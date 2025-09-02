Eski dünya çökerken

Globetrotter’da yayımlanan “The Monsters of the Global Crisis Interregnum” başlıklı makalede, Gramsci’nin “Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor, şimdi canavarlar zamanı” sözünün güncel izdüşümleri tartışılıyor. Neoliberal kapitalist düzenin yara aldığı ancak yerine yeni bir toplumsal-siyasal örgütlenmenin doğamadığı bu ara dönemde, savaşlar, yeniden sömürgeleştirme girişimleri, iklim krizleri, açlık, göç ve otoriterleşme biçiminde somutlaşan canavarlar ortaya çıkıyor.

Almanya’da AfD’nin tabanı genişliyor, İspanya’da göçmen karşıtı propaganda ve şiddet eylemleri artıyor, Fransa’da Le Pen’in oy oranı yükseliyor… Aşırı sağ yalnızca sisteme eklemlenmekle kalmıyor, sistemin kendisi de giderek faşistleşiyor; faşizm toplumsal zeminde yeniden üretiliyor. Benzer eğilimler başka coğrafyalara da uzanıyor.

Bu kriz tablosunda, yalnızca Batı merkezli kapitalizm tükenmiyor. Sol da bu tükeniş karşısında bir çerçeve kurmakta zorlanıyor. Makalenin bir başka kritik vurgusu, solun hegemonik bir alternatif yaratamaması üzerine: “Latin Amerika’daki ilerici deneyimler ekonomik kuşatma, abluka, tek taraflı zorlayıcı tedbirler ve yargılamalarla, bölünmeler ve halkın hareketsizliğiyle karşı karşıya kalıyor; Avrupa sosyal demokrasisi neoliberalizme teslim olurken, anti-kapitalist alternatifler henüz küresel bir güce sahip değil. Parçalanma ve yeni tahakküm biçimlerine (dijital uçurum, şirketçi hükümet, Büyük Teknoloji’nin hakimiyeti gibi) karşı strateji eksikliği, yeni bir düzenin ortaya çıkma olasılığını zayıflatıyor.”

Makale, “Alternatifler inşa etmek için ne gerekiyor? Küresel Güney nasıl yardımcı olabilir? Yeni demokrasi biçimleri, halk örgütlenmesi ve sınıf enternasyonalizmi yaratmanın bir anlamı var mı?” sorularını da gündeme taşıyor.

Bu bağlamda BRICS’in genişlemesi, dolar hegemonyasına karşı geliştirilen mekanizmalar, BRICS Halk Konseyi gibi girişimler, krize karşı jeopolitik ve toplumsal yanıtların örneklerini olarak değerlendiriliyor..

Özellikle de Konsey, güçlenirse sendikalar, köylü örgütleri, kadın hareketleri ve gençlik yapıları da yerel düzeylerde güçlenebilir. Bu çabalar BRICS’i devletler arası bir blok olmanın ötesine geçirebilir mi, BRICS’i küresel çapta yalnızca bir diplomatik alternatif değil, aynı zamanda bir toplumsal karşı-hegemonya merkezi haline getirebilir mi göreceğiz. Şimdilik gerçekçi iddialar gibi görünmese de başarılabilirse sol için yeni bir kapı açılacağı şüphesiz.

Türkiye özelinde bakıldığında, bu ara dönemin izdüşümleri daha karmaşık bir görünüm sergiliyor. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve güvencesizleşme bir yanda, iktidarın neoliberal politikalarının iflası ve iflası reddetme gayretiyle muhalefete yöneltilen daha sert baskılar diğer yanda... Sol açısından tabloya bakıldığında ise, birbirinden kopuk bağımsız itirazların dağınıklığı neredeyse son on yılın en belirgin sorunu. Her biri kendi içinde anlamlı olan emek, ekoloji, emeklilik, kadın veya gençlik mücadeleleri ortak bir hat üzerinden birleşemediği zaman toplumsal karşılığı sınırlı kalıyor, her biri soğurulmaya daha açık hale geliyor.

Oysa birleşik bir çerçeve, hem neoliberal tahribatın yarattığı ekonomik güvencesizliğe karşı kamusal adalet talebini, hem demokratik hak ve özgürlüklerin savunusunu, hem de ekolojik yıkıma karşı toplumsal yaşamı koruma iradesini aynı zeminde buluşturabilir. Böyle bir bütünlük sağlandığında, parçalı direnişler yalnızca tepki olmaktan çıkıp kurucu bir siyasal ufuk haline gelebilir.

Canavarlar çağından çıkış imkânsız değil; bu, solun kendi gücünü ortak bir zeminde buluşturabilmesine bağlı. Solunun önündeki asıl görev de bu tarihsel ara dönemi yalnızca teşhis etmek değil, onu aşacak birleşik çerçeveyi inşa etmek. Bu da parçalı itirazları birleştiren dönüştürücü bir programla, tabanı mücadeleye katan karşı-hegemonya mekanizmaları yaratmakla mümkün. Hindistan’daki çiftçi direnişlerinden, Arjantin’de Milei’ye karşı emek hareketine, Sırbistan’da öğrencilerin meydan okumalarından Türkiye’de işçi, kadın ve ekoloji mücadelelerine uzanan mücadeleler bu gücün nüvelerini gösteriyor.