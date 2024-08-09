Evlilik hayal oldu

Yaren ÇALIŞKAN

Bu yıl evlilik hazırlıkları yapan çiftler, artan düğün masraflarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Gelinlik, damatlık ve altın fiyatlarındaki büyük artış, düğün yapmayı planlayanları derinden etkiliyor. Esnaf da satışların düşmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. BirGün olarak İzmir Konak’ta yer alan Kemeraltı Çarşısı’na gittik. Gelinlik satıcısı, fiyatlardaki artışın işlerini nasıl olumsuz etkilediğini şöyle dile getirdi: “Geçen sene en pahalı gelinliğimizi 15 bin liraya satarken bu sene gelinliklerin en uygunu ortalama 35-40 bin lira civarında. Bu durum işlerimizi çok kötü etkiledi. Müşteriler geçen sezonlarda beğendikleri gelinlikleri kolaylıkla satın alırlardı. Fakat artık en uygun gelinlikleri seçip almak zorunda kalıyorlar. Satışlarımızda ciddi bir düşüş var, esnaf olarak zor durumdayız. Dükkânımızın kirasını ay sonunda zor çıkarır hale geldik.”

Damatlık satan esnaf Furkan Kara ise, artan maliyetlerin işlerini zorlaştırdığını belirtti: “Asgari ücretin yükselmesiyle personellerimize verdiğimiz maaş da arttı. Enflasyon sebebiyle kira fiyatlarımız da yükseldi. Kumaş ve işçilik fiyatlarındaki zamdan dolayı satış fiyatlarımız geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Bu sebeple evlenmeye hazırlanan damatlar ve esnaf zor durumda. Geçen sene en uygun damatlık fiyatları 3-4 bin lira bandındayken bu sene 6-7 bin liralara çıktı. Bu sezon satışlarımızda ciddi düşüşler yaşıyoruz. Çiftlerimiz maddi yetersizliklerden dolayı düğün yapamaz hale geldiler.”

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Gizem Yıldırım, altın satışlarında düşüş olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Düğün öncesi takı almaya gelen akrabalar, geçtiğimiz sezonlarda burma bilezikler, özel tasarım kolyeler alabilirken şu an en çok sattığımız ürün çeyrek altın haline geldi. Hatta müşterilerimizden ‘Altın alamadığımız için düğüne katılmaktan çekiniyoruz’ cümlesini bile duyduk. Geçen sezonda günde 6-7 bilezik satarken şu anda bu sayı 2-3’e düştü. Geçen seneye göre müşteri sayımızda yüzde 20 civarında düşüş var. En düşük tektaş fiyatlarımız 15 bin liradan başlarken şimdi 100 bin liraya çıktı. Evlilik teklifi etmek isteyen müşterilerimiz zor durumda” dedi.

BEYAZ EŞYADA ARTIŞ

Gelinlik ve damatlık alışverişi sonrası beyaz eşya alışverişine sıra geldiğinde, evlilik arifesindeki çiftler fiyatlardaki artış nedeniyle istedikleri ürünleri almakta zorlanıyor. Çeyiz ve beyaz eşya fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 100’e varan zam söz konusu. Geçen yıl beyaz eşya düğün paketlerinin fiyatı 25 bin liradan başlarken şu anda en uygun paketler 50 bin liradan başlıyor. Artan düğün masrafları, hem evlilik hazırlığı yapan çiftleri hem de esnafı derinden etkiliyor. Gelinlik, damatlık ve altın fiyatlarındaki bu yükseliş, düğün yapmayı planlayanları zorlarken, esnafı da ayakta kalmak için mücadele etmeye zorluyor.

EVLİLİK HEDİYESİ BORÇ

Eylül ayında evlenecek Rıdvan Öztürk ise şunları dile getirdi: “Evlenme kararını fiyatları gördükten sonra yapsaydık diyoruz. Barınma, ev düzme ve düğün masrafları almış başını gitmiş. Gelinliği 30 bin TL’ye aldık. O da istediğimiz bir gelinlik değildi. Damatlık için de 30 bin TL’ye yakın bir ödeme yaptık. Beyaz eşya ve mobilyaları alabilmek için ikinci krediyi çekmek zorunda kaldık. Sadece mobilyalara yaklaşık 200 bin TL ödedik. Bu kadar masraf yaptıktan sonra evlilik hayatımıza direkt borçla başlayacağız. İktidarın yeni evli çiftlere evlilik hediyesi borç oluyor. Evlilikten sonra bu kadar masraf yaptığımız için balayı bile hayal hale geldi bizim için.”