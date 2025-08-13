Eşitlik korkusu

Türkiye bir süredir Kürt sorununda yeni bir dönemece girdi. Geçtiğimiz 1 Ekim'de Bahçeli'nin meclis açılıiında başlattığı süreç, Öcalan'ın PKK'yi feshi ve örgütün silah yakma seremonisi ile yeni bir aşamaya ulaştı. Bu gelişmeleri, TBMM'de -bir parti hariç- tüm partilerin ortak oluşturduğu bir Komisyon izledi.

Ancak kamuoyunda güçlü kuşku ve tepkiler var. Muhaliflerini hapiste en az on yıl çürüten Erdoğan ve Bahçeli''nin başında olduğu "yeni süreci", Öcalan'ın "başmüzakereci" olarak sürdürmesi, İmralı'dan yaptığı tepki doğuran kimi açıklamalar, Kandil'deki PKK şeflerinin süreci zehirleyen kimi sözleri, ABD ve İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'daki faaliyetleri, Türkiye'ye dair -eyalet sistemi, "millet sistemi" türünden- kimi açıklamalar, AKP-MHP hükümetine derin güvensizlik vd. bu tepkilerin "hammadde"sini oluşturuyor. Ama bu yazıda konumuz bunlar değil, konumuz eşitlik.

Türkiye'de işçiler, çiftçiler, köylüler, beyaz yakalılar dahil tüm emeğiyle geçinenler, emekliler, ilkokuldaki çocuklar, üniversiteliler karnını doyuramıyor; ormanlar yanıyor; gençler yurtdışına kaçıyor; ücretli kesim her an daha da yoksullaşıyor, buna karşın bir avuç şirket ve sermaye grubu kârlarına kâr katıyor. 86 milyonluk ülkede -2-3 milyon hariç- halkın genelinde tarihte pek de görülmemiş bir fakirlik, hatta açlık var.

Kürt emekçilerinin -başta anadilde eğitim- kimi taleplerinin gündeme geldiği her yerde, bu doğal haklara karşı bir direnç göze çarpıyor. Bu hakların "verilmesi" ile, "ülkenin bölüneceği", "Amerika'nın BOP planının hayata geçeceği", "toplumun ayrışacağı" şeklinde itirazlar -"bilimsel" olanlar dahil-, her yerde konuşuluyor. Bu itirazlara, "Anayasa'daki vatandaşlık tanımın zaten yeterli olduğu" biçiminde yorumlar ekleniyor.

Bu itirazların, halklar arasında eşitsizlik, ayrımcılık ve baskı ve milliyetçilik sızmasında büyük çıkarı olan sermaye grupları dışında sıradan emekçilerce de paylaşıldığı, hatta yer yer sermayeden daha militanca savunulduğu görülüyor.

∗∗∗

Türk ve Kürt emekçisinin, ya da Arap, Zaza, Hıristiyan bu ülkede yaşayan her yurttaşın eşit olmasından kim, nasıl zarar görebilir? Bu sorunun cevabı çok açıktır: Menfaati, halkların bölünmesi, ayrışması, birbirine düşmanlık etmesinde olan ABD emperyalizmi, onların içerideki işbirlikçileri (AKP-MHP'de temsil olunan büyük sermaye). İşçiler, emekçiler bölünmezse, birbirleriyle haklar ve özgürlükler yönünden eşit olurlarsa, yapay milliyetçi kamplarda değil, sınıf temelinde ve kardeşliğinde birleşirlerse, ABD ve işbirlikçi sermayeye karşı birleşme olanakları da artacaktır. Milliyetçilik, inkâr ve asimilasyon politikaları, işte bu yüzden sermayenin çıkarınadır.

Sıradan emekçi değil, sermaye "eşitlik korkusu" duyar. Sermaye, hem emeğin kendisiyle "eşit" olmasını (ki bu, "sınıfların kaldırılması"ndan başka bir şey değildir) istemez, bizatihi devleti aracılığıyla bu isteği bastırmaya çalışır; hem de sömürdüğü sınıflar arasında var olan başta milliyet (din, mezhep, inanç, bölge vd.) ayrımların kalkmasını ve tam hak eşitliğinin kurulmasını engellemeye çalışır.

19. yüzyılda gayrımüslimlerin ilk defa "eşit insan" sayılması için Osmanlı padişahının -dış zorlamayla- yaptığı zayıf reformlara karşı, sıradan Müslüman halkta, köylülerde ve emekçilerde, derin bir "eşitlik korkusu" ortaya çıkmıştı. Barack'ın övdüğü "millet sistemi"nde, Müslümanlar (Sünniler) "millet-i hakime", Hıristiyanlar (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler) "millet-i mahkume" idi. "Ötekiler" denilen, Aleviler, Ezidiler, Dürziler, Çingeneler ise zaten "yok"tular.

"Millet-i Mahkume" kompartımanındakiler, ata binemez, silah taşıyamaz, renkli elbise giyemez, Müslümanlardan "yüksek" ev yapamaz (böylece "aşağı" oldukları "gösterilir"di), ibadethanelerini tamir ve onarım edemezlerdi. Bunlar "Zımmi" idi, bu sözcük, "koruma altındakiler" demekti. Artık "ötekiler"i saymıyorum.

"19. yüzyıl reformları" ("Tanzimat ve Islahat Fermanları") ile padişah, "mezhep, lisan veyahut cinsiyet bakımından" halkın sınıfları arasındaki "birinin değerinden aşağı tutulmasını çağrıştıran" tabir ve kavramları yasaklamıştı. Bu, yüzyıllarca egemen konumda yaşamış Müslümanları çok korkutmuştu. Müslüman egemen sınıflarından, elitlerinden çok, Müslüman alt sınıflar "eşitlik"ten korkmuştu. Çünkü -hayli kalabalık- bu kesim, yüzyıllarca komşusu Hıristiyanı "kafir" olarak görmüştü. Fakir Müslümanın, "artık gâvura, gâvur diyemeyeceğiz" hayıflanması, dönemin ruhunu çok iyi yansıtır. "Egalofobi" (eşitlik korkusu) işte böyle doğdu. (Bülent Bilmez, Osmanlı-Türkiye Demokrasi Tarihi, Lejand Y., s. 159).

∗∗∗

Bugün 21. yüzyılda, Kürt sorununun tartışıldığı her ortamda bir parça "eşitlik korkusu" söz konusu ("Kürtçe eğitim mi olur, o zaman Zazalar isterse, Araplar isterse ülke nolur?") . Oysa ne demişti Marx: "Başka bir halkı ezen bir halk, özgür olamaz." Ailede, toplumda, halklar arasındaki eşitsiz ilişki, hem öncelikle "üstün" konumda olanı zedeler; onun saygınlığını azaltır; ruhunu parçalar; onu küçük düşürür. Varsın "egemen sınıflar" bu "paye"yi sürdürsün; halkların "kardeş" olmakta büyük çıkarı var.