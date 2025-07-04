Eski Datça’da Maison Magi Sanatevi açıldı

BİRGÜN EGE

Muğla Datça’da bulunan Eski Datça’da yıllardır konut olarak kullanılan eski bir taş yapının bahçesiyle birlikte düzenlenmesiyle oluşturulan Maison Magi Sanatevi’nin açılışı dün sanatçılar Yasemin Özen Gök ve İdil Berf’in İçgörüler-Insights başlıklı sergisiyle yapıldı.

Sanatevinin kurucusu Sena Pir, “Sanat ve sanatçıyı doğa içerisinde ağırlamak, yaratıcılıklarını, kültür ve tarih bilincini artırmak ve huzuru kendi içimizde bulup yaşam sevinci ile üreterek kendimize ve çevremize değer katmak isteyen bir kültür ve sanat platformu olarak kendimizi konumlandırıyoruz. Sadece Datça, Marmaris ve Bodrum değil, evrensel olarak konumlandırıyoruz. Sanat atölyeleri, hem bahçede hem de yukarıdaki atölyemizde, tasarım dükkânında her yerde bulunmayacak, harcıalem olmayan zevkli ve özenli, belki unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarların işleri bulunacak. Sadece biraz kafanızı dinlemek, güzel bir resme bakmak, bir piyano dinlemek ve kalbinizi alıp herkesten uzaklaşmak için buraya kaçabilirsiniz” dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt da, “Benim ömrümün üçte ikilik kesimi bu sanatla ilgili, bu toplumun aydınlanma, çağdaşlaşma, bu nasıl olmalı mücadelesiyle geçmiş. Bugün bir belediye başkanı olarak, o gün düşündüğüm bu hayallerin yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyorum. Bundan büyük bir haz alıyorum. Çünkü, sanatın, evrensel değerlerin bu toplumda mutlaka egemen olması lazım. Bugün barış diyorsak bu evrensel olmalı, hukuk diyorsak bu evrensel olmalı, siyaset diyorsak bu evrensel olmalı” dedi.