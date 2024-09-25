Erdoğan’ın ‘Tek adam’lığı içeriden de sorgulanıyor

Normal tarihi 2028 olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha uzun süre var. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir tokat yiyen ve sonraki süreçte yapılan kamuoyu araştırmalarında da umut verici veriler göremeyen Saray’ı başkanlık seçiminin kaybedilmesi korkusu teslim almış durumda. Oy desteğinin azalması bir yana Anayasal engeller Erdoğan’ın sandığa kadar ulaşmasının önündeki en büyük sorun. Son adaylığı bile hukuksal olarak tartışmalı olan Erdoğan yeniden aday olabilmesinin yolunu açacak bir siyaset dizaynı peşinde. Hiçbir koşulda yeniden aday olamayacağını savunan hukukçular da var ancak kesin olan bir şey var ki Meclis erken seçim kararı almazsa Erdoğan tartışmasız bir şekilde yeniden aday olamayacak.

KURTULMUŞ’UN “BEYHUDE TURLARI”

TBMM’den erken seçim kararı çıkartmaya çoğunluğu yetmeyen AKP, daha doğru bir ifadeyle Saray bürokrasisi bu engeli aşmak için öncelikle Anayasa değişikliği yapma hayalleri kuruyor. İktidar ortaklarının desteğine karşın AKP’nin Anayasa değiştirmeye milletvekili sayısının yetmemesi nedeniyle önce diğer partilerden destek arandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “beyhude” olduğu çok belli bir arayışla TBMM’deki siyasi partilerin kapısına gönderildi. Başta anamuhalefet partisi CHP’den istenilen yanıtın alınamamasına karşın Kurtulmuş, Saray’ın talepleri doğrultusunda yeni yasama yılı ile birlikte bu kez de parlamento dışı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin kapısını aşındıracak.

RAKİPLERE ÇELME

AKP’nin bugüne kadar bir çok kez gerici despotik rejimini sürdürmesini sağlayan desteği aldığı yargı silahı bir diğer enstrüman olarak kullanılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan’ın karşısına çıkması olası adaylardan olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasakla bertaraf edilmesi planı sahneleniyor, son bir haftadır. Bununla AKP hem kamuoyunun nabzını almaya çalışırken diğer taraftan da adaylık tartışması yaratarak CHP’yi başkanlık yarışında aday kim olursa olsun etkisizleştirmeye çalışıyor.

SÜRPRİZ KAYGILAR

Erdoğan’ın bir kez daha başkan olma arzusunun gerçekleşmesi için bilinen engellerin dışında bugüne kadar hiç denklemde yeri olmayan bir başka etken görülmeye başlandı son günlerde. TBMM’nin yaz tatili dolayısıyla çalışmalarına ara verdiği dönemde seçim bölgelerine giden milletvekilleri Ankara’ya dönmeye başladı. İktidar olanakları ile yaşadıkları tozpembe sahnenin dışına çıkan milletvekilleri Anadolu’da yurttaşların içine düştüğü büyük sıkıntının tanığı ve bundan dolayı iktidara yönelen öfkenin hedefi oldular.

TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılının öncelikli gündemini oluşturacağı çok belli olan Anayasa değişikliği arayışlarının bu öfkeyi daha da büyüteceğini gördüler. Halk desteği azalan, aday olsa bile seçimi kazanma ihtimali tarihin en düşük düzeyinde bulunan Erdoğan’ı yeniden seçtirmek için enerji harcanmasına halkın tahammülü olmadığı konuşuluyor AKP kulislerinde…

Muhalefete alışkın olmayan, iktidarın olanaklarından siyasi tarihte örneği nadir görülecek ölçüde yararlanmayı alışkanlık haline getiren AKP’liler “Erdoğansız iktidarı” ofis buluşmalarında, ikili görüşme düzeyinde de olsa konuşuyor.

“Cumhurbaşkanı dışında adayımız yok, bunca yıllık parti bir ikinci ismi ortaya çıkartamıyor. Aday dediğimizde sadece CHP’nin adaylarını konuşuyoruz, ‘Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş…” diyor deneyimli bir siyasetçi.

Erdoğan’ın seçim kazanma odaklı hareket eden bir lider olması seçim kaybetme riskini göze alamayacak olması nedeniyle her an bir başka ismi parlatma olasılığı da dillerde dolaşıyor.

AKP’de tartışmasız tek otorite hala Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü koşullarda ona rağmen tek bir görüşün dillendirilmesi imkânsız. Ancak bugünden yarına güçlenme ve yaygınlaşma kapasitesi olmamakla birlikte AKP’de bunların konuşulması göz ardı edilemeyecek önemde. Yeni yasama yılı ile birlikte AKP’nin alışık olmadığımız gelişmelere sahne olma ihtimali pusuda…