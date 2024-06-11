Ev sahibi favori

A Grubu’nda ev sahibi Almanya kadro kalitesi olarak İskoçya, İsviçre ve Macaristan’ın çok önünde. B Grubu’nda İspanya ve İtalya arasındaki rekabet dikkat çekecek. Hırvatistan sürpriz yapma potansiyeline sahip.

EURO 2024 gruplarına ön bakış atacağımız seriye bugün A ve B Grubu’yla başlıyoruz. Daha önce toplamda 8 şampiyonluk yaşayan üç takımın bu iki grupta mücadele edeceğini hatırlatalım ve takımlara biraz daha yakından göz atalım.

A Grubu’nun mutlak favorisi turnuvanın da ev sahibi olan Almanya. Panzerler; İskoçya, İsviçre ve İsviçre’ye oranla çok daha önemli ayaklara sahip. Son iki Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden EURO 2020’de ise son 16’da elenen Almanya, oldukça potansiyelli bir kadroyla turnuvaya geliyor. Stoperde Rüdiger-Tah gibi bir ikiliye sahip olan Panzerler, orta sahada organizasyon sonrası emekli olacağını açıklayan Toni Kroos gibi bir kaliteli tecrübye hücumda ise Musiala ve Wirtz gibi ‘canavara’ sahip. Bu sezon harika bir performans gösteren Füllkrug’la santrfor problemini de aşan Almanya, A Grubu’nun açık farkla favorisi.

Grubun diğer dikkat çeken takımı İsviçre. Son yıllarda bütün büyük turnuvalara katılma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar geçmişte zaman zaman sürprizlere de imza atmayı başardı. Bu grupta da Almanya’dan sonra ikincilik koltuğu için en dikkat çeken ekip konumundalar. B Grubu’nda İtalya ve İspanya’nın olması gruba biraz yarım ölüm grubu havası veriyor. Son şampiyon İtalya’nın bir önceki turnavaya göre daha vasat bir kadroyla Almanya geliyor. İspanya ise genç ve her geçen gün gelişen bir kadroya sahip.

Bu şartar altında iki takımın form durumu ve kadro kalitelerine bakacak olursak İspanya’yı bir adım öne koymakta fayda var. İki büyük takımın dışında Hırvatistan her zaman sürpriz yapabilme potansiyeline sahip. Modric’in önderliğinde son 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan, 2022 Dünya Kupası’nda ise üçüncü olan Hırvatistan yaşlanan kadrosu nedeniyle EURO 2024’te biraz daha beklentilerini düşürmüş durumda.

ARNAVUTLUK’UN İŞİ ZOR

Grubun diğer ekibi Arnavutluk ise bu üç ekiple baş edebilecek kapasitede değil. Yine de kadrosunda Süper Lig’in de önemli simalarından Rey Manaj ve Ernest Muçi gibi isimleri barındıran Balkan temsilcisi genç kadrosuyla önemli bir mücadele verecek.

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A GRUBU

• ALMANYA

Şampiyonluk: 3 (1972-1980-1996)

Katılım: 13

Kaleci

- Oliver Baumann

- Manuel Neuer

- Ter Stegen

Defans

- Waldemar Anton

- B. Henrichs

- Joshua Kimmich

- Robin Koch

- Maximilian Mittelstadt

- David Raum

- Antonio Rüdiger

- Nico Schlotterbeck

- Jonathan Tah

Orta Saha

- Robert Andrich

- Chris Führich

- Pascal Gros

- İlkay Gündoğan

- Toni Kroos

- Jamal Musiala

- A. Pavlovic

- Leroy Sane

- Florian Wirtz

Forvet

- Maximilian Beier

- Niclas Füllkrug

- Kai Havertz

- Thomas Müller

- Deniz Undav

Kilit Oyuncu

Jamal Musiala: Bayern Münih’in 21 yaşındaki yıldızı ev sahibi Almanya’nın rakiplerini en fazla korkutan isim.

• İSKOÇYA

Şampiyonluk: -

Katılım: 4

Kaleci

- Zander Clark

- Angus Gunn

- Liam Kelly

Defans

- Liam Cooper

- Grant Hanley

- Jack Hendry

- Scott McKenna

- Ross McCrorie

- Ryan Porteous

- Anthony Ralston

- Andy Robertson

- Greg Taylor

- Kieran Tierney

Orta Saha

- S. Armstrong

- Ryan Christie

- Billy Gilmour

- Ryan Jack

- John McGinn

- C. McGregor

- Kenny McLean

- Scott McTominay

Forvet

- Che Adams

- Tommy Conway

- James Forrest

- Lewis Morgan

- L. Shankland

Kilit Oyuncu

John McGinn: Premier Lig’de kariyer sezonunu geçiren John McGinn İskoçya’nın en formda ve en etkili ayağı.

• İSVİÇRE

Şampiyonluk: -

Katılım: 6

Kaleci

- Gregor Kobel

- Yvon Mvogo

- Yann Sommer

Defans

- Manuel Akanji

- Nico Elvedi

- R. Rodriguez

- Fabian Schar

- L. Stergiou

- Silvan Widmer

- Cedric Zesiger

Orta Saha

- Granit Xhaka

- Xherdan Shaqiri

- Remo Freuler

- Denis Zakaria

- M. Aebischer

- Fabian Rieder

- Ardon Jashari

- Vincent Sierro

Forvet

- Breel Embolo

- Steven Zuber

- Ruben Vargas

- Renato Steffen

- Noah Okafor

- Zeki Amdouni

- Dan Ndoye

- Kwadwo Duah

Kilit Oyuncu

Granit Xhaka: Leverkusenle unutulmaz şampiyonluk kazanan Xhaka, İsviçre için başrolde olacak.

• MACARİSTAN

Şampiyonluk: -

Katılım: 5

Kaleci

- Dénes Dibusz

- Péter Gulácsi

- Péter Szappanos

Defans

- Botond Balogh

- Endre Botka

- Palkó Dárdai

- Attila Fiola

- Ádám Lang

- Willi Orbán

- Attila Szalai

Orta Saha

- Bolla Bendegúz

- Kata Mihály

- Milos Kerkez

- L. Kleinheisler

- Ádám Nagy

- Zsolt Nagy

- Loïc Négo

- András Schäfer

- Callum Styles

Forvet

- Ádám Martin

- Kevin Csoboth

- Dániel Gazdag

- K. Horváth

- Roland Sallai

- D.Szoboszlai

- Roland Varga

Kilit Oyuncu

Dominik Szoboszlai: Liverpool’un 23 yaşındaki yıldızı yetenekleriyle Macaristan’ın en etkili ismi.

B GRUBU

• İSPANYA

Şampiyonluk: 3 (1964-2008-2012)

Katılım: 12

Kaleci

- David Raya

- Unai Simon

- Alex Remiro

Defans

- Aymeric Laporte

- Le Normand

- N. Fernandez

- Dani Carvahal

- A. Grimaldo

- Jesus Navas

- Dani Vivian

- Marc Cucurella

Orta Saha

- Rodri

- M. Zubimendi

- Mikel Merino

- Fabian Ruiz

- Pedri

- Fermin Lopez

- Alex Baena

Forvet

- Alvaro Morata

- Lamine Yamal

- Nico Williams

- Dani Olmo

- Mikel Oyarzabal

- Joselu Mato

- Ferran Torres

- Ayoze Perez

Kilit Oyuncu

Rodri: Şüphesiz pozisyonun en formda ve en iyi futbolcusu. Bu turnuvada da İspanya için kilit rolde olacak.

• HIRVATİSTAN

Şampiyonluk: -

Katılım: 7

Kaleci

- D.Livakovic

- Ivica Ivusic

- Nediljko Labrovic

Defans

- Domagoj Vida

- Josip Juranovic

- Josko Gvardiol

- Borna Sosa

- Josip Stanisic

- Josip Sutalo

- Martin Erlic

- Marin Pongracic

Orta Saha

- Luka Modric

- Mateo Kovacic

- M.Brozovic

- Mario Pasalic

- Nikola Vlasic

- Lovro Majer

- Luka Ivanusec

- Luka Sucic

- Martin Baturina

Forvet

- Ivan Perisic

- Andrej Kramaric

- Bruno Petkovic

- Marko Pjaca

- Ante Budimir

- Marco Pasalic

Kilit Oyuncu

Luka Modric: Onun için yaş sadece bir sayı. 38 yaşındaki yıldız, hâlâ Hırvatistan’ın en önemli ismi.

• İTALYA

Şampiyonluk: 2 (1968-2020)

Katılım: 11

Kaleci

- Donnarumma

- Alex Meret

- G. Vicario

Defans

- Bastoni

- Bellanova

- Buongiorno

- Calafiori

- Cambiaso

- Darmian

- Di Lorenzo,

- Dimarco

- Gatti

- Mancini

Orta Saha

- Barella

- Cristante

- Fagioli

- Folorunsho

- Frattesi

- Jorginho

- Pellegrini

Forvet

- Federico Chiesa

- El Shaarawy

- Raspadori

- Retegui

- Scamacca

- Zaccagni

Kilit Oyuncu

Federico Chiesa: Başarılı forvet nispeten zayıf bir kadroyla Almanya’ya gelen İtalya’nın en önemli gol ayaklarından biri.

• ARNAVUTLUK

Şampiyonluk: -

Katılım: 2

Kaleci

- Etrit Berisha

- T. Strakosha

- Simon Simoni

Defans

- Berat Gjimshiti

- Elseid Hysaj

- Ivan Balliu

- Ardian Ismajli

- Arlind Ajeti

- Naser Aliji

- Mario Mitaj

- Enea Mihaj

- M. Kumbulla

Orta Saha

- Amir Abrashi

- Kristjan Asllani

- Nedim Bajrami

- Medon Berisha

- Klaus Gjasula

- Qazim Laçi

- Ernest Muçi

- Ylber Ramadani

Forvet

- Kevin Csoboth

- Armando Broja

- Mirlind Daku

- Arber Hoxha

- Rey Manaj

- Taulant Seferi

Kilit Oyuncu