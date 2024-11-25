Erkek şiddetinin popüler hali: Inceller

Sarya TOPRAK

Ataerki var olduğundan beri kadınlar özgürlük mücadelesi veriyor. Kadın düşmanlığı kendine her şekilde bir alan buluyor ve farklı farklı kavramlarla vücut buluyor. Incel kavramı Türkiye’de de dünyada da son zamanlarda çok tartışılan bir mesele. Bu tartışmayı derinleştirmeden önce söylenmesi gereken ilk şey ise incellerin bir boşluktan kendi kendine var olmadığı. Ataerkiden, iktidarlardan bağımsız değil hatta onlara sıkı sıkı bağlı. Aşırı sağ eğilimlerle kol kola gezen bu kavramın erkek şiddetinin “güncel” yorumlarından biri olduğunu söyleyerek tartışmaya başlayabiliriz. Incel kelimesi "involuntary celibate" yani istem dışı bekâr anlamına geliyor.

1997 senesinde henüz 20'li yaşlarının ortasında olan Alana isimli Kanadalı genç kadın henüz Facebook bile ortada yokken, ilişki bulmakta zorlananlar için "İstemsiz Bekarlık Projesi" adını verdiği bir site açmıştı. Sitenin amacı istemsiz bekârların birbirine destek olması ve paylaşımda bulunmasıydı. Alana muhtemelen bunun kadın düşmanı bir ideolojiye evrileceğinden habersizdi. Zaman içinde bu topluluk içinde bulunan erkekler bekâr olma sebeplerinin bireysel bir sorun değil bunun sistemsel bir sorun olduğunu savunmaya başladı. Buna sebep olan suçlu ise belliydi: Kadınlar. Kadınların modern toplumlarda avantajlı olduğunu, tüm kuralların kadınları korumak üzerine inşaa edildiğini savunuyorlardı. Kadınların ilişkilerinde seçici davranma lüksü olduğu için hayatlarının mahvolduğunu iddia ettikleri bir mağduriyet yarattılar. Burada önemli iki kavram var:

Red Pill (Kırmızı Hap): Toplumun kadınları koruduğu erkekleri ise sürekli zorladığına inanılır. Bu görüş, genellikle "erkek hakları savunuculuğu" gibi argümanlar içerir. Erkeklerin ilişkilerde ve toplumda yeterince değer görmediğini, kadınlara fazlasıyla ayrıcalık tanındığını iddia eder.

Black Pill (Siyah Hap): İncel topluluğunun daha radikal bir felsefesi olarak, kişinin doğuştan gelen fiziksel özelliklerinin ve toplumsal konumunun ilişkilerde başarı şansını belirlediğini savunur. Black Pill felsefesini benimseyenler, ilişkilerde başarısız olmayı genetik ve fiziksel özelliklere dayandırır ve bu durumu değiştirmenin imkânsız olduğuna inanırlar. Bu bakış, umut kaybına ve toplumdan kopuşa yol açar.

Sınıfsal ve toplumsal çelişkileri gözardı eden incel ideolojinin özellikle genç erkekler arasında bu kadar popüler hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birinin de sınıfsal çelişkiler olduğunu vurgulamak yanlış olmaz. Türkiye özelinde bakacak olursak gençler için dışarıda oturup bir kahve içmek bile lüks. Sosyalleşme imkânlarını yitiren eve tıkılıp kalan gençler ise kendinden de toplumdan da tiksinen bir noktaya geliyor. Buradaki öfkenin ilk yöneldiği kesimin ise kadınlar olması şaşırtıcı değil. Çünkü kadın düşmanlığı iktidarın ve sağ ideolojilerin temel taşlarından biri. O noktada incellerle sağ eğilimler arasında bir köprü kuruluyor. Kadınlar eve tıkılsın kalsın, yaşama hakkı bile elinden alınsın isteyen akılla kadınları eksik, manipülatif ve yaşadıkları tüm kötülüklerin sebebi gören akıl ortak noktada buluşuyor.

INCELLİK NASIL BİR TEHLİKE HALİNE GELDİ?

Dünyada daha çok Reddit, 4chan gibi sanal forumlarda örgütlenen inceller Türkiye’de Ekşi Sözlük, Twitter, Telegram, Discord gibi mecralarda örgütlendi. 2014’te ise bu platformlarda kadın düşmanı söylemleri yaygınlaştıran nefreti körükleyen incel topluluğunun bir parçası olan Elliot Rodger bir saldırı düzenledi. İlerleyen zamanlarda bu saldırılar arttı. Bazıları şöyle:

Elliot Rodger (2014): Rodger, gerçekleştirdiği saldırıda altı kişiyi öldürüp ardından intihar etti. Saldırı öncesinde yayımladığı manifestosunda, kadınların kendisini reddetmesinden ötürü öfke duyduğunu ve incel ideolojisini benimsediğini belirtmişti. Bu olay, incel hareketini dünya çapında dikkat çekici hale getirdi.

Alek Minassian (2018): Kanada'nın Toronto kentinde Alek Minassian adlı bir incel erkek, kiraladığı bir minibüsle kaldırımdaki insanları ezerek on kişiyi öldürdü ve on beş kişiyi yaraladı. Minassian, saldırının ardından "Incel İsyanı" başlatmak istediğini ifade etti. Minassian’ın saldırısı, incel hareketinin hangi boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne serdi.

Scott Beierle (2018): Scott Beierle adlı bir incel erkek, bir yoga stüdyosunda iki kadını öldürüp ardından intihar etti. Beierle’nin kadın düşmanı görüşleri, çevrimiçi platformlarda yaptığı paylaşımlarda kendini gösteriyordu.

Bu tür saldırılar, dünya genelinde incel ideolojisinin şiddet eylemlerine çok hızlı bir şekilde dönüşebileceğine dair ciddi kaygılara yol açtı. Türkiye’de ise yeteri kadar ciddiye alınmamasının yanı sıra sosyal medyadaki hızlı örgütlenmelerine de göz yumuldu. Semih Çelik isimli erkeğin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinin ardından alevlenen incel tartışmalarıyla bazı sosyal medya ve iletişim platformlarına sınırlamalar getirilse de göstermelik önlemlerden öteye gitmedi. Bu tartışmaların bir diğer tehlikeli yanı da Türkiye’deki erkek şiddetini ve cezasızlık politikasını silikleştirme riski olması. Kapitalizmin yarattığı, kendini mağdur ilan eden bu kadın düşmanı incel erkek topluluğu Türkiye’de kadınları katletme noktasına gelebildiyse bunun sebebi sadece incel ideolojiyle vs. açıklanamaz. Türkiye’de erkekler her gün en az bir kadın katlediyor. Katillerin büyük bir çoğunluğu kendini incel olarak tanımlamıyor. Ama tüm faillerin bir ortak özelliği var ki yaygınlaştırılan kadın düşmanı fikirleri ve cezasızlığı arkalarına alarak gözlerini kırpmadan kadınları öldürebiliyorlar. Kadın nefreti kendine farklı ideolojilerle, fikirlerle ve biçimlerle alan buluyor, eyleme dönüşüyor.

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SINIFLAR YARATMIŞLAR

Kadınları aşağılayıp belli sınıflara ayıran inceller erkekleri de sınıflandırıyor. Kadınlar kadar olmasa da “kendileri gibi olmayan” erkeklere de nefret duyuyorlar. Kadınları şöyle sınıflandırıyorlar:

Stacy: "İdeal" veya "çekici" kadınları tanımlamak için kullanılan bir terim. Genellikle güzellik standartlarına uyan, sosyal olarak popüler, erkekler arasında arzu edilen ve ilişkilerde seçici olan kadınları temsil eder.

Becky: Stacy kadar ideal güzellik standartlarına uymayan, ancak yine de ortalama veya kabul edilebilir düzeyde çekici bulunan kadınlar.

Femoid/Foid: Incel topluluklarında kadınlar için kullanılan aşağılayıcı bir terim. Kadınların birey olarak varlıklarını küçümseyen bir ifade olarak kullanılır. Femoid terimi, topluluğun bazı kesimlerinde kadınlara yönelik bir tür “makine” veya “duygusuz varlık” gibi yaklaşımları yansıtır.

Erkekleri ise şöyle sınıflandırıyorlar:

Chad: En üst seviyede çekici, popüler, sosyal becerilere sahip, kadınlar tarafından arzulanan erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Chad’ler, genellikle fiziksel olarak güçlü, kendine güvenen ve sosyal olarak başarılı olarak tanımlanıyor. Inceller, Chad figürünü toplumda üstün ve ayrıcalıklı bir pozisyonda görüyor.

Normie: Ortalama veya sıradan erkekleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Incellere göre normie’ler, ne Chad kadar çekici ne de inceller kadar şanssızdır.

Truecel: Truecel fiziksel çekicilikten tamamen yoksun, ilişkilerde hiç şansı olmadığını düşünen erkekler için kullanılan bir terim. Truecel’ler, kendi durumlarının genetik ve değiştirilmesi imkânsız özelliklerden kaynaklandığını savunur. Kendilerini en “gerçek” inceller olarak tanımlarlar.

Gymcel ve Looksmaxxers: Gymcel, fiziksel görünüşlerini geliştirmek için spor ya da estetik gibi yöntemlerle "looksmaxxing" yapmaya çalışan incelleri tanımlar. Looksmaxxers, fiziksel görünümün ilişkilerde her şey olduğunu kabul eden ve daha iyi görünmek için kendini geliştirmeye odaklanan incellerdir.

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NEDİR BU HİPERGAMİ?

Incel ideolojinin temel taşlarından olduğu düşünülen hipergami kavramı da evrimsel olarak kadınların hep kendilerinden statü olarak daha yüksekte olan erkekleri tercih ettiğini iddia eder. Bu tercihlerin de kendilerinin yalnız olmasının ana sebebi olduğuna inanırlar.