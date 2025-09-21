Esra Işık: Zeytinliklere hep beraber sarılmaya ihtiyaç var

Etki Can Bolatcan

Maden yasasıyla, Jandarma eşliğinde zeytinlikleri söken iş makineleriyle, toprakları için direnen köylülerle tekrardan yaşam mücadelesinin odağı olan Akbelen Ormanı; yaşam hakkına, toprağa, zeytine, köylünün emeğine yönelik saldırıların sembolik bir yerinde duruyor. Akbelen’deki zeytinlikleri sökmek için yüz milyonlarca lira teşvik aldığı öğrenilen Limak-İçtaş ortaklığındaki YK Enerji, Akbelen’e maden ocağı dikmek için yedi yılı aşkındır uğraşsa da köylülerin aynı inat ve kararlılıkla süren direnişi karşısında sonuç alamadı.

Meclis gündemine getirilen işgal yasasının ardından hız kesmeden gözünü Akbelen’deki zeytinliklere diken sermayeye karşı devletin ve şirketin hedeflerini, işgal yasasının muhtemel sonuçlarını ve Akbelen Direnişi’nin mücadeleye katkısını İkizköy Çevre Komitesi üyesi ve İkizköy sakini Esra Işık’la konuştuk.

Devletin ve şirketin son dönemdeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akbelen’e dair şirketin hedefleri neler?

Limak–İçtaş ortaklığındaki YK Enerji, neredeyse yedi yıldır İkizköy Akbelen’de karşısına çıkan köylü direnişini aşamadı. Köylülerin tarım arazilerini, zeytinliklerini, tarlalarını satın alamaması; Milas–Ören havzasındaki köyleri babasının çiftliğiymişçesine saltanat bölgesi olarak eskiden olduğu gibi kullanamaması, şirketi derin bir çıkmaza soktu. Açık ocak linyit madenini genişletemeyince, küçük gördükleri bir avuç insanın haklı direnişi şirketin önünde set oldu.

Bunun üzerine şirket, politikalarını tekrar tekrar gözden geçirdi; çeşitli manevralar deneyip sonuç alamayınca zor kullanmaya, baskı ve sindirme yöntemlerine başvurdu. Yargı, kolluk ve devlet kurumlarını yanına alarak sahada baskıyı arttırdı; buna rağmen istediğini elde edemeyince rotasını yasamaya çevirdi. Meclise ısmarladığı torba kanunla kendisine sınırsız yetkiler tanınacağı, önündeki kanuni engellerin ortadan kaldırılacağı günü beklerken, köylülerin güçlü feryadı ortada duruyordu.

Şirket, yasa tasarısı henüz meclise girmeden sahada fiili hazırlıklara başlamıştı. Herkesin görebileceği şekilde acele bir hali vardı; herhangi bir engel ya da zaman kaybına tahammülleri yoktu. Öyle ki şirketten “gerekirse yasayı değiştiririz, boşuna çırpınıyorsunuz” türünden duyumlar zaten uzun süredir köylere yayılıyordu. Daha tasarı resmîleşmeden, görüşülmeden, bu yasanın geçeceğinden emin bir şekilde sahada baskı kurmaya ve direnişi kırmaya çalışıyorlardı.

Şirketin hedefi netti: zeytinlikleri hızla ortadan kaldırıp İkizköy’ü, ardından da çevredeki onlarca köyü madene açmak. Akbelen’de yapılan, yalnızca bir maden alanın genişletilmesi değildi; burası emsal teşkil edecek bir model haline getirilmişti. Akbelen’de zeytinlerin sökülmesi, zeytincilik kanununun fiilen delinmesi anlamına gelecek; ertesi gün başka bölgelerde aynı yöntemin, aynı talanın önü hızla açılacaktı. Asıl amaç köylülerin direncini kırmak, acele kamulaştırmaya zemin hazırlamak ve toplumsal itirazı etkisizleştirmek olmuştu.

Bu nedenle kısa süre içinde topraklara acele kamulaştırma kararlarıyla el konulmasını, köylülerin de söktükleri zeytinler gibi yerlerinden sökülüp savrulmasını istiyorlar. Akbelen’in ülke çapında ses getiren, haklılığını kanıtlayan bir mücadele olması şirketleri ürkütüyor; çünkü bir köyün kazanımı başka köylerde cesaret yaratıyor, mücadelelerin dalga dalga yayılmasına yol açıyor. Şirketin temel amacı, bölgesel olarak önündeki engeli -yani köylüleri, geçim kaynaklarını, tarihlerini- hızla temizlemek, isyanlarını bastırmak ve ulusal ölçekte örnek oluşturacak direnişin yaratacağı güçten kurtulmak.

Sonuç olarak niyetleri ve planları çok açık: halkın nezdinde hiçbir meşruluğu olmayan bu yasaya dayanarak topraklarımızı şirketlere acele bir şekilde peşkeş çekmek; geçmişimizi, geleceğimizi yok etmek; direnişimizi kol kanat kırarak bitirmek. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde jandarma ve gözaltı baskısı altında köylüleri alandan süpürerek zeytinleri üzerinde meyveler duruyorken söktüler. Bu bir güç gösterisiydi, tüm aceleciliklerini ve gerçek yüzlerini de ortaya koydular. Hasat zamanı gelen zeytin ağaçlarını “taşıma” maskesi altında tarumar ettiler. Çünkü o köyden bizleri bir an önce sürmek, bir kenara atmak istiyorlar. Düşündükleri kadar kolay olmayacak. Topraklarımızın talan edilmesine, köyümüzden zorla sürülmeye, yaşamlarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Maden şirketlerinin çıkarlarına yönelik hazırlanan işgal yasasının Meclis’ten geçmesi yaşam mücadelesini nasıl etkileyecek?

Maden şirketlerinin çıkarlarına hizmet eden talan yasasının Meclis’ten geçmesi, halkın yaşam alanlarına, mülkiyet hakkına, insanca yaşam hakkına doğrudan bir saldırı anlamına geliyor. Bu torba yasa, yalnızca bir köyü ya da bir bölgeyi değil, tüm Türkiye topraklarını talana açıyor. Ülkenin dört bir yanındaki meraları, ormanları, tarım alanlarını ve zeytinlikleri maden ve enerji uğruna büyüklü küçüklü şirketlere, holdinglere sınırsız gasp ve talan yetkisi veriyor. Bir sabah uyandığınızda her şeyinize çöktüklerini göreceksiniz; köylülük ortadan kalkacak, toprakla bağımız kopacak ve yaşamımız, emeğimiz üzerindeki kontrol tamamen şirketlerin eline geçecek.

Amaç çok açık; mücadele direncini kırmak, köylülerin toprağına sahip çıkma hakkını ellerinden almak ve tüm kontrolü tamamen şirketlerin eline geçirmek. Akbelen’de görüldüğü gibi, köylülerin kararlı direnişi şirketlerin planlarını durdurabiliyor; bu yasa ise benzer direnişleri önlemeyi, mücadeleyi kırmayı hedefliyor.

Hiçbir meşruluğu olmayan, tüm ülkenin karşı çıkmasına rağmen zorla geçirilen bu torba yasa, jandarma ve kolluk gücünün gölgesinde her şeyimizi adım adım ama büyük bir hızla yok etmeye çalışıyor. Maden ve enerji şirketlerinin önündeki tüm hukuki ve kanuni engelleri yok sayarak yeni bir dönem kurmayı hedefliyorlar. Ama bu topraklarda halkın karşı durduğu hiçbir yasa, hiçbir karar uygulanamaz. Yaşamımızı ve geleceğimizi şirketlere teslim etmeyeceğiz; direnişimizi her yerde büyüterek ve birleştirerek, maden yasasının bu topraklarda tanınmaması için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Akbelen’deki mücadele pek çok farklı şehirde işgal yasasına karşı yapılan eylemlerle, farklı bölgelerden İkizköy’e gelen yaşam savunucularıyla buluştu. Sermaye işgali, çevre savunusu ve yaşam hakkı ekseninde birleşik mücadelenin önemli bir örneği olan Akbelen Direnişi, son gelişmelerin ardından nasıl büyütülebilir?

Akbelen Direnişi, ancak birlikte durarak, birbirimize dayanarak büyür. Köylülerle yan yana durmaya, zeytinlere hep birlikte sarılmaya, iş makinelerinin önüne birlikte geçmeye, mücadeleyi görünür kılmaya ihtiyaç var. Dayanışmayı büyütmeye, gerçekleri anlatmaya ve kararlılığı çoğaltmaya ihtiyaç var. Bu direniş, sadece bir köyün değil, bu toprakları seven herkesin ortak mücadelesi haline gelmeli; çünkü toprağına sahip çıkanlar birleştiğinde, hiçbir şirket, hiçbir yasa gücü haklı bir mücadelenin önünde duramaz.