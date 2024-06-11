Ev sahibi favori
A Grubu’nda ev sahibi Almanya kadro kalitesi olarak İskoçya, İsviçre ve Macaristan’ın çok önünde. B Grubu’nda İspanya ve İtalya arasındaki rekabet dikkat çekecek. Hırvatistan sürpriz yapma potansiyeline sahip.
EURO 2024 gruplarına ön bakış atacağımız seriye bugün A ve B Grubu’yla başlıyoruz. Daha önce toplamda 8 şampiyonluk yaşayan üç takımın bu iki grupta mücadele edeceğini hatırlatalım ve takımlara biraz daha yakından göz atalım.
A Grubu’nun mutlak favorisi turnuvanın da ev sahibi olan Almanya. Panzerler; İskoçya, İsviçre ve İsviçre’ye oranla çok daha önemli ayaklara sahip. Son iki Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden EURO 2020’de ise son 16’da elenen Almanya, oldukça potansiyelli bir kadroyla turnuvaya geliyor. Stoperde Rüdiger-Tah gibi bir ikiliye sahip olan Panzerler, orta sahada organizasyon sonrası emekli olacağını açıklayan Toni Kroos gibi bir kaliteli tecrübye hücumda ise Musiala ve Wirtz gibi ‘canavara’ sahip. Bu sezon harika bir performans gösteren Füllkrug’la santrfor problemini de aşan Almanya, A Grubu’nun açık farkla favorisi.
Grubun diğer dikkat çeken takımı İsviçre. Son yıllarda bütün büyük turnuvalara katılma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar geçmişte zaman zaman sürprizlere de imza atmayı başardı. Bu grupta da Almanya’dan sonra ikincilik koltuğu için en dikkat çeken ekip konumundalar. B Grubu’nda İtalya ve İspanya’nın olması gruba biraz yarım ölüm grubu havası veriyor. Son şampiyon İtalya’nın bir önceki turnavaya göre daha vasat bir kadroyla Almanya geliyor. İspanya ise genç ve her geçen gün gelişen bir kadroya sahip.
Bu şartar altında iki takımın form durumu ve kadro kalitelerine bakacak olursak İspanya’yı bir adım öne koymakta fayda var. İki büyük takımın dışında Hırvatistan her zaman sürpriz yapabilme potansiyeline sahip. Modric’in önderliğinde son 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan, 2022 Dünya Kupası’nda ise üçüncü olan Hırvatistan yaşlanan kadrosu nedeniyle EURO 2024’te biraz daha beklentilerini düşürmüş durumda.
ARNAVUTLUK’UN İŞİ ZOR
Grubun diğer ekibi Arnavutluk ise bu üç ekiple baş edebilecek kapasitede değil. Yine de kadrosunda Süper Lig’in de önemli simalarından Rey Manaj ve Ernest Muçi gibi isimleri barındıran Balkan temsilcisi genç kadrosuyla önemli bir mücadele verecek.
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A GRUBU
• ALMANYA
Şampiyonluk: 3 (1972-1980-1996)
Katılım: 13
Kaleci
- Oliver Baumann
- Manuel Neuer
- Ter Stegen
Defans
- Waldemar Anton
- B. Henrichs
- Joshua Kimmich
- Robin Koch
- Maximilian Mittelstadt
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
Orta Saha
- Robert Andrich
- Chris Führich
- Pascal Gros
- İlkay Gündoğan
- Toni Kroos
- Jamal Musiala
- A. Pavlovic
- Leroy Sane
- Florian Wirtz
Forvet
- Maximilian Beier
- Niclas Füllkrug
- Kai Havertz
- Thomas Müller
- Deniz Undav
Kilit Oyuncu
• İSKOÇYA
Şampiyonluk: -
Katılım: 4
Kaleci
- Zander Clark
- Angus Gunn
- Liam Kelly
Defans
- Liam Cooper
- Grant Hanley
- Jack Hendry
- Scott McKenna
- Ross McCrorie
- Ryan Porteous
- Anthony Ralston
- Andy Robertson
- Greg Taylor
- Kieran Tierney
Orta Saha
- S. Armstrong
- Ryan Christie
- Billy Gilmour
- Ryan Jack
- John McGinn
- C. McGregor
- Kenny McLean
- Scott McTominay
Forvet
- Che Adams
- Tommy Conway
- James Forrest
- Lewis Morgan
- L. Shankland
Kilit Oyuncu
• İSVİÇRE
Şampiyonluk: -
Katılım: 6
Kaleci
- Gregor Kobel
- Yvon Mvogo
- Yann Sommer
Defans
- Manuel Akanji
- Nico Elvedi
- R. Rodriguez
- Fabian Schar
- L. Stergiou
- Silvan Widmer
- Cedric Zesiger
Orta Saha
- Granit Xhaka
- Xherdan Shaqiri
- Remo Freuler
- Denis Zakaria
- M. Aebischer
- Fabian Rieder
- Ardon Jashari
- Vincent Sierro
Forvet
- Breel Embolo
- Steven Zuber
- Ruben Vargas
- Renato Steffen
- Noah Okafor
- Zeki Amdouni
- Dan Ndoye
- Kwadwo Duah
Kilit Oyuncu
• MACARİSTAN
Şampiyonluk: -
Katılım: 5
Kaleci
- Dénes Dibusz
- Péter Gulácsi
- Péter Szappanos
Defans
- Botond Balogh
- Endre Botka
- Palkó Dárdai
- Attila Fiola
- Ádám Lang
- Willi Orbán
- Attila Szalai
Orta Saha
- Bolla Bendegúz
- Kata Mihály
- Milos Kerkez
- L. Kleinheisler
- Ádám Nagy
- Zsolt Nagy
- Loïc Négo
- András Schäfer
- Callum Styles
Forvet
- Ádám Martin
- Kevin Csoboth
- Dániel Gazdag
- K. Horváth
- Roland Sallai
- D.Szoboszlai
- Roland Varga
Kilit Oyuncu
B GRUBU
• İSPANYA
Şampiyonluk: 3 (1964-2008-2012)
Katılım: 12
Kaleci
- David Raya
- Unai Simon
- Alex Remiro
Defans
- Aymeric Laporte
- Le Normand
- N. Fernandez
- Dani Carvahal
- A. Grimaldo
- Jesus Navas
- Dani Vivian
- Marc Cucurella
Orta Saha
- Rodri
- M. Zubimendi
- Mikel Merino
- Fabian Ruiz
- Pedri
- Fermin Lopez
- Alex Baena
Forvet
- Alvaro Morata
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Dani Olmo
- Mikel Oyarzabal
- Joselu Mato
- Ferran Torres
- Ayoze Perez
Kilit Oyuncu
• HIRVATİSTAN
Şampiyonluk: -
Katılım: 7
Kaleci
- D.Livakovic
- Ivica Ivusic
- Nediljko Labrovic
Defans
- Domagoj Vida
- Josip Juranovic
- Josko Gvardiol
- Borna Sosa
- Josip Stanisic
- Josip Sutalo
- Martin Erlic
- Marin Pongracic
Orta Saha
- Luka Modric
- Mateo Kovacic
- M.Brozovic
- Mario Pasalic
- Nikola Vlasic
- Lovro Majer
- Luka Ivanusec
- Luka Sucic
- Martin Baturina
Forvet
- Ivan Perisic
- Andrej Kramaric
- Bruno Petkovic
- Marko Pjaca
- Ante Budimir
- Marco Pasalic
Kilit Oyuncu
• İTALYA
Şampiyonluk: 2 (1968-2020)
Katılım: 11
Kaleci
- Donnarumma
- Alex Meret
- G. Vicario
Defans
- Bastoni
- Bellanova
- Buongiorno
- Calafiori
- Cambiaso
- Darmian
- Di Lorenzo,
- Dimarco
- Gatti
- Mancini
Orta Saha
- Barella
- Cristante
- Fagioli
- Folorunsho
- Frattesi
- Jorginho
- Pellegrini
Forvet
- Federico Chiesa
- El Shaarawy
- Raspadori
- Retegui
- Scamacca
- Zaccagni
Kilit Oyuncu
• ARNAVUTLUK
Şampiyonluk: -
Katılım: 2
Kaleci
- Etrit Berisha
- T. Strakosha
- Simon Simoni
Defans
- Berat Gjimshiti
- Elseid Hysaj
- Ivan Balliu
- Ardian Ismajli
- Arlind Ajeti
- Naser Aliji
- Mario Mitaj
- Enea Mihaj
- M. Kumbulla
Orta Saha
- Amir Abrashi
- Kristjan Asllani
- Nedim Bajrami
- Medon Berisha
- Klaus Gjasula
- Qazim Laçi
- Ernest Muçi
- Ylber Ramadani
Forvet
- Kevin Csoboth
- Armando Broja
- Mirlind Daku
- Arber Hoxha
- Rey Manaj
- Taulant Seferi
Kilit Oyuncu