EURO 2024’ün parlayanları

Bir Avrupa Şampiyonası daha geçerken ömürden Phil Foden, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne gibi önemli isimler hayal kırıklığından öteye gidemedi. Belçika, İngiltere, İtalya oynadıkları vasat futbolla karnesi kötülerden. Onları başka bir yazıya bırakıp turnuvanın parlayanlarını hatırlayalım, yaz transferinde öne çıkması muhtemel oyuncuları anlatalım kalemimiz ve bilgimiz yettiğince…

7 Ekim 1999’da Hollanda’nın doğusunda 160 bin nüfuslu Arnhem şehrinde dünyaya gelmiş Ferdi Kadıoğlu. 2006’da AZ 2000 miniklerinde başlayan futbol kariyerinin devamında 2009’da NEC Nijmegen/Oss kulübüyle ilk profesyonel sözleşmeye imza atmış. 2018 yazında 1,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sol bek olarak başladığı kariyerinde iki kanatta da görev alıyor. Turnuvada dört maçta 360 dakika forma giyerken tükenmeyen enerjisi, dikine oynamayı sevmesi, yerinde müdahaleleriyle milli takımın parlayanlarından. Dört maçta 42,17 kilometre koşarken başarılı pas yüzdesi yüzde 85,5... Cesur oyununa rağmen kart görmeyen 20 numaranın transfer döneminde taliplileri sıraya girecektir muhtemel. Gönlümüzden geçen önümüzdeki sezon Arsenal formasıyla izlemek, gerçekleşir mi zaman gösterir…

Atletico Madrid’in 21 yaşındaki forveti Nico Williams turnuvanın parlayanlarından. 2019’da Basconia kulübünde başlayan profesyonel kariyerinde 2020’de Atletico’ya transfer oldu. Futbola başladığı zamanlarda idolü Gana Milli Takımı’nın eski kaptanı Asamoah Gyan. Atletico’da 120'den fazla maça çıkan kanat oyuncusu, Euro 2024'te göz kamaştırdı, Gürcistan karşısında kaydettiği müthiş gol yeteneklerini hatırlattı. Transfer döneminde Avrupa devlerinin listelerinde başı çeke oyunculardan olacaktır sanırım. Geçenlerde Liverpool taraftar sitelerinin birinde okumuştum, bir kulüp sevdalısı ayrılması gündemde olan Mo Salah’ın yerini dolduracak oyuncunun Williams olduğunu, yeni hoca Arne Slot'un forvet hattına çabukluğu, adam eksiltme becerisi, özgüveni ve üretkenliğiyle büyük katkı sağlayacağını dile getiriyordu. Katılmamak elde değil, ancak 60 milyon Euro transfer ücreti ayrılığının önündeki önemli engel olacaktır sanırım…

Turnuvanın izlemesi keyif veren en güzel maçında Türkiye karşısında elenen Avusturya’nın 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner kırmızı beyazlı takımın öne çıkanlarından. Grup maçlarında Polonya karşısında kaydettiği gol, Fransa’nın favori olduğu grupta Hollanda maçında Marcel Sabitzer’e asisti takımının C Grubu’nu lider olarak bitirmesini sağladı. 2018’de TSG Hoffenheim’da başlayan kariyerinin devamında 2023-24 sezonunda RB Leipzig’de 32 maçta 5 gol kaydetti. Turnuva öncesinde kulübüyle beş senelik sözleşmeye imza atan orta sahanın transfer ücreti 18 milyon Euro civarında. 2022’de Uganda'da ağırlıklı olarak genç kadınların eğitim almasına olanak sağlayan Christoph Baumgartner Eğitim Okulu’nu kuran futbolcu transfer döneminin gözdelerinde olacaktır muhtemel…

Futbol aleminde, yetiştirdiği sert savunmacılarla nam salan, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda turnuvaya erken veda eden İtalya’nın göze batanlarından 22 yaşındaki savunmacı Riccardo Calafiori. Üçlü veya dörtlü savunmalarda zorlanmadan görev alıyor, sertliği, oyunu okuması, çabukluğu ve topu taşıma yeteneğiyle öne çıkan oyuncu 2020’de Roma’da başlayan kariyerinin devamında 2023 yazında Bologna kulübüne transfer oldu. İtalya’nın İsviçre karşısında elendiği maçta sahada yer almayan savunmacının futbol stilini 2000’lerin efsanesi Alessandro Nesta’ya benzetiyor İtalyanlar. 1964-65’ten bu yana ilk kez gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yer alacak Bologna’ya Calafiori’nin katkısı büyük. 2019'da The Guardian'ın dünya futbolundaki en iyi 60 genç yeteneği arasında yer alan sol ayaklı savunmacının 30 milyon Euro’luk transfer ücreti onu saflarına katmaya çalışan Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea için sorun olmayacaktır sanırım. Bu yazının yazıldığı zamanlarda Bologna’nın Arsenal’in 47 milyon Euro’luk teklifini kabul etmediği, transferin gerçekleşmesi için en az 50 milyon Euro istediği haberleri düşüyordu spor sayfalarına…

Geçenlerde yine bu köşede hikâyesini yazdığım turnuvanın en güzel rengi Gürcistan’ın üretken forveti 26 yaşındaki Georges Mikautadze. Euro 2024'te altı şuttan üç gol bulurken, yüzde 50’lik gol vuruşu yüzdesiyle turnuvanın önemli golcülerini geride bıraktı. Geçen sezon Ligue 1’da küme düşen Metz takımında 20 maçta 13 gol kaydeden oyuncu Premier Lig’in çiçeği burnunda kulüpleri Ipswich Town ve Leicester City’nin radarında. Metz taraftarları arasında takımın “Kylian Mbappe”si olarak görülen oyuncunun özellikleri çabukluğu, ceza sahasında gol sezgisi, son vuruşları. Başarısız geçen Ajax zamanlarında verdiği söyleşide, çocukluğundan beri daha zayıf olan sol ayağını sürekli çalıştırdığını ve zaman içinde iki ayağını kullanabilme becerisini kazandığını dile getiriyor.

Turnuva olur da öne çıkan kaleciler olmaz mı! Mert Günok’un Avusturya maçının uzatma dakikalarında yaptığı müthiş kurtarış hafızalarda öylece dururken turnuvanın göze batanını hatırlayalım. 2021’den beri Valencia’nın kalesini koruyor 23 yaşındaki Giorgi Mamardashvili, 1,99’luk Gürcü kaleci. 2018’de Dinamo Tbilisi kulübüyle ilk sözleşmesine imza atmış ama kaleyi devralması mümkün olmamış. Rustavi ve Locomotive Tbilis’i de kiralık oynadıktan sonra Valencia’nın yolunu tutmuş. Geçenlerde Ada basınında Liverpool ve Chelsea’nin transfer için devreye girdiği yazılıyordu. Kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi olan kaleci Premier Lig kulüplerinin transfer gözdelerinden, bir sonraki durağı Ada olacaktır muhtemel.

Sözü turnuvanın oyuncusu adaylarından Şubat 2003 doğumlu Alman kanat oyuncusu ile bitirelim. Kulübü Bayern Münih’te çabukluğu, teknik hünerleri nedeniyle “Bambi” lakabıyla anılıyor. Nijerya kökenli bir baba ile Alman bir annenin oğlu. Stuttgart’ta dünyaya gelmiş, sonrasında İngiltere’de yaşamış ailesiyle, o dönemde bizim Fulham, Brentford, ve Wimbledon’un genç takımlarında top koşturmuş. 2019 yazında, 16 yaşına bastığı zamanlarda Chelsea’den ayrılıp Bayern Münih ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış. 17 sene 115 gün ile Bundesliga’da Bayern Münih kulüp tarihinin en genç oyuncusu. Bayern’de ona ilk kez forma veren hocası Hansi Flick, “Oyun içinde doğru alanı seçme konusunda harika sezgisel yeteneğe sahip. Özgüveni çok yüksek, çok yönlü, farklı mevkilerde oynayabiliyor” diyor. Haziran ayında Almanya Milli Takım kadrosuna dâhil edilen, turnuvanın ilk maçında İskoçya karşısında maçın adamı seçilen, o maçta attığı golle turnuvada gol atan ikinci en genç Alman oyuncu olan Jamal Musiala şampiyonanın göze batanlarından. 110 milyon Euro değeriyle Bundesliga’nın en değerli oyuncusu, ne diyelim hikâyesinde kaybeden Chelsea, futbolun içinde elindeki cevheri fark edememek de var.