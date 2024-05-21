Erdoğan’a “Kırmızı kart” hesapları

Yerel seçimde seçmene “İktidara sarı kart gösterin, erken seçim demeyeceğim” diye söz veren CHP, bu sarı kartı beş yıl beklemeden kırmızı karta döndürme peşinde. Erdoğan’ı son kez mindere çekmek için hesaplar yapılıyor.

CHP Lideri Özgür Özel, tarihi bir başarı ile çıktıkları 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin üstündeki yüzde 25’lik cam tavanı kırmak için bir strateji uyguladı. CHP’li seçmenlerin dışında özellikle geçmişte iktidar partilerini destekleyen seçmenlerden oy alabilmek için bir söylem dillendirdi meydanlarda:

“Yerel seçimden ne kadar oy artırarak çıkarsak çıkalım, erken seçim demeyeceğiz. Bu bir genel seçim provası da değil, ancak iktidara sarı kart gösterin, uyarın.”

Cam tavan kırılarak CHP’nin oylarının yüzde 32’ye çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm kamuoyu araştırmaları gösterdi ki daha önce hiç CHP’ye oy vermeyen sağ seçmenlerden de CHP’ye oy kaydı.

Bu destekle seçimden AKP’yi ikinci sıraya iterek birinci parti olarak çıkan CHP ve Lideri söz verildiği gibi “Erken seçim” demedi. Öncelikle “Emanet” olarak gelen oyların kalıcılaşmasını sağlayacak adımlar atıldı. Siyasette halkın yakıcı sorunları öncelendi, sola ilişkin var olan “Kronik muhalefet, kavgacı” imajını yok edecek adımlar atıldı. Özel, ülkedeki gerginliğin mabedine dönüşen Beştepe’deki Başkanlık Sarayı’nı da adres göstererek Erdoğan’la buluşma talep etti. AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada hayat pahalılığı, yoksulluk başta olmak üzere halkın gerçek gündemi dillendirildi, bunların çözümü talep edildi. Sonra sızan bilgiler ve yapılan sınırlı açıklamalar arasında yer almayan 28 Şubat askerlerinin tahliyesi de bu talepler arasında yer aldı. Askerlerin tahliyesinde ilerleme sağlandı, iktidar emeklilerin sorunlarına dönük beklentileri karşılamasa da bazı adımlar attı.

CHP’nin “Normalleşme” AKP’nin “Yumuşama” diye nitelediği bu süreç “Kobani davası kararları, 9. Yargı Paketi hazırlıkları” gibi sarsıcı gelişmelerle kesintiye uğradı. Ancak CHP, gelinen aşamayı mevzi kazanma olarak niteliyor: “Biz iyiniyetli olduğumuzu gösterdik, iktidar adımlarımıza sertlikle karşılık verdi ve böylece hukukdışı, antidemokratik kimliği bir kez daha gözler önüne serildi…” yorumları yapılıyor.

“TEMKİNLİ İYİMSERLİK” GÜNCELLENDİ

Özgür Özel’in normalleşmeye ilişkin gayretlerinin “aşırı iyi niyetli, hayali bir arayış” olmadığını anlatırken kullandığı “temkinli iyimserlik” nitelemesini Kobani Davası kararlarının açıklandığı gün Yayın Koordinatörümüz Yaşar Aydın ve muhabirimiz Mustafa Mert Bildircin ile birlikte yaptığımız görüşmede “Daha temkinli bir iyimserlik” olarak güncellediğini sayfalarımıza yansıtmıştık.

TARİH BELİRSİZ, SANDALYE BELLİ

CHP şimdi Erdoğan’ın yapacağını vadettiği iade-i ziyaretin gerçekleşmesini bekliyor. Özgür Özel, bu ziyaretin gerçekleşeceğine inanıyor ancak tahmin ettiği buluşma tarihi Haziran ayının ortaları.

AKP Genel Merkezi’nde yaşanan koltuk krizini anımsatarak “Erdoğan CHP Genel Merkezi’ne gelirse nereye oturacak?” diye sorduğumuz soruya da genel başkanlık makamının ortasında duran ve görüşmeler sırasında kullandığı tek koltuğun hemen yanındaki boşluğu göstererek “Buraya bir sandalye daha koyarız” diyor Özgür Özel… Parlamenter rejimde ana muhalefetin iktidara eş konumunu vurgularcasına…

Sözü verilen bu ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmemesinin bundan sonrası yaşanması olası gelişmelere bağlı olduğunu da ihtiyaten not düşelim.

ERKEN SEÇİM DİLLENDİRİLECEK

Bunlar güncelde yaşananlar, peki CHP’nin geleceğe dönük çizdiği rota ne, sorusunun yanıtları da aranıyor. Seçimlerin, siyasetin temel gerçeği olmasından hareketle “CHP erken seçim çağrısı yapmayacak mı, Erdoğan’ın görev süresinin sonuna kadar iktidarını sürdürmesine imkan sağlayacak mı?”, sorusu da gündemin henüz çok öne çıkmayan başlıklarından.

Gündemde bu konu ağırlıklı bir yer tutmuyor ama CHP’de gündemin salt “Normalleşme”ye kilitlenmediğini görüyoruz. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki CHP, uygun zamanda seçim gündemini canlandırmanın ön hazırlıklarını yapıyor. İktidarın en zayıf döneminde olması, CHP’nin de yerel seçimlerden sonrası oylarını artırarak ilerlemesi gerçeğinden hareketle bu rüzgârla yelkenlerini dolduracak zamanlama üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Henüz çok ham düzeyde olan erken seçim arayışlarının ana dinamiklerinden biri Erdoğan’ın adaylığı. Erdoğan’a bir kez daha aday olmanın yolunu açabilecek erken seçim kararına bugünkü koşullarda AKP’nin “Hayır” diyemeyeceği öngörülüyor.

ERDOĞAN’I MİNDERE ÇEKME ARAYIŞI

CHP’nin adayının karşısına Selçuk Bayraktar, Hakan Fidan gibi nispeten daha az yıpranmış bir isim yerine Erdoğan’ın çıkmasının uygun olacağı değerlendiriliyor. Hem partisinin hem de Erdoğan’ın oylarının giderek daha düşeceği, yeni ve yıpranmamış bir isimle yeniden enerji toparlamaları ihtimalini bertaraf etmek için Erdoğan’ın erken seçimin sağlayacağı açacağı adaylık şansını kullanarak mindere çıkabileceği hesaplanıyor.

Nitekim Özgür Özel, Sözcü TV’nin canlı yayınında bu hazırlık ve beklentilerin izlerinin açıklıkla görüldüğü şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bundan sonra aday olamayacağını herkes biliyor. Ne zaman? Günü gelince. Bu ikiyse geçen seferki adaylığı burada 360 ile seçim yenilenirse yeniden aday olabileceğinin önü açılıyor gibi bir tartışma önümüzde duruyor. Meselenin kendisi şu. Birincisi erken seçimin Meclis’ten geçmesi durumunda yeni bir Anayasa tartışması olabilir ama belki muhalefet şöyle bir şey diyecektir, seçimin tam 2,5’inci yılında… ‘2,5 biz koyuyoruz, 2,5 da sen koy. Gelin seçimleri yenileyelim, sen de gel aday ol. Son kez…’ Kendine güveniyorsan gel. Gel kozlarımızı paylaşalım.”

CHP Lideri bu sözlerini “Siyaset her şeye gebe” diyerek tamamlıyor. Önümüzdeki günler bir erken seçim getirecek mi, getirecekse tarihi ne olacak, adaylar kim olacak, tüm bunların yanıtlarını görmek için henüz çok erken. Ancak kesin olan bir şey var ki her koşulda Türkiye yeni iktidarını yine bir erken seçim ortamında belirleyecek. Ana muhalefet partisi de bu konuda dizginleri iktidara bırakmamak için hazırlıklara şimdiden başlamış durumda…