Erşan Kuneri ya da nostokomodia

Murat Tırpan - Akademisyen

Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonundaki en çarpıcı sahnelerden biri Bizim Aile filmindeki ünlü "Yaşar Usta" monoloğunun yeniden yaratıldığı bölümdü kuşkusuz. Bu monolog tartışmasız Türk sinemasının unutulmaz dramatik anlarından biridir. Münir Özkul’un canlandırdığı Yaşar Usta, patrona karşı ailesini savunduğu bu sahnede, Türk melodram sinemasının güçlü bir sembolü haline gelmiştir. Ancak Erşan Kuneri dizisinin "Acı Baba" bölümünde Cem Yılmaz, bu sahneye modern ve komik bir dokunuş getirir. Yılmaz’ın oynadığı baba karakteri, yine bir patronun karşısına çıkıp çocuğunu savunmaya kalkışır. Fakat bu kez, çocuğunun aslında o işte çalışmadığını öğrenir. Bu an, dramatik bir yüzleşme beklerken, izleyiciyi tam anlamıyla bir şaşkınlıkla buluşturur. Baba, durumu fark edince kriz geçirip yere düşer ve başının üzerinde bir ışık halesi belirir. Bu dönüşümle birlikte, baba "Işıklı Baba" adlı komik ve absürt bir figüre evrilir.

İzleyici, melodramın bu dramatik zirvesinin komik bir krize dönüştüğüne tanık olur. Türk sinemasının en dokunaklı anlarından biri olan bu monolog, Cem Yılmaz’ın ellerinde bir hicve, bir absürdizme dönüşür. Bizim Aile’deki o ağır ve etkileyici baba-çocuk ilişkisi, Erşan Kuneri’de karikatürize edilir. Işıklı Baba, bir figüre dönüşüp, parayla insanlara gösterilen bir nesne haline gelirken, dramın anlamı bir anda komediye evrilir. Yılmaz burada yalnızca Yeşilçam’a bir selam çakmaz, aynı zamanda bu melodramın klişelerini modern bir yorumla yeniden yaratır. Dramın, babanın çocuklarına olan derin sevgisinin sorgulanıp komik bir hale getirilmesi, melodramın duygusal kodlarına yönelik bir müdahale olarak ortaya çıkar. Sonunda, Işıklı Baba karakteri, çocuklarını geride bırakıp Maldivler’e kaçarken melodramdan uzak, absürt bir sonla karşı karşıya kalırız. Bu sahne, dram ve komedi arasındaki çizgiyi başarıyla bulanıklaştırır.

Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisi, yalnızca bu sahneyle sınırlı kalmayarak, Yeşilçam sinemasına yönelik geniş kapsamlı bir nostaljik yeniden yaratım sunar. Ancak burada nostalji, klasik anlamıyla bir eve dönüşün getirdiği acı değil, komediyle yapılan bir yüzleşme olarak ortaya çıkar. Barbara Cassin’in Nostalji: İnsan Ne Zaman Evindedir? adlı kitabında açıkladığı gibi, nostalji kelime anlamı itibarıyla nostos (dönüş) ve algos (acı) sözcüklerinden türemiştir. Ancak Yılmaz, bu dönüşü acıyla değil, mizahla yapar. Erşan Kuneri’deki bu nostaljik dönüş, geçmişin ağırlığını sırtında taşımaz; onun yerine, eski melodramların ve karakterlerin klişeleriyle eğlenir. Buna Yunanca bir sözcük uydursaydık muhtemelen "dönüşün komedisi" şu şekilde adlandırılırdı: Nostokomodia (Νοστοκωμωδία)

Cassin’in "geri dönüş acısı" tanımı, eve döndüğünde bulduğumuz yerin hayal ettiğimizden farklı olduğu hissine dayanır. Cem Yılmaz ise bu farkı, nostaljiye acı değil, mizahi bir ton katarak çözer. Yeşilçam, Türk sineması için bir kök, bir ağaç, bir evdir; ancak Erşan Kuneri’de bu evin dramatik kodları yıkılır ve onların yerine komediyle bezeli yeni bir yapı inşa edilir. Yılmaz, Yeşilçam’ın temel hikaye ve karakterlerini komediyle harmanlayarak geçmişin klişelerini günümüz izleyicisine mizahi bir eleştiri ve eğlence aracı olarak sunar.

Bu yeniden yaratımda en dikkat çeken nokta, Yeşilçam’ın melodramatik yapılarının parodileştirilmesidir. Erşan Kuneri, geçmişin dramatik zirvelerini komik zirvelere çevirir; tıpkı Işıklı Baba’nın absürt dönüşümü gibi. Bizim Aile’deki Yaşar Usta’nın ailesini koruma çabası, Türk sinemasında babanın toplumsal rolünü yüceltirken; Erşan Kuneri’de bu yüceltme, modern komediyle eleştirilir ve tersyüz edilir. Babaya yönelik bu yıkım, bir tür postmodern yeniden yaratımın sonucudur. Cem Yılmaz, yalnızca Yeşilçam’ı hatırlatmakla kalmaz; o geçmişi mizahi bir diyaloga sokar, klişeleri yeniden kurarak ve sorgulayarak izleyiciye sunar.

Bu postmodern bakış açısıyla, Yılmaz, geçmişe komik bir müdahalede bulunarak nostalji kavramını yeniden şekillendirir. Geçmişi yeniden yaratmak, o geçmişe saygısızlık değil, onunla barışmanın ve bugüne uyarlamanın bir yoludur. Erşan Kuneri dizisi, bu yüzden yalnızca bir nostalji unsuru taşımaz; aynı zamanda melodramın ve Yeşilçam’ın dramatik yapısının nasıl günümüz koşullarına uyarlanabileceğini de gösterir. Bu nostalji, geçmişin ağırlığından kurtulmuş ve onunla eğlenen bir yüzleşme süreci olarak karşımıza çıkar.

Erşan Kuneri, Yeşilçam’a dair yapılan bu nostaljik dönüşte, dramdan mizaha geçişi başarıyla tamamlar. Nostalji burada, geçmişe acıyla değil, gülümsemeyle bakmanın bir yolu olur. Cem Yılmaz’ın postmodern yaklaşımıyla, Yeşilçam’ın klişeleri, dramatik kodları ve melodramı, modern bir mizahın konusu haline gelir. Bu dönüşüm, hem geçmişle barışmanın bir yolu hem de geçmişin bugünkü kültürel bağlamda nasıl yeniden anlamlandırılabileceğine dair güçlü bir örnek sunar.

Bu yeniden yaratımda, melodramın anlamı sorgulanır, ancak bu sorgulama derin bir hüzünle değil, tam tersine hafif bir gülümsemeyle yapılır. Cem Yılmaz, Yeşilçam’ın ağır duygusal yükünü alır ve onu mizahın hafifletici gücüyle yeniden şekillendirir. Bu, postmodernizmin "yeniden yaratma" anlayışının bir uzantısı olarak görülebilir: Geçmişin klişeleri ve kodları alınıp, bugünün dilinde yeniden yorumlanır, ancak bu yorumlama eleştirel bir mesafeden çok, eğlenceli bir oyun olarak sunulur.

Melodram, Yeşilçam için vazgeçilmez bir yapı taşıydı; toplumun sınıfsal, kültürel ve duygusal meselelerini bu tür filmler üzerinden işlemek, dönemin sinemasının en belirgin özelliklerinden biriydi. Ancak Erşan Kuneri dizisinde melodramın bu toplumsal işlevi, mizah yoluyla yeniden düşünülür. Özellikle Acı Baba gibi bölümlerde, dramatik zirvelerin komediye dönüştürülmesi, toplumsal rollerin ve duygusal temsillerin nasıl yıkılıp yeniden inşa edilebileceğini gösterir.

Baba figürü, Yeşilçam’da toplumsal düzenin ve aile yapısının koruyucusu olarak idealize edilirken, Erşan Kuneri dizisinde bu figürün yıkımıyla karşılaşırız. Baba, artık yalnızca çocuklarını koruyan bir kahraman değildir; absürdün, komiğin içinde savrulan, modern dünyanın değişen dinamikleriyle baş edemeyen bir karaktere dönüşür. Onun dramı, bir aileyi ayakta tutma mücadelesi olmaktan çıkar, aksine bir varoluş krizine evrilir. Melodramın baba-evlat ilişkisinde kurduğu o kutsal bağ, burada mizahın yıkıcı gücüyle parçalanır.

Melodramın dramatik yapısı içinde "koruyucu baba" olarak yüceltilen figür, Erşan Kuneri’de komediye teslim olurken, aynı zamanda toplumsal düzenin de nasıl değiştiğine dair bir ironi sunar. Babanın çocuklarına olan sevgisi, Yeşilçam’da dramatik bir ideal iken, burada mizahi bir eleştiriye dönüşür. Bu eleştiri, baba-evlat ilişkisinin yeniden inşa edildiği, toplumsal rollerin altüst edildiği bir sahne sunar. Yılmaz, bu sahnede Yeşilçam’ın dram dolu kodlarını modern bir güldürüyle tersyüz eder.

Erşan Kuneri dizisinde, özellikle bel altı esprilerin yoğun olduğu bölümler, yüzeysel bir bakışla sadece "erotik mizah" olarak eleştirilebilir. Ancak bu eleştiriler, dizinin altında yatan daha derin bir gerilimi göz ardı eder. Yaprak Sarması adlı bölümde, konağa gelen kız karakterin söylediği "Nedir bu tuhaf gerilimler, bu tuhaf cinsel gerilim?" sözü, aslında Yeşilçam’ın sessiz ama daima var olan erotik gerilimlerine bir göndermedir. Yeşilçam filmleri, özellikle seks filmleri döneminde, açıkça cinselliği ele alsa da, bu dönemin dışındaki filmlerde bile belirgin bir cinsel gerilim vardı. Karakterler çoğu zaman gerçek bir yakınlık kuramaz, sevişemezlerdi; fakat her sahnede bu "tuhaf gerilim" seyircinin önünde asılı dururdu.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri’de bu gerilimi, Yeşilçam’ın seksüel tansiyonunu abartarak ve komediye dönüştürerek yeniden yorumlar. Bu yapıt, yalnızca bel altı esprilere yaslanmaz; aslında, Yeşilçam’ın o bastırılmış cinselliğini ortaya çıkaran, onunla oynayan ve onu aşırıya vardıran bir eleştiri sunar. Erotik gerilim, Yeşilçam’da olmadığı zaman bile varlığını hissettiren bir unsurdu. Yılmaz, bu gerilimi alıp postmodern bir dokunuşla absürt seviyelere taşıyarak, dönemin bastırılmış cinselliğine ironik bir eleştiri getirir. Bu yüzden, dizideki bel altı espriler sadece gülmek için değil, Yeşilçam’ın o "tuhaf gerilimleri" ile hesaplaşmak için de kullanılır.

Sonuç olarak, Erşan Kuneri dizisi, yalnızca nostalji ve melodramın eleştirisi değil; aynı zamanda Türk sinemasının cinsel gerilimlerine de bir ayna tutar. Yılmaz’ın, bel altı esprilerle Yeşilçam’ın cinselliğini karikatürize etmesi, dönemin sessizce kabul edilen ama dile getirilmeyen gerilimlerini görünür kılma çabasıdır. Bu nedenle, dizideki komedi unsurları, sadece güldürmekle kalmaz; aynı zamanda Yeşilçam’ın, toplumsal ve cinsel kodlarının altını çizer, o döneme dair farkında olunmayan gerilimleri absürt bir eleştiriyle gözler önüne serer.