Eşitlik ve özgürlük inadımızı buluşturuyoruz

BirGün Kadın Kolektifi

Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), kurulduğu 2020 yılından bugüne bulunduğu faaliyetleri içeren EŞİK Almanak'ı yayımladı. Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"5 yıla yaklaşan bir süredir, 252 haftadır buluşan EŞİK’li kadınlar olarak, gönüllü emekle ortaya koyduğumuz sayısız kampanyalar ve etkili stratejilerle haklarımıza saldırıların birçoğunu durdurmayı başardık. 8 Mart’ı 8 Mart yapan kadınların tarihi mücadelesinin boynunu, bugünün örgütlü kötülük ve eşitlik düşmanlığı karşısında eğdirmedik. Yıkıcılığına her gün tanık olduğumuz eşitlik ve doğa düşmanlığı karşısında daha çok, daha neşeli, daha umutlu ve daha cesaretli olmaya katkısı olması umuduyla 5 yılda neler ürettiğimizi EŞİK Almanak'ta anlatmaya çalıştık. Belleğimizi diri tutalım, mücadele azmimizi ve inadımızı sürdürelim diye..."