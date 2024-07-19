ESHOT üreterek 150 milyon lira tasarruf yaptı

BirGün EGE

Her gün ortalama 1 milyon kişiye toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT Genel Müdürlüğü’nün; Buca Gediz ve Adatepe, Konak Halkapınar, İnciraltı ve Karşıyaka Örnekköy’deki atölyeleri fabrika gibi çalışıyor. Arızalanan ya da kazalarda zarar gören otobüslere ilk etapta sahada mobil tamir ekipleriyle müdahale ediliyor.

Garaja çekilmesi gereken araçlar ise atölyelerde ESHOT’un teknik personeli tarafından tamir ediliyor. Bunun yanı sıra garanti kapsamı dışındaki otobüslerin, yolcu güvenliğini ve konforunu etkilemeyecek yedek parçalarının bir kısmı da yine atölye imkânlarıyla tamir ediliyor. Gerekirse bu parçaların yenileri de üretilerek araçlara monte ediliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü teknik personelinin, 3D yazıcılarla modelleyerek kalıplarını çıkardığı ve atölye imkânlarıyla ürettiği yedek parçaların sayısı 1950’yi buluyor. Orijinallerinden çok daha sağlam olan bu parçaların kullanım ömürleri uzuyor. Böylece araçların arıza sıklığı azalıyor.

Yılda 70 bin adedi bulan yedek parça üretim ve tamirat faaliyeti sayesinde ortalama 150 milyon lira tasarruf ediliyor. ESHOT Genel Müdürlüğü Genel Onarım Şube Müdürlüğü Kısımlar Sorumlusu Kadir Akay, Gediz Atölyesi’nde sadece geçen yıl 30 bin yedek parçanın sıfırdan üretildiğini vurguladı.