EURO 2024 başlıyor: İşte maç programı

EURO 2024 Almanya-İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak. Bir ay sürecek futbol şöleni boyunca toplam 51 maç yapılacak. Türkiye Ulusal Takımı turnuvadaki ilk maçında salı günü Gürcistan ile mücadele edecek. Turnuva 14 Temmuz’daki final maçıyla sonlanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün saat 22.00’de A Grubu’nda Almanya-İskoçya arasında Allianz Arena Stadı’nda oynanacak maçla başlayacak.

Grup maçlarının 26 Haziran’da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran’da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz’da çeyrek final ve 9-10 Temmuz’da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024’ün şampiyonu, 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Turnuvada toplam 51 maç yapılacak. EURO 2024’te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Türkiye Ulusal Futbol Takımı, F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund’da karşılaşacak. Ulusal takım, gruptaki ikinci maçı Portekiz ile üçüncü karşılaşmasını ise Çekya ile Hamburg’da oynayacak.

UNUTULMAZLAR

• Panenka

1976’da Çekoslovakya Avrupa şampiyonu olurken Seri penaltılarda son atışı kullanan Antonin Panenka topun dibine girerek ikonik bir vuruşa imza attı ve asla eskimeyecek bir modayı başlattı.

• Marco van Basten

1988 finalinde Hollanda, Sovyetler Birliği’ni 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. O gün perdeyi açan Marco van Basten’in attığı gol o kadar güzeldi ki “100 yılın golü” olarak anılmaya devam ediyor.

Plajlardan gelenler: 1992’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Yugoslavya’ya ambargo kararından sonra turnuvaya 10 gün kala katılması kesinleşen Danimarka unutulmaz bir şampiyonluğa imza attı.

***

***

ALTIN GOLLE GELEN ZAFER

1998’de Dünya Kupası’nı kaldıran Fransa, EURO 2000’de de mutlu sona ulaştı. İtalya’yla oynadıkları finalin son saniyelerinde ağları sarsarak maçı uzatmalara taşıyan Horozlar, Trezeguet’nin altın golüyle zafere ulaşmıştı.

***

BU İSİMLERE DİKKAT

K. Mainoo: Manchester United’ın yeni prensi İngiltere formasıyla ilk kez büyük bir organizasyonda yer alacak. Premier Lig’de yaptıklarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız şans bulduğu takdirde unutulmaz izler bırakabilir.

Leo Sauer: Slovakya’nın 18 yaşındaki genç yıldızı şimdiden büyük takımların radarında. Bu turnuvuda olası iyi performanslar onun Feyenoord’dan daha yüksek profildeki bir takıma imza atmasına neden olabilir.

João Neves: 19 yaşındaki orta saha Benfica gibi üst düzey takımda formayı sezon boyunca kaptırmadı. Bu performansıyla Portekiz kadrosuna seçilen Neves, EURO 2024’te değerine değer katabilir.

Zaïre-Emery: 2006 doğumlu Emery, gücü ve süratiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Fransa kadrosunda forma şansı bulması zor ancak bulduğu takdirde büyük fark yaratabilir.