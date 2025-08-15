Eşrefpaşa Hastanesi hizmet binası geliyor

BirGün EGE

Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 7 kattan oluşan ve son katta imalat çalışmaları devam eden inşaatta incelemelerde bulundu. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Prof. Dr. Pınar Okyay ile Çağatay Güç’ün yanı sıra Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da eşlik etti.

Yüzde 40 oranında tamamlanan inşaatın gelecek yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında Eşrefpaşa Hastanesi yeni binasında hizmet verecek.

KAMUCU BİR ANLAYIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de hastanesi olan tek belediye olduğunu anımsatan Başkan Tugay, bunun gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Tugay, “Sağlık hizmeti bizim için çok önemli. İyi hekimleri, değerli bir sağlık kadrosunu bünyemizde barındırıyoruz. Var olan bir bina, depremin ardından hasar aldığı için yıkıldı. O binanın yerine daha büyük, daha kapsamlı, içerisinde 6 ameliyathanesi, yoğun bakımı bulunan, gelişmiş bir acil servisi olan güzel bir hastane binası inşa ediliyor. Genel olarak İzmir’deki yurttaşlara, kamucu bir anlayışla, para kazanmayı amaçlamayan, hizmet amacı taşıyan sağlık hizmeti sunacağız. İnşaat hızla ilerliyor” dedi.

Heyecanlı olduklarını da aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: “Yaptığımız en güzel işlerden biri olacak. Burada pek çok insanın şifa bulacağını, iyileşeceğini, acılarının dineceğini düşündükçe insan mutlu oluyor. Sağlık konusunun toplumun en hassas, en önemli konularından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bizler hekimler olarak bu konunun insanların hayatına ne kadar dokunduğunu da biliyoruz. Sağlık sisteminde yaşanan aksamaların farkındayız. Bizim amacımız da eksik olan yönleri bilerek, bunu tamamlayacak şekilde hizmet vermek. Amacımız para kazanmak değil, insanların iyi olduğunu görmek. Bir taraftan hasta olmamaları için pek çok hizmeti de geliştiriyoruz. Koruyucu hekimlik, toplum sağlığı açısından da birçok projemiz ve ilerleyen işlerimiz var. Ama diğer taraftan da insanların zaman zaman tedavi olması, tetkikler yaptırması, ameliyat olması gerekiyor. O alanlarda belediye eli ile bir şeyler yapabilmek gurur verici.”

117 yıllık geçmişi olan Eşrefpaşa Hastanesi kampüsü içinde bulunan, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C ve D bloğun yıkılmasının ardından ek hizmet binası projesi hazırlanmıştı. Depreme dayanıklı inşa edilen ve İzmir halkına uzun yıllar sağlık hizmeti verecek modern binada 471 adet fore kazık imalatları dâhil toplam 16 bin 780 metreküp C35 beton, 2350 ton demir kullanıldı. Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, 7 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 26 yataklı hasta servisi, 2 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.