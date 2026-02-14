Esnek çalışma ve sosyal denge: Arjantin’deki ‘reform’dan dersler

Arjantin son haftalarda çalışma hayatına ilişkin kapsamlı bir reform paketi nedeniyle yoğun bir tartışma yaşıyor. Başkent Buenos Aires sokaklarında düzenlenen gösteriler ve güvenlik güçlerinin müdahaleleri, reform sürecinin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir meseleye dönüştüğünü gösterdi.

Reformun arkasında Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin ekonomi politikası tercihleri bulunuyor. Hükümet, işgücü piyasasının “katı” yapısının yatırım ortamını zorlaştırdığını ve özel sektör istihdamını sınırladığını savunuyor. Bu çerçevede Parlamento’dan geçen düzenlemelerle işgücü piyasasında daha esnek bir yapının hedeflendiği belirtiliyor.

NELER DEĞİŞİYOR?

Paketin öne çıkan başlıkları şöyle özetlenebilir:

• İşten çıkarma maliyetlerinin düşürülmesi,

• Kıdem tazminatı sisteminde değişiklik,

• Çalışma sürelerinin daha esnek düzenlenebilmesi,

• Grev sırasında bazı sektörlerde “asgari hizmet” zorunluluğu,

• Toplu pazarlık süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler.

Hükümet, bu adımların kayıt dışılığı azaltacağını ve istihdamı teşvik edeceğini savunuyor. Muhalefet ve sendikalar ise düzenlemelerin iş güvencesini zayıflatabileceği ve çalışanların pazarlık gücünü daraltabileceği görüşünde. Tartışma esas olarak “esneklik–güvence dengesi” üzerinde yoğunlaşıyor.

KÜRESEL EĞİLİM VE LATİN AMERİKA GERÇEĞİ

Arjantin’deki gelişmeler küresel ölçekte uzun süredir gündemde olan bir yaklaşımın parçası. Birçok ülkede işgücü piyasasında esneklik, yatırım çekme ve istihdamı artırma aracı olarak gündeme getiriliyor. İşe alım ve işten çıkarmanın kolaylaştırılması, belirli süreli sözleşmelerin yaygınlaşması ve tazminat yükünün yeniden düzenlenmesi bu yaklaşımın ortak başlıkları arasında.

Ancak Latin Amerika ülkelerinde çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler genellikle güçlü toplumsal tepkiler doğurabiliyor. Arjantin’de sendikal hareketin tarihsel ağırlığı ve sokak mobilizasyonunun siyasal kültürdeki yeri, reform tartışmalarının kısa sürede geniş kitlelere yayılmasını beraberinde getirdi.

TÜRKİYE’DE BENZER TARTIŞMALAR

Türkiye’de Arjantin’deki ölçekte bir düzenleme söz konusu değil. Bununla birlikte son yıllarda ekonomi politikası belgelerinde işgücü piyasasında esneklik vurgusu dikkat çekiyor. Özellikle Orta Vadeli Program metinlerinde işgücü piyasasının etkinliğinin artırılması ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması hedefleri yer alıyor.

Öte yandan iş dünyası temsilcileri, aralarında TÜSİAD’ın da bulunduğu çeşitli platformlarda uzun süredir işgücü piyasasında yapısal reform ihtiyacını dile getiriyor. Bu tartışmalar çoğu zaman kıdem tazminatı sistemi ve istihdam üzerindeki maliyet unsurları etrafında şekilleniyor.

Türkiye’nin mevcut yapısı ise dikkatle değerlendirilmesi gereken bir tablo sunuyor. İstihdamın önemli bölümü hizmet sektöründe yoğunlaşıyor; sanayinin payı sınırlı. Kayıt dışılık ve düşük sendikalaşma oranı da çalışma hayatının kırılgan yönleri arasında. Bu nedenle esneklik tartışmasının Türkiye’deki olası etkileri, ülkenin kendi yapısal koşulları çerçevesinde ele alınmak durumunda.

Arjantin örneği, işgücü piyasasında yapılacak düzenlemelerin yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutlar taşıdığını gösteriyor. Esneklik ile sosyal koruma arasındaki denge doğru kurulmadığında tartışmalar kaçınılmaz olarak büyüyor. Her ülkenin koşulları farklı. Ancak küresel ekonomi politikalarında öne çıkan “esneklik” yaklaşımı, çalışma hayatında yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. Önemli olan, istihdamı artırma hedefi ile çalışanların hak ve güvencesi arasındaki çizginin nasıl çizileceği. Arjantin’de yaşanan süreç, bu dengenin ne kadar hassas olduğunu gösteren güncel bir örnek olarak dikkat çekiyor.