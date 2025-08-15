Erdoğan’ın bumerangı

AKP, kuruluşunun 24. yıldönümünü “genişleme” temasıyla kutladı. Gasp edilen belediyelerin tartışmalı başkanlarına rozet takıldı. Yapılan tören, “anlatacak hikâyesi kalmayan, çözülmüş, çürümüş bir parti nasıl olur?” sorusunun en net cevabı niteliğindeydi. Cunta sonrası dönemin kudretli partisi ANAP’ın dağılışına tanıklık etmiş bir kuşağın üyesi olarak AKP'nin bugünkü ruh hâli çok tanıdık geliyor. Anlatacak bir şeyleri kalmamış, yolsuzluğa boğulmuş, haksız zenginleşmenin getirdiği utanmazlık ve şımarıklık arasındaki yüz ifadeleri; hepsi salonda mevcuttu.

Yandaş medya, AKP'nin 24 yıllık serüvenini anlatmak yerine partiye katılanları manşete çıkarmayı tercih etti. Ancak sunuluş biçiminden de anlaşılacağı üzere, bu katılımlar daha şimdiden ayaklarına dolanmış durumda. Tıpkı İBB operasyonlarında olduğu gibi.

DARBE, ÇOCUKLARINI YEMEYE Mİ BAŞLADI?

İktidarın CHP’yi devre dışı bırakmak için başlattığı İBB operasyonları, 19 Mart itibarıyla sivil darbeye dönüştü. Hukuk yok sayılırken, biat etmeyen seçilmişler birer ikişer Silivri zindanına gönderildi. Yaşananlar, bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir yargı müdahalesiydi. Erdoğan, muhalefeti dağıtmak için darbenin sözcülüğünü üstlendi; tüm karizmasını ortaya koyarak bastırdı. Ancak halk ikna olmadı. İlk günden itibaren tepkiler artarak yükseldi.

Tam da bu aşamada, iktidar cenahında “operasyon bumerang gibi bizi vurmaya başladı” söylemi sıkça duyulur oldu. Bunu ilk dile getiren, her zaman olduğu gibi Devlet Bahçeli oldu. “Bir an önce bitsin” diyerek, siyasetin diliyle “bu iş aleyhimize dönüyor” demiş oldu.

Gerçekten de işler iktidarın planladığı gibi gitmedi. CHP dağılmadı, İBB operasyonları halkı ikna etmedi, Cumhur’a güveni artırmadı. Tersine, Özgür Özel’in ve CHP’nin etki alanını büyüttü.

Ancak iktidar öyle bir yola girdi ki, geri dönmek neredeyse imkânsız hale geldi. Her manevra, vagondan insan atılmasına neden oluyor. Her zaman devrimler çocuklarını yiyecek değil ya; şimdi de darbeler öz evlatlarını yemeye başladı. Nedim Şener–Mücahit Bilici, Mehmet Uçum, Şamil Tayyar kavgaları tam da “al patlamış mısırını geç televizyon karşısına” dedirtecek cinsten.

DUVARIN TUĞLASI: İBB DOSYASI

Susurluk skandalı sırasında yargı önüne çıkması istenen Mehmet Ağar, “Biz devletin tuğlasıyız; bizi çekerseniz duvar yıkılır.” demişti. Nitekim duvarın varlığından memnun olanlar bir kez daha iktidarda kaldı ve Ağar neredeyse ceza almadan siyasal ve toplumsal hayatta kalmayı sürdürdü.

Tek adam rejiminin ördüğü duvarda, İBB operasyonu önemli bir tuğlayı temsil ediyor. Bu tuğlanın çekilmesi rejimi yıkmasa da büyük hasara yol açacağı çok açık. Bu yüzden, bu rezilliği savunmaktan başka çareleri kalmadı. İşte tam da burada Erdoğan’ın açmazı başlıyor.

Kayyum, operasyon, tutuklama ve rüşvetle transfer işlerinin halk üzerinde bir etkisi kalmadı. Aksine, AKP'nin “yolsuzluk yuvası” algısını daha da güçlendirdi. Seçmen desteği düşüyor. Erdoğan’ın Ortadoğu’ya ve ülkeye dair söylediği büyük lafların etkisi azalıyor. Ancak bu otobandan çıkamıyor, çıkamaz da.

Erdoğan–Bahçeli koalisyonu, seçim gününe kadar ellerinde sopayla dolaşmak zorunda. Halkın ve muhalefetin yorulup kenara çekilmesini bekliyorlar. Bu ise boş bir umut. Bu kadar öfke ve nefret biriktirmiş bir iktidar, bırakın Türkiye’yi, dünyanın hiçbir yerinde ayakta kalamaz.

Yargı ve kolluk eliyle baskı ve zorbalık siyaseti, iktidarın ana taşıyıcı kolonlarından biri haline geldi. Şimdi o kolondan çatırdama sesleri geliyor. Tam da bu noktada, İBB operasyonunda atılacak geri adım, iktidar açısından yıkıcı bir depreme dönüşebilir. Erdoğan için zor bir karar anı.

İktidar cephesi, bir yandan Meclis'te diğer yandan belediyelerde transfer atağına girişti. Öcalan’ı da yanlarına alıp yeni bir süreç başlattılar. PKK'nın silah bırakması gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek bu süreci komisyonla taçlandırdılar.

Türkiye’ye dışarıdan bakan biri, Erdoğan ve Bahçeli’nin sürece hâkim olduğunu, yeniden seçilmek için yeterli desteğe sahip olduklarını sanabilir. Hatta bu yönde kesin bir kanaate bile varabilir. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Hiçbir hamle, ülkedeki yıkımı, sefaleti ve toplumsal mutsuzluğu gizlemeye yetmiyor.

İktidarı pekiştirmek için atılan her adım, bumerang gibi dönüp yine kendilerini vuruyor. Sadece son 15 günde yaşananlar bile iktidar için zamanın dolduğunu gösteren onlarca kanıtla dolu. AKP–MHP iktidarı bitkisel hayata girmiş durumda. Geri dönüş imkânsız. Fişi ne kadar erken çekilirse, memleketin hayrına o kadar olur.