Ertan Erol: Venezuela karşısında kıtada sağ dayanışma

Yusuf Tuna Koç

ABD’nin zayıflayan hegemonyasını müdahaleci bir stratejiyle toparlama çabası, Orta Doğuda olduğu kadar Latin Amerika’da da siyaseti doğrudan etkileyen gelişmeler yaratıyor. Yüzyılın başında 21. Yüzyılda sosyalizm tartışmalarının göbeğindeki Latin Amerika’da bugün solun egemenliği zayıflamış olsa da toplumsal refah ve emperyalizme karşı bağımsızlık çizgisinin hala en çok iktidar şansı yakaladığı kıta. Nitekim Meksika’da Sheinbaum hem yoksullukla hem Trump ile mücadelede önemli bir sınav veriyor.

Brezilya’da sivil darbe ile yolu açılan neofaşist Bolsonaro’nun yenilgisi sonrası, Brezilya solu Lula ile ikinci baharını yaşıyor. Arjantin’de 2023’te iktidara gelen bir başka neofaşist Milei karşısında kitlesel eylem ve grevler artıyor.

Öte yandan, solun olumsuz bir sınav verdiği Venezuela, bugün ABD’nin dünya hegemonyası krizindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Yıllardır CIA eliyle denenen rejim değişikliği çabalarının yerini bugün doğrudan Venezuela gemilerinin vurulması aldı. ABD’nin siyasal ve ekonomik krizi, daha askerileştirilmiş bir stratejiyi zorlarken, Latin Amerika hem bağımsız hem de toplumcu bir siyaseti üretebilmenin sınavını veriyor.

Bu hafta Ertan Erol, Venezuela’ya karşı saldırganlığın kıtadaki yankısına dair sorularımızı yanıtladı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının ardındaki esas gerekçe nedir? Narko-terör iddiasının bir temeli var mıdır, bu anlatı üzerinden gelecekte daha fazla saldırı beklemeli miyiz?

Aslında bu narko-terör kavramının özellikle El Salvador’da devlet başkanı Nayib Bukele ile popülerlik kazanan güvenlikçi politikaların devamı olarak nitelendirilebilir. Bilindiği üzere Bukele insan hakları, adil yargılanma, suçun şahsiliği gibi çok temel sayılan birçok ilkeyi uyuşturucu kaçakçılığı ile alakası olabilecek herkes için askıya alarak yeni bir mücadele biçimi benimsemiş, bu yeni biçim toplumsal olarak büyük destek görmüştü. Uyuşturucu kartelleri ile mücadelede demir yumruk uygulanması Bukele’ye bölgedeki diğer aşırı sağ gruplar arasında da bir tanınırlık kazandırmıştı. Bu yöntemin ve diskurun Trump’ın genel politik duruşu ile de uyumlu olduğu ilk başkanlık dönemi kampanyasındaki göçmen karşıtlığı Meksikalılar/bad hombres diskuru ile de uyumlu olduğu söylenebilir.

Dışişleri bakanı Marco Rubio’nun Meksika ve Ekvador ziyaretlerinde bu konu gündeme geldi ve Rubio bu diskurun dışına çıkmayarak aynı kavramları kullandı. Ekvador menşeili başka gruplar da bu narko-terörist listeye dahil edildi. Önümüzdeki günlerde bu tip saldırıların gerçekleşmesi beklenmelidir.

Venezuela muhalefetinin ABD’nin askeri müdahale ile rejim değişikliği gerçekleştirmesi beklentisi içinde olduğu görülmekte. Hatta benzer bir düşüncenin bölgedeki diğer sağ ve aşırı sağ kesimlerde de olduğu görülüyor. Arjantin ve Paraguay gibi sağ hükümetlerin ABD’nin bu yeni müdahaleci yaklaşımına sempati duyması şaşırtıcı değil. Kolombiya’da ise Petro açıktan bu saldırının doğru olmadığını belirtti.

Bu bağlamda Venezuela’daki mevcut idareye sempati duyulmasa dahi ABD’nin bu yeni müdahaleci yaklaşımının sağ hükümetler dışında olumlu bulunması zor. Ancak bunun kıtasal dayanışmaya dönüşmesi de zor. Temel mesele ise bunun aslında aşırı sağ kitleleri teskin ve memnun eden şov yanının ağır basması, ABD’ye sürekli olarak uçaklarla gemilerle ve başka yollarla tonlarca uyuşturucu ticaret yaparken ufak sandalların vurulması göstermelik bir durum.