Etüt merkezine Edip Akbayram ismi verildi

BirGün EGE

Buca Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Göksu Mahallesi’nde hizmete açılacak ve günde bin öğrenciye eğitim hizmeti verecek kapasiteye sahip etüt merkezine Edip Akbayram Etüt Eğitim Merkezi ismi verilmesi karara bağlandı. Önergeye AKP ve MHP meclis üyeleri ret oyu verirken CHP meclis üyeleri kabul oyu verdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sanatçımızın adını Buca’da yaşatmak, bir de böyle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimizin eğitim alacağı bir kuruma adını vermiş olmak gerçekten çok kıymetli” diyerek kararı değerlendirdi.

Muhalefet grubunun, önergenin komisyona gitmesi isteğini de değerlendiren Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu kararın komisyonlara gitmeden kabul edilmesini istiyorum. Çünkü, burada sanatçımızın ismini vereceğimiz tesis çok yakın zamanda hizmete girecek” dedi.