri’ne, Yunan’a, Alevi Bektaşi geleneğine; Sultan Ahmed’i övdü, İkinci Mahmud’u; Atatürk’e, İnönü ve Ecevit’i dahil ederek ve birçok yazara teşekkür etti. Üstelik kendinden taviz vermeden. ‘Bugünlerimizi borçlu olduğumuz herkese, sadece yönetenlere değil, onlara direnenlere; sadece emredenlere değil reddedenlere, sadece hakimlere değil mahkumlara, doğrusu yanlışı ve tereddütleriyle tüm geçmişimize, o büyük senteze sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız. Bu yeni günden itibaren ikiliği değil birliği besleyeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın ve koltukları dik duruma getirin, uçuşa geçiyoruz…’ Bak ezbere biliyorum.”

“Uçak esprisi alıntıydı ama fena konuşma değildi. Benim merak ettiğim, o an sizlerin ruh hali, ne düşündünüz? Annem ne düşündü, sen?”

“Biz, ‘agam bizle eğleniii’ modundaydık. Bu kadar iyi bir şey olursa, sonunda illaki felaket gelir. Hatta baya panik filan oldu kimilerimiz. Elbette ki karşı tarafta kimse inanmıyordu. Ama bir yandan da mahkumların hepsi serbest kalmıştı. Üniversite özerkliği, bağımsız medyaya finansal destek, adım adım yasama yürütme yargının tekrar inşası. Yani her gün yeni bir olumlu sürprizle uyanmaya başladık. Ece Temelkuran’ı Erdoğan havaalanında karşıladı. Bir süre sonra, bu işin sonunda bir bokluk olacağını düşünmeye devam etsek de, kendimizi akışa bıraktık. Yalan da olsa hoşuma gidiyor mısrası gibi Nazım’ın. Ama işin garibi yalan gibi de değildi, çünkü somut adımlar atılıyordu. Rende’yi biliyorsun, Ankara’da. Meğer orada ne kadar akıllı genç varmış, bir düğmeye basıldı ve bunlar bir anda radikal sevginin, toplumsal barışın militanı oluverdiler. İnsanların geçmişini onları yok etmek için değil, onurlandırmak için arayan bir ordu oluştu.”

“İmamoğlu’nun onca mağduriyetten sonra bir kahraman olması gerekirken nasıl oldu da seçimi kaybetti?”

∗∗∗

“Aman İmamoğlu’unun yanında şu kahraman lafını etme. Bu adamın başına ne geldiyse bu sözcükten olabilir. İmamoğlu başta sessizdi, hatta o da olumlu söyleme katılmak istedi ama her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki, talep ettiği talep edeceği bir şey kalmadı. Umut verme işlevini yitirdi. Bu mahkumiyet konusunu diline doladıkça veya bir şekilde laf sokmaya çalıştıkça, daraldıkça alkışları kuvvetlenen bir kitleden başka kimseye seslenemez oldu. 2027 seçimini bu kahraman mitinin altını doldurmaya çalışmakla geçirdi. Hesap sorma, devri sabık yaratma adına attığı her adımda siyasetle ilgisi olmayan eski seçmeninden uzaklaştı. Üstelik en çok hizmeti de o dönemde yaptı, belediye başkanı olarak. Bir de tabi Suriyeli göçmen sorunundan beslenen milliyetçi bir taban vardı onu destekleyen, komple ofsayta düştü o kitle. Kürtlerin büyük bölümü oy kararını değiştirdi. Tüm bu olumlu havayla ekonomi coştu, yurtdışında duran sermaye geri döndü. Bir zamanlar Mercedes, BMW filan vardı, şimdi tüm Avrupa Togg’a biniyor. Bunların ilk adımları bile 2027’de Erdoğan’ın %60 almasına yetti. İmamoğlu sonra toparladı, özeleştiri getirdi ama iş işten geçmişti. Zaten hepimizin ailecek üyesi olduğu YSP yükseldi, yeni sömürünün karşısına yeni sol; önüne konulan yapay ayrımlarla kamplaşmayı reddeden, ezen ezilen ekseninde yükselen yeni sosyalizm.”

“Yani Erdoğan birden bire iyi görünme kararı alınca, paradoksal biçimde iktidarını devam ettirdi.”

“Şimdi bugünden geriye bakınca başka seçeneği yoktu. Öteki seçenek herkes için felaket olacaktı. Ama bir şeyi atlama: İyilik verilecek bir görüntü değildir. İyilik olur. İyi olursan, bu karşıya geçer. Erdoğan iyi görünmedi, iyi oldu. Senin neslinin çoğunluğu onu iyi bir insan olarak tanımlıyor, karşıtları da bir düşman olarak görmüyor. Başka bir senaryoda kin ve umutsuzluktan kafayı yiyecek gençlik, dans etmekten kafayı yedi.”

“Ay bir de o dans manyaklığı vardı di mi, 30’larda. İlk gençliğimi yemişti bu Dance Band’ler. Bir de sabahın altısında dans partileri yapılıyordu… Sabah altıda niye dans edilir ya?”

“YNYD vardı ya, onu da mı unuttun? Tekerlemeyi hatırlasana: İnsan sabahın altısında niye uyandırılır?”

“Ya namaza, ya dansa… Unutur muyum? Eve vardığımızda sabah altı olacak, ne dersin herkesi uyandıralım mı?”