Eve dönme özlemi

Ali GÜL

Serhat Köroğlu’nun ilk öykü kitabı Bitmemiş Bir Cümlenin Noktasını Taşımak 2020’de yayımlanmıştı. Kalabalıkta işlenen kabahatin özrü tenhada dilenmez, ben açıktan vereyim özeleştirimi: mezkûr kitabı çıktıktan hemen sonra almama rağmen epey bir süre –kim bilir nasıl haklı bir bahaneyle(!?)– okumamıştım. Sonra bir gün oturup okudum; ama gerçekten bir oturuşta ve soluk soluğa okudum. O gün bugündür Serhat’ı her görüşümde sorduğum ikinci soru “Yeni kitap ne zaman çıkacak?” olmuştur (birincisi: “N’aber, nasılsın?”). Sonunda, 2025 yılının son ayının son haftasında Köroğlu’nun yeni kitabı Eve Ne Zaman Döneceğiz? yayımlandı ve bu defa ilk kitapta yaptığım hataya düşmeyerek kitabı yayımlanır yayımlanmaz okudum. Çok da iyi etmişim, ben ettim siz de edin.

Şilili yazar Alejandro Zambra’yı ilk okuyuşum da yine Serhat Köroğlu sayesinde olmuştur. Kendisi bir sohbetimizde Zambra’nın Şilili Şair romanından öyle sitayişle bahsetmişti ki bir yazarın böyle hunharca övdüğü bir başka yazarı hemen tanımak istemiştim. Şilili Şair benim de çok sevdiğim, roman okurken pek âdetim olmadığı hâlde orasını burasını çizip bolca derkenar yazdığım bir roman oldu. Daha sonra Zambra’nın Eve Dönmenin Yolları adlı kitabını da büyük beğeniyle okudum ve Serhat Köroğlu’nun yeni öykü kitabı *Eve Ne Zaman Döneceğiz?*i okurken de bu roman aklıma geldi. Kitabın hemen başında Zambra, altı yedi yaşlarında bir çocuğun anne-babasını yolda kaybetmesine rağmen yolunu bulup eve onlardan önce dönmesini çocuğun ağzından şöyle anlatıyordu: “Bence o akşamüstü asıl onlar kaybolmuştu. Çünkü ben eve dönmeyi biliyordum, ama onlar bilmiyordu.” Serhat ise kitabına ismini veren öyküde, artık ömrünün son deminde olan bir adamcağıza içli içli “Eve ne zaman döneceğiz?” diye sordurarak bu eve dönme sancısının, çabasının ve isteğinin yaşı başı olmadığını göstermiş oluyordu.

Eve dönmek, dünyanın her dilinde farklı söylenen ama aynı hissedilen bir eylem. Eve dönme isteği ve çabası ise Homeros’tan beri edebiyatın en temel meselelerinden biri; yazarın evinin İthaka’da, Şili’de, Türkiye’de ya da bilmem nerede olması zerre miskalince önemli değil. İnsan ırkı olarak binlerce yıldır, çoğu zaman muhayyel ya da ütopik de olsa bir yerlerde hâlâ var olduğuna inandığımız evimize dönme hasretiyle yaşıyor; bu hasretin hikâyesini, şiirini, şarkısını, ağıdını yazıyor/söylüyoruz ve türümüz var oldukça da bu öküz döşümüzde hep oturacak gibi görünüyor. Hasretle dönülmek istenen ev; dünyanın çivisi çıkmışlığına karşı bir sığınağı, benliğimizden kopuşa karşı zor bulunur dermanı ve beraber ya da solo icra edilen mutsuzluğun onarım yönergesini olmasa bile kullanım kılavuzunu simgeliyor olsa gerek.

*Eve Ne Zaman Döneceğiz?*de tüm öyküler eve dönüşü anlatmasa da ortak bazı simgeler ve motifler aracılığıyla zaman, geçmiş, bellek, çocukluk, yaşlılık, pişmanlık, kendine yabancılaşma ve unut(a)ma gibi fay hatları üzerinden ilerleyerek o muhayyel ve ütopik ev özlemi depremini tetikliyor. Birkaç öyküde karşımıza çıkan faal ya da emekli şairler, çocukluğunun saflığını arayan ya da yad eden yetişkinler, yazarı tarafından soğuk bir benzinlikte terk edilen roman kahramanları, eskitilmiş arkadaşlar, unutulamamış aşklar, savaş yüzünden kaçtığı ülkeden kaçmaya çalışanlar, nedensiz pişmanlıklar, neredeyse her öyküde yer alan hayvanlar (özellikle kediler ve gözleri), yine sıklıkla rastladığımız Ankara sokakları, birkaç öyküde birden karşımıza çıkan ve açık denize savruluşuyla yürek burkan bir deniz yatağı, iyisiyle kötüsüyle öteki ve ötekinin bakışı, belleğin üzerine bazen bir lanet, bazen bir nimet olarak çöken toz; zamanın çizgisel değil de dairesel akışı içinde başladığı yere dönmeye çalışanlar ya da onların eşlikçileri olarak geçip gidiyor önümüzden.

Çocukların ayrı bir yeri var bu öykülerde. Onlar, bir yandan yetişkin hayatının olağan akışı içinde kendisine yer bulamayan türlü çeşit hissiyatı hatırlatırken diğer yandan yetişkinlerin anlamlandırmaya çalışmayı artık bıraktıkları hayatta gerçekten bir anlam arayan kâşifler rolünü üstleniyorlar ve mesela hiç gocunmadan, yüksünmeden “kedilere inanmaya” devam edebiliyorlar. Dümdüz sevgi ve dümdüz umut ancak çocukların öykülerinde ya da öykülerin çocuklar tarafından anlatılan versiyonlarında apaçık ortaya çıkabiliyor. Çocukların aptal oldukları için değil, öylesi daha mutlu ve güzel olduğu için annelerinin yalanlarına kanmaya teşne olduklarını hatırlatıyor yazar. İngilizce öğretmenine sırılsıklam âşık olan ve büyünce veteriner olmak isteyen; “karnı ağrıyan köpeklerin, başı ağrıyan kedilerin, kanatları tutulmuş güvercinlerin ve romatizması olan kırkayakların dertlerine çare” arayan on bir yaşındaki bir çocuktan alıyoruz en alengirli hayat dersini: Hayat dediğin, kulağına kaçan o minicik kelebeğin çıkardığı sese alışmaktan başka nedir ki?

Hangi yaştan, hangi geçmişten, hangi meşrepten olursa olsun başladığı yere dönememe kaygısıyla huzursuzlanan öykü kişilerinin elinden bazen Abdülhak Şinasi Hisar, bazen Wilhelm Genazino tutuyor. Benzer kaygılarla yazmış, yaşamış ve artık kaygı duymalarına gerek kalmayan başka yazarlar da karşımıza çıkıyor öykülerde: Ahmet Erhan, Roberto Bolano, Romain Gary… Serhat Köroğlu bu isimleri öykülerine –örtük ya da açık– öyle akıllıca yerleştiriyor ki sadece adları geçtiği için öykünün bir kahramanına dönüşüp okurun metne başka bir gözle bakmasını sağlıyorlar.

Öykülerden birinde yazar her ne kadar “Boşlukla yaşamayı değil, boşluk olmayı öğreniyordu insan.” dese de edilen her söz boşluk olmaya karşı direnişin bir nişanesi olarak yankılanır. Yankının sebebi de boşluk değil, boşluğa bir noktada son veren bir yansıtıcının olmasıdır. Sesin yankısı ne kadar doğanın ve fiziğin malıysa sözün yankısı da o kadar insanın ve toplumun meselesidir. Ses çıkarmak değil, söz söylemekle boşluk olmamaya çalışır insan bu sebeple. Serhat Köroğlu bu ikinci öykü kitabıyla boşlukta değil, sözünü ulaştırabildiği tüm muhataplarında bir yankı uyandıracaktır diye düşünüyorum.

Ve evet, Baş Aşağı Civanperçemi adlı öyküde yazar “İnsan hep başladığı yere dönüyor.” derken de haklı. Kendisini ilk görüşümde aynen şöyle diyeceğim çünkü: “N’aber, nasılsın? Yeni kitap ne zaman çıkacak?”