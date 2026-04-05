Esra Işık'ın annesi: Bu toprakları kolay kazanmadık, kolay teslim etmeyeceğiz

Etki Can Bolatcan

Muğla, Milas’ta Limak Holding’in hedefinde olan 6 köy için alınan acele kamulaştırma sürecine karşı direniş büyüyor. Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kapsamında yapılan bilirkişi keşfini protesto ederken gözaltına alınan Esra Işık, Milas Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Akbelen direnişçisi Esra Işık’ın tutuklanması Milas’ın asırlık ağaçlarının, zeytinliklerinin gölgesine düşürülmek istenen moloz yığınına karşı verilen mücadeleyi yeniden gündeme getirdi.

Doğasını, köyünü, topraklarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık, cezaevinden gönderdiği “Bayrağı devrettim” mesajıyla mücadelenin sönmeyeceğini gösterdi. Akbelen’deki gelişmeleri, Esra Işık’ın tutuklanmasının ardından İkizköy’deki dayanışmayı ve mücadelenin yörüngesini bayrağı devralan Esra Işık’ın annesi, İkizköy Muhtarı Nejla Işık ile konuştuk.

Esra Işık tutuklanmasının ardından “Bayrağı devrettim” dedi. Bu mesajın Akbelen’deki direnişçiler üzerindeki karşılığı nedir?

Çok üzgünüm öncelikle. Kızımın haksız, hukuksuz şekilde toprağını, köyünü, zeytinini, yaşam alanını, vatanım dediği bu toprakları koruduğu için hapse atılmasına gerçekten benim yüreğim el vermiyor, kararı verenlerin yüreği nasıl el veriyor?

Kızım oradan bir mesaj iletti “Mücadele bayrağımı köylülerime devrettim” diye. Akbelen’deki direnişçiler üzerindeki karşılığı; bu bayrağı en yukarıda taşımak, birliği-beraberliği sağlamak, mücadeleden asla vazgeçmemektir; bu mesajın Akbelen’deki karşılığı budur. Esra çıkıncaya kadar bu bayrağı onurlu bir şekilde dik durarak taşımak, bu mücadeleyi ilerletmek, vazgeçmemek, pes etmemektir.

Esra Işık neden hedef gösterildi? Esra Işık’ın tutuklanması Akbelen Direnişi’ni zayıflatma arayışlarının bir parçası mı?

Kesinlikle evet. Esra’yı burada çok büyük bir tehdit ve tehlike olarak gördüler. Esra’nın inadı, Esra’nın zekası, Esra’nın direnci onları korkuttu. Bu nedenle de Esra’yı topraklarından koparırsak bu mücadele sönümlenir, bunlar vazgeçer zannettiler. Zaten artık darbe vura vura, haksızlığa uğraya uğraya takat kalmamıştı İkizköylülerde. Esra’nın tutuklanması tekrar bizim bir arada durmamızda, birbirimize sımsıkı sarılmamızda, toprağımıza bir daha sımsıkı sarılmamıza yol açtı. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki, kendimize getirdi.

Akbelen’deki mevcut durum ne? Önümüzdeki dönemde mücadelenin nereye evrilmesini öngörüyorsunuz?

Akbelen’de bütün itirazlara rağmen, “istemiyoruz” dememize rağmen keşif yapılıyor. Anayasa Mahkemesi’nde, Danıştay’da davalarımız var; yürütmeyi durdurma bekliyoruz, talep ediyoruz. “Bilgi almak istiyoruz, karşımızda muhatap istiyoruz” dememize rağmen Akbelen’de keşif devam ediyor. Bir diğer yandan geçmiş olsun ziyaretleri, destek ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler çok kıymetli. Sadece Akbelen’de değil Türkiye’nin her köşesinde, özellikle sosyal medyada destek açıklamaları, destek paylaşımları yapılıyor; bu çok kıymetli.

“ESRA DA TOPRAKLARIMIZ DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN”

Akbelen’de mücadele devam ediyor. Dediğim gibi biz bu toprakları kolay kazanmadık, kolay var etmedik, kolay da teslim etmeyeceğiz diyoruz. Çok ağır bedeller ödedik bugüne kadar, hala da ödemekteyiz. Ama umarım bundan fazla daha fazla bedel ödemek zorunda kalmayız.

Mücadelemize Türkiye sahip çıktı. Umarım bu sahiplenme toprakları geri kazanmamızın da yolunu açar. Umarım öncelikli olarak yürütmeyi durdurma kararı verilir ki en azından mahkeme sonuçlanıncaya kadar bir şeyler alelacele yapılmaya çalışılmaz.

An anı tutmuyor, her şeyi öngöremiyoruz. Mesela Esra’nın bu halde olmasını öngörmüyorduk mücadele içerisinde. O yüzden her an her şey olabilir. Ama umalım, umalım ki güzel şeyler olsun. Esra’mla birlikte köyümüz de topraklarımız da zeytin ağaçlarımız da özgürlüğüne kavuşsun, yaşamaya devam etsinler.

Esra Işık’ın tutuklanmasının ardından Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere memleketin pek çok yerinde eylemler düzenlendi. Bu dayanışmanın İkizköy için anlamı nedir?

Bu dayanışmanın İkizköy için anlamı çok büyük. O kadar kıymetli ki bizi diri tutan kuvvet o. Sadece bizi değil Esra’yı da içeride diri tutan, dik tutan, mücadeleye devam ettiren bu dayanışma. Bu nedenle çok kıymetli. Ne olur kesmeyin, kesilmesin devam etsin; unutulmasın, unutturulmasın.

ESRA IŞIK UNUTTURULMASIN

Çünkü memleketimizde her gün, her an bir gündem değişiyor. Bazı şeyler çok çabuk unutuluyor. Esra unutulmasın, unutturulmasın; çünkü bu hepimize verilen bir gözdağı. Havayı, suyu, toprağı, vatanı koruyan herkese verilen bir gözdağı. “Esra Işık vatandır” demiş bir gazeteci; ben de Esra Işık vatandır, memlekettir diyorum. Memlekete sahip çıkmaya çağırıyorum.

Ve son olarak sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum.

Bizler ağacına, zeytinine, toprağına, köyüne; sahip çıkan, koruyan, kollamaya çalışan, köyünü seven köylüleriz, yurtseverleriz. Ve tam da bu yüzden kızım Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor şu an. Bizler vatanseverleriz, bizler köyünü yurdunu sevenleriz. Neyle yargılarsanız yargılayın, bizler kesinlikle bu mücadeleye devam edeceğiz.