Eski başkan işten attı, yeni başkan geri almıyor: Belediye önünde tek başına direniş

İlayda SORKU

Bayraklı Belediyesi’nde çalışan ve Eylül 2023’te iş akdinin feshedildiğini öğrenen Pınar Özkan’ın işe iade istemiyle açtığı davada karar çıktı. İzmir 18. İş Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, iş akdinin feshini haksız bularak Özkan’ın işe iadesine karar verdi.

Kararda, Toplu iş sözleşmesinde öngörülen disiplin cezalarındaki sıraya uyulmamasının feshi haksız kılacağı, davacının iş sözleşmesinin feshinde disiplin kurulu kararının alınmadığı, toplu iş sözleşmesine uygun şekilde yapılan bir fesih işlemi de bulunmadığından, işverence yapılan feshin geçersiz olduğu anlaşılmış ve davacının işe iadesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Kararın ardından henüz işine iade edilmeyen Özkan, belediye binasının önünde direnişe başladı.

16 Aralık’ta direnişe başlayan Özkan, “Hakkımı aramaya devam edeceğim. Beni muhatap alana kadar burada bekleyeceğim” dedi. İşten çıkarıldıktan sonra birçok kişi ve kuruma ulaşmaya çalıştığını aktaran Özkan, şunları söyledi: “Dönemin belediye başkanı Serdar Sandal ile irtibat kurmaya çalıştık fakat bize dönüş olmadı. Ardından mahkeme süreci devam ederken başkan değişti ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'la irtibat kurmaya çalıştık ve kendisine derdimi anlattım. Davam devam ederken ‘Ben kimsenin ekmeğiyle oynamayı düşünmüyorum, işe iade davasını kazananları geri alacağım’ dedi. Davayı kazandıktan sonra tekrar iletişime geçmeye çalıştık ama bize geri dönüş olmadığı gibi randevu dahi verilmedi. Ardından burada direnişe başladım.”

İşinin haksız yere elinden alındığını belirten Özkan, “Sendika işçisine sahip çıksaydı çıkarılmayacaktım işten. Benim işimi haksız yere elimden aldılar. Belediyenin mali durumunu ve borçlarını işe geri almama gerekçesi olarak gösteriyorlar. Mevcut işçilerine para veremediklerini, bu durumda yeni işçi alamayacaklarını söylüyorlar. Ben yeni işçi değilim, var olan işimi geri istiyorum” diye konuştu.

Aldığı tazminatı geri vermek ve işine dönmek istediğini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu: “Ekonomik krizin zirve yaptığı bu dönemde işsiz aşsız bırakıyorlar. Türkiye’nin ya da belediyenin içinde bulunduğu ekonomik krizi meydana getiren biz değiliz. Belediyenin mali durumunu bozan da biz değiliz. Fakat nihayetinde bedeli bize ödetiliyor. Halkçı olduğunu iddia eden, kadın istihdamından, kadının sosyoekonomik konumundan bahseden CHP, Bayraklı Belediyesi'nde buna paralel davranmıyor. Benim verilen tazminata değil, çalışmaya ihtiyacım var. Tazminatımı geri vermek, işime geri dönmek istiyorum.”

DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz süreç içerisinde elimizden geleni yaptık. Fakat belediye yönetimi tazminatını vererek işten çıkardı ve dava süreci başladı. İlerleyen süreçte yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.