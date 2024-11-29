Evlilik sebebiyle işten ayrılacağım

SORU: Evlilik sebebiyle 8 hafta ihbar vererek 15 gün önce işyerime dilekçemi sundum. İş kanununda 14.madde kıdem fonu kurulana kadar yürürlüktedir deniyor. Şu an kıdem tazminatı fonu sanırım daha kurulmadı, tazminat alma hakkım saklı mı bunu öğrenmek istiyorum. Aynı işyerinde çalışma sürem 7 yıl, evlendim ve kanuni süre olan 8 haftayı da çalışacağım. İş yerime noter onaylı dilekçe ve evlilik cüzdanı fotokopimi de sundum.

CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili olarak fon kurulmasına ilişkin bir düzenleme henüz gerçekleşmediğinden eski yasanın 14.maddesi halen geçerlidir. Yani bir kadın çalışan evlilik nedeniyle nikâh tarihinden 1 yıl dolmadan işinden ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Aslında evlilik, emeklilik, askerlik gibi nedenlerle işten ayrılan kişilerin ihbar (bildirim) süresini çalışmaları gerekmiyor. Buna karşın siz gerekli prosedürü yerine getirmişsiniz kıdem tazminatınızın işyerinizce size ödenmesi gerekiyor.

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MALULEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

SORU: Damarlarımla ilgili 4 defa operasyon geçirdim. Bu operasyonlarda vücudumun bazı bölgelerine suni damar takıldı. Acaba malulen emekli olabilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim?

CEVAP: Malulen emekli olabilmek için öncelikli koşul çalışma gücünün üçte ikisini yitirmektir. Ayrıca malullük aylığından yararlanmak için toplam 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı olup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak gerekmektedir. Bunun dışında iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden sigortalılar da malul sayılırlar. Yukarıda sayılan sağlık durumlarının kurum sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar neticesinde tespit edilmiş olması gerekir. Dolayısı ile sizin SGK Sağlık Kurulu’na başvurmanız ve raporunuzun bu kurumca incelenip malulen emekli olabileceğinize karar verilmesi gerekmektedir.

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İŞYERİ HEKİMİNDEN EŞ VE ÇOCUKLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

SORU: İşyeri hekimi çalıştıran bir iş yeri, çalışan isçilerin es, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerinde muayenelerini bu işyeri hekimine yaptırabilir mi?

CEVAP: İşyeri hekimleri iş yasası gereği olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam edilmesi gerekli olan bir kadrodur. İşyeri hekimlerinin çalışma şartları ile görev ve Yetkileri hakkında yönetmeliğin 4.maddesine göre “İşyeri hekimleri esas itibarı ile işyerindeki işçilerle ilgili sağlık hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir.” Yani bir başka deyişle işyeri hekiminin işyerinde çalışan işçilerin eş ve çocukları ile ilgili bir görevi bulunmamaktadır.