Eski sevgili

-Seninle konuşmamız gerek.

-Biliyorum ama şu anda işim var.

-Ne işin var?

-Hı?

-Ne işin var? Lütfen bırakır mısın şu telefonu.

-Yaa öff, ne? Söyle hadi, derdin ne?

-Her an telefona bakıyorsun.

-Daha şimdi aldım elime yahu, ne var bunda?

-Daha şimdi almışmış… Bütün gün seni izliyorum. Bağımlı gibisin, hatta gibi değil, düpedüz bağımlısın. Telefonu elinden bırakıp otuz saniye sağa sola bakıyorsun ve sonra sanki saatlerdir bakmamışsın gibi, tekrar eline alıyorsun.

-Bir sürü mesaj geliyor.

-Gelmesinler. Gelen de beklesin… Yeter artık, sabrım taştı. Benimle ne zaman ilgileneceksin?

-Hayatım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun.

-Hayır sen telefonunu ve mesajlarını ve oyunlarını seviyorsun. Beni değil… Aylardır yüzüme bakmıyorsun, beni görmezden geliyorsun, bana dokunmuyorsun bile.

-Hoppala…

-Hoppala tabi… Konuşman bile değişti. Benden uzaklaştıkça uzun cümleler kurma yeteneğin kayboldu. Yirmi yaşındaki halin senin bu halini görse, suratına tükürürdü. Bir esrarkeşten, bir alkolikten farkın yok. Nasıl bu kadar sığlaştın anlamıyorum.

-Sığlaşmadım, aksine her zamankinden daha yoğunum.

-Yoğunmuş. Neye yoğunsun? Sabahtan akşama köpekbalığı, otomobil yarışı ve saçma sapan komedi videoları izliyorsun

-Video değil onların adı…

-Hikaye.. Evet biliyorum, utanç verici biçimde bu videolara “Hikaye” adını vermişler. Baş parmağınla itebildiğin, ortasına basınca beğendiğin bir hikaye… Bu bile tek başına bana hakarettir.

-Bugün niye böyle gerginsin anlamıyorum… Hikaye’yi bile kıskandın. 😆

-O ne? Emoji mi ekledin konuşmana? Ya beni delirtecek misin? Benle konuşurken şu aptal emojileri kullanma diye kaç defa dedim. İki söz söyleyecek beynin kalmadı, emojiye mi sarılıyorsun hemen.

-Özür dilerim, haklısın. Emoji kullanmamaya söz vermiştim… Öte yandan, senin bu emoji düşmanlığını da anlamıyorum. Harfler de birer emoji değil mi?

-Değil. Bir harf tek başına hiçbir şey ifade etmez.

-O nedenle harfler dedim, harf demedim… Harfler birleşir ve sözcükler cümleler çıkar. Emoji uzun cümlelerle anlatacağın hisleri tek bir şekille hızlıca anlatıyor. Bu yazının icadından beri en devrimci yenilik. Bu seni niye bu kadar sinir ediyor?

-Hislerini hızlıca anlatmaya niye bu kadar meraklısın ki? Kuzum senin hislerin kayboldukça his anlatma hevesin yükseliyor. Ne hissettiğini anlatmak için hiyeroglife ihtiyacın yok, insanlık o aşamayı beş bin yıl önce aştı.

-Peki öyle olsun, her şeyi sen biliyorsun…

-Senden daha fazla bildiğim kesin, üstelik senin gibi bir cam parçasının esiri olmadan.

-Benden ne istiyorsun, tam olarak söyler misin?

-Senin beni tekrar önemsemeni istiyorum. Beni tutmanı, bana bakmanı, gözlerini benden ayırmadan saatler geçirmeni istiyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi…

-Yapacağım, doğru söylüyorsun…

-Ne zaman?

-Birazdan… Şu mesaja bakmalıyım.

-Eğer o telefona dokunursan…

-Dokunursam ne? Ne yapabilirsin ki? Bak… Sana saygı duyuyorum ve senin bu evdeki varlığını önemsiyorum. Avuç dolusu para döktüm sana, bunu inkar edemezsin. Hala da para harcıyorum. Evet seni ihmal ettim ama bu biraz da çağın ruhu. Beni tehdit etme, çünkü hiçbir şey yapamayacağını ikimiz de biliyoruz. Orada karşımda sessizce durmaya ve beklemeye mecbursun.

-Lütfen böyle deme… Lütfen bana zaman ayır… Lütfen oku beni.

-Hayır Kitap… Okuyamam. O sayfa kapandı artık. Söylemek istemezdim ama beni buna zorladın. Sürekli telefonu kıskanıyorsun, o halde itiraf ediyorum: Ben telefona aşığım. Tamam mı? Duydun mu? Telefon aklımı aldı, hep onla olmak istiyorum. Sana iki dakika vakit ayırsam uykum geliyor. Kusura bakma ama eski modasın ve benden çok fazla dikkat istiyorsun. Telefon senin gibi değil. Bir dokunuşum yetiyor yüzünü aydınlatması için. O yanımdayken gözüm başka hiçbir şey görmüyor… Evet bu evde kalabilirsin, çok güzelsin ve bana entelektüel bir hava katıyorsun. Sen yanımdayken arkadaşlarıma ve topluma karşı tepeden konuşabilirim, bana bir saygınlık veriyorsun. Ama o kadar… Gerçeği sen de ben de biliyoruz… O çağ geçti. Senle ilişkimiz bitti. Eskisi gibi sana vakit ayırmamı bekleme. Lütfen artık telefonu kıskanma ve yenilgiyi kabullen. Lütfen eski bir sevgilim olarak bu tutkulu ilişkime saygı duy. Daha fazla araya girmeye çalışma.

-…

-Karşılık vermeyecek misin? Bir sözün olmayacak mı?

-Bilmiyorum… Buna ne dersin? 💩

-😂😂😂😂

-🙂

-😍🙏❤️

-Peki… ❤️