Erküre: Dijital çağın erkeklik çıkmazı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni

Son yıllarda dijital medya ortamında giderek görünür hale gelen erküre (manosphere**) farklı çevrimiçi platformlarda örgütlenen, erkeklik, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve romantik hayat üzerine belirli söylemleri paylaşan merkeziyetsiz ağ yapılarından oluşan bir dijital alt kültürdür. Bu yapı, flört stratejileri, erkek gelişimi, anti-feminist söylemler ve zaman zaman açık kadın düşmanlığı içeren içeriklerin dolaşıma sokulduğu bir alan olmakla birlikte, yalnızca marjinal çevrimiçi toplulukların toplamı olarak değerlendirilemez. Aksine erküre, modern toplumda belirli erkek gruplarının yaşadığı sosyal, ekonomik ve duygusal dışlanmanın dijital medya aracılığıyla ifade bulduğu çok katmanlı bir olgu olarak okunabilir.

Bu bağlamda erküre yalnızca bir içerik üretim alanı değil, aynı zamanda bir “anlamlandırma mekanizması” ve “duygusal sığınak” işlevi görüyor. Dijital medya platformlarının sunduğu yeni iletişim biçimleri, bu yapının yaygınlaşmasında belirleyici rol oynuyor. Geleneksel kamusal alanın yerini algoritmaların düzenlediği yankı odaları ve filtre balonları alırken, bireyler benzer görüşlerin sürekli yeniden üretildiği kapalı iletişim ağları içinde konumlanıyor. Bu durum, eril alanı belirli bir erkeklik anlatısının sürekli yeniden üretildiği bir “dijital söylem rejimi” haline getiriyor.

Bu söylem rejimi, bireysel başarısızlıkları sistematik bir haksızlık olarak çerçeveliyor. Bu noktada Göreli Yoksunluk Kuramı (Relative Deprivation Theory) açıklayıcı bir çerçeve sunuyor. Bireyler mutlak durumlarından ziyade kendilerini başkalarıyla kıyasladıklarında tatminsizlik ve öfke geliştirme eğilimi gösteriyor. Dijital medya ortamında sürekli başarı, çekicilik ve statü imgeleriyle karşılaşan erkekler, kendi konumlarını bu idealize edilmiş temsiller üzerinden değerlendiriyor. Özellikle romantik ilişkilerde başarısızlık yaşayan bireylerde bu durum yoğun bir dışlanmışlık hissine yol açıyor. Erküre bu hissi kolektif bir anlatıya dönüştürerek bireysel deneyimi politik bir söylem haline getiriyor.

Bu süreci yalnızca psikolojik bir tepki olarak okumak yetersizdir. Eşleşme Kuramı (Matching Theory), romantik ilişkileri bir tür eşleşme piyasası olarak ele alarak bu dışlanmayı yapısal bir bağlama yerleştiriyor. Eğitim ve ekonomik bağımsızlık düzeylerinin artmasıyla birlikte kadınların partner tercihlerinin değişmesi, daha düşük sosyoekonomik konumdaki erkeklerin bu piyasada giderek daha az tercih edilmesine yol açıyor. Bu da belirli bir erkek grubunun eşleşme sürecinin dışında kalması demek.

Dijital flört uygulamaları bu eşitsizliği daha da keskinleştiriyor. Algoritmik sistemler halihazırda daha çok tercih edilen kullanıcıları görünür kılarken, diğerlerini görünmez hale getiriyor. Bu dinamik, “kazanan her şeyi alır” mantığıyla işliyor ve romantik ilişkileri derin bir eşitsizlik alanına dönüştürüyor. Bu noktada Platform Kapitalizmi kavramı, sosyal ilişkilerin nasıl metalaştırıldığını ve algoritmalar aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini açıklamak açısından çok önemli.

Bu yapısal dönüşümlere paralel olarak erkeklik normlarında da ciddi bir kırılma yaşanıyor. Hegemonik erkeklik kavramının işaret ettiği üzere, “ideal erkeklik” tarihsel olarak ekonomik güç, fiziksel üstünlük ve aile geçindirme kapasitesi üzerinden tanımlanıyor. Ancak post-endüstriyel toplumlarda bu normların geçerliliği zayıflıyor, duygusal emek ve iletişim becerilerinin öne çıktığı yeni bir yapı şekilleniyor. Bu dönüşüme adapte olamayan erkekler kendilerini işlevsiz ve değersiz hissediyor ve bu durum derin bir kimlik krizine yol açıyor.

Bu kriz popüler kültürde de karşılıksız değil şüphesiz. Adolescence*** gibi yapımlar, yalnız, öfkeli ve dışlanmış erkek figürlerini görünür kılarken, erküre ise bu temsilleri ideolojik bir çerçeveye oturtarak yeniden üretiyor. Böylece medya temsilleri ile kullanıcı üretimli içerikler arasında karşılıklı bir etkileşim görünür kılınıyor.

Bu tartışmalar çerçevesinde Financial Times****’ta yayımlanan “The Market Failure Beneath the Manosphere” adlı analiz yazısı, erküreyi bir “piyasa başarısızlığı” olarak kavramsallaştırıyor. Yazıya göre, romantik ve sosyal ilişkiler alanında işlevini yitiren yapılar, belirli erkek gruplarını sistematik olarak dışarıda bırakıyor, erküre ise bu dışlanmanın dijital alandaki karşılığı olarak ortaya çıkıyor.

Bu kuramsal arka plan, Louis Theroux tarafından hazırlanan Inside the Manosphere (Erküreye Yolculuk) adlı Netflix belgeselinin analizini daha anlamlı hale getiriyor. Belgesel, erküreyi yalnızca ideolojik bir alan olarak değil, aynı zamanda dijital ekonomi içinde işleyen bir girişimcilik modeli olarak ele alıyor. Kısa, dikkat çekici ve çoğu zaman kışkırtıcı içerikler aracılığıyla izleyici etkileşimi maksimize edilirken, bu süreç ekonomik kazançla doğrudan bağlantılı hale geliyor. Bu durum, algoritmaların yalnızca içerik dağıtımını değil aynı zamanda ideolojik yoğunlaşmayı da özendirdiğini gözler önüne seriyor.

Ancak belgeselin sınırlı kaldığı nokta, bu içeriklerin neden bu kadar güçlü bir karşılık bulduğunu yeterince açıklayamaması. Erküre içerikleri çoğu zaman doğrudan radikal söylemlerle değil, motivasyon, kişisel gelişim ve yaşam tarzı önerileri gibi daha yumuşak içeriklerle dolaşıma giriyor. Bu içerikler üzerinden kurulan güven ilişkisi zamanla daha kutuplaştırıcı ve kadın düşmanı söylemlerin kabulünü kolaylaştırıyor. Algoritmalar bu geçişi hızlandırarak kullanıcıları giderek daha uç içeriklere yönlendiriyor.

Belgeselde dikkat çeken en önemli boyutlardan biri influencer söylemlerindeki belirgin tutarsızlıklar. Bu figürler bir yandan “özgürlük”, “bireysel yükseliş” ve “toplumsal normları reddetme” söylemini benimserken, diğer yandan son derece otoriter ve hiyerarşik bir toplumsal düzen savunuyor. “Kadınlar oy kullanmamalı”, “erkekler ve kadınlar eşit değildir” ya da “ben diktatörüm” gibi ifadeler, özgürlük söylemiyle açık bir çelişki içinde. Benzer şekilde “kadın düşmanı değilim” ifadesiyle birlikte kadınları aşağılayan genellemeler yapılması, söylemin kendi içinde meşruiyet üretme çabasını gösteriyor.

Bu durum, ideolojik pozisyonların doğrudan sahiplenilmesinden ziyade inkâr edilerek yeniden üretilen bir iletişim stratejisine işaret ediyor. Homofobik ifadelerin hemen ardından “homofobik değilim” denmesi, yalnızca kavramsal bir çelişki değil, aynı zamanda toplumsal kabul arayışının bir göstergesi. Bu tür söylemsel çelişkiler dijital erkeklik performansının kırılgan doğasını açığa çıkarıyor.

Bu kırılganlık çoğu zaman bireylerin geçmiş deneyimleriyle de ilişkili. Belgeselde öne çıkan figürlerin önemli bir kısmı parçalanmış aile yapılarından geliyor, baba figürünün yokluğu ve travmatik çocukluk deneyimleri, şiddet sıkça görülüyor. Bu durum erkürenin yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda bir sosyalizasyon krizine karşılık geldiğini gösteriyor. Dijital platformlar bu boşluğu dolduran alternatif bir aidiyet ve rehberlik alanı sunuyor.

Öte yandan bu söylemler daha geniş bir politik bağlamla da ilişkili. Özellikle Donald Trump ile kurulan ideolojik yakınlık, güç, otorite ve hiyerarşi vurgusunun sağ popülist söylemle kesiştiğini gösteriyor.

Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde tutarlı bir ideolojik sistemden ziyade çelişkiler, gerilimler ve kırılganlıklar üzerine kurulu bir yapı olarak öne çıkıyor. Ancak paradoksal biçimde bu çelişkili yapı, farklı duygusal ihtiyaçlara aynı anda hitap edebilmesi sayesinde etkisini artırıyor. Erküre söyleminde zaman zaman karmaşık toplumsal dönüşümler belirli gruplar ya da gizli aktörler üzerinden açıklanıyor; bu da komplo teorik düşünce biçimlerini güçlendiriyor.

Sonuç olarak erkürenin yükselişi modern toplumun çok katmanlı bir krizine işaret ediyor. Bu kriz yalnızca ekonomik ya da kültürel değil, aynı zamanda derin bir iletişim krizi. Dijital medya platformları bir yandan deneyimlerin anlamlandırılmasını sağlarken, diğer yandan bu deneyimleri radikalleştiren yapılar üretiyor. Bu bağlamda erküre yalnızca bir “piyasa başarısızlığı” değil, aynı zamanda bir “iletişim başarısızlığı” olarak da okunmalı. Toplum, belirli erkek gruplarının yaşadığı dışlanmayı kapsayıcı biçimde açıklayamadığı sürece bu boşluk alternatif ve çoğu zaman sorunlu söylemler tarafından doldurulmaya devam edecek.

**Bu yazıda “erküre”, İngilizce manosphere teriminin Türkçeleştirilmiş karşılığı olarak kullanıldı. “Erküre”, dijital ortamda ağ mantığıyla örgütlenen, algoritmalar tarafından görünürlükleri şekillendirilen ve ideolojik yoğunluk taşıyan çevrimiçi erkeklik topluluklarını daha özgül biçimde tanımlamak için tercih edildi. Bu kullanım, literatürde “manosphere” olarak adlandırılan yapının platformlaşmış dijital kültür içindeki ağ tabanlı ve söylemsel niteliğine işaret etmektedir.

*** https://t24.com.tr/yazarlar/yasemin-giritli-inceoglu/dijital-dunyanin-sakli-tehlikesi-sosyal-medya-toksik-erkeklik-ve-incel-kulturu,49217

**** https://www.ft.com/content/a00cba0a-3218-49a7-bb59-2fa968d49db1