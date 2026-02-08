Evrenin hafızası

1960'ların başında dönemin teknoloji devi olan Bell Laboratuvarları, kıtalararası telefon görüşmelerini ve televizyon sinyallerini uydular aracılığıyla iletebilmeyi hedefliyordu. Pasif bir yansıtıcı görevi görmek üzere, üzerinde herhangi bir elektronik devre bile olmayan dev bir balon olan Echo-1, ve yerden aldığı sinyali güçlendirip başka bir noktaya yönlendiren aktif bir aktarıcı olan Telstar adındaki ilk haberleşme uyduları fırlatılmıştı. Ne var ki özellikle Echo’dan gelen radyo sinyaller aşırı derecede zayıftı ve bu zayıf sinyallerin, yeryüzündeki radyo istasyonları, motorlar vb. aletlerin oluşturduğu radyo gürültüden ayıklanarak temiz ve hassas bir şekilde algılanması gerekiyordu. New Jersey’deki Holmdel Horn Anteni, 1959 yılında Arthur Crawford ve ekibi tarafından tam da bu amaç için inşa edilmişti ama Echo projesinden daha gelişmiş olan Telstar uydusuna geçiş yapılınca Echo projesindeki kadar hassas ve devasa bir antene artık ihtiyaç kalmamıştı.

Bu kadar hassas bir anten boşa çıkınca tabii ki ekipteki biliminsanları bu fırsatı kaçırmadı. Her ikisi de radyo astronomi alanında uzman araştırmacılar olan Arno Penzias ve Robert Wilson bu hassas aleti radyo astronomi çalışmalarında kullanmak üzere yönetimden izin alarak dünyanın en hassas radyo alıcılarından birine konmuş oldular. Bir dondurma külahına, ya da boynuza benzeyen bu anteni kullanarak gökyüzünden gelen radyo dalgalarını incelemek istiyorlardı ancak ne yöne dönerlerse dönsünler, antene sürekli bir "hışırtı" veya "arkaplan gürültüsü" geliyordu. Cihazda bir arıza olup olmadığı kontrol edildi ama yine de bu gürültü gitmeyince kabahati antene konan güvercinlerin neden olduğu pisliklerde aradılar. Hummalı temizliklerden sonra gördüler ki sorun bu da değildi. Yoksa bu bir sorun değil miydi? Nasıl oluyordu da bu gürültü gece-gündüz, yaz-kış her yönden gelmeye devam ediyordu?

TEORİDEN GERÇEĞE UZANAN YOL

Holmdel’de bunlar olurken, Princeton Üniversitesi'nden Robert Dicke liderliğindeki bir grup fizikçi, teorik olarak Büyük Patlama'dan kalmış olması öngörülen ışınımı hesaplamış ve bunu gözleyebilmek için bir cihaz yapmaya çalışıyorlardı. Penzias ve Wilson bu gruptan haberdar olup da onlarla iletişime geçince, işte o zaman taşlar yerine oturdu. Aslında tüm bunların tohumları 1930’larda henüz ortaya çıktığı için epey eksileri bulunan Büyük Patlama fikrinde yatıyordu. O yıllarda George Gamow, evrenin başlangıçta sadece yoğun değil, aynı zamanda inanılmaz derecede sıcak olması gerektiğini öne sürmüştü. Eğer evren çok sıcaksa, bir zamanlar her yer ışıl ışıl parlıyor olmalıydı. Gamow ve öğrencileri Ralph Alpher ve Robert Herman, evren genişledikçe bu ışımanın soğuyarak günümüze kadar ulaşmış olması gerektiğini hesapladılar: Tıpkı boş ve çok büyük bir spor salonunda bir kez el çırptığımızda, sesin duvarlara çarpıp bize geri dönmesi gibi evren de yaklaşık 14 milyar yıl önce çok sıcak ve gürültülü bir patlamayla başladığında, muazzam bir ışık ve enerji yayılmıştı.

Zaman geçtikçe evren büyüyüp genişlerken o ilk patlamanın sıcak 'sesinin' yavaş yavaş soğuyarak bir fısıltıya dönüştüğünü düşünebiliriz.

Biliminsanları bu radyo dalgalarını inceledikçe, tıpkı bir dedektifin olay yerindeki parmak izlerini takip etmesi gibi, evrenin yaşını, içeriğini ve gökadaların ilk nerede tohumlandığını çözmeye başladılar. Bu dalgaların her biri, uzayın derinliklerine gizlenmiş kozmik birer ipucu gibiydi; bize sadece evrenin nasıl başladığını değil, bugünkü devasa yıldız kümelerinin hangi temeller üzerine kurulduğunu da fısıldıyordu. Gamow'un öngördüğü zaman inandıramadığı gerçek, yıllar geçse de silinmemesi ve unutulmaması sayesinde, Penzias ve Wilson'ın karşısına çıkan ipuçlarının ve Dicke’in ekibinin de katkılarıyla, varlığı inkar edilemez bir kozmik kanıta dönüştü. Böylece evrende, milyarlarca yıldır saklanan gerçekler en beklenmedik zamanda gün yüzüne çıkmış oldu. Günümüzde biliminsanları buna Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımı (Cosmic Microwave Background - CMB) diyor; yani evrenin her yerini dolduran o kadim hafıza!

Yaklaşık 14 milyar yıl önce Büyük Patlama gerçekleştiğinde evren o an o kadar sıcak ve yoğundu ki, fotonlar serbestçe hareket edemiyordu. Evren, tıpkı atomaltı parçacıklardan oluşan koyu bir çorba gibiydi. Işık, bu parçacıklara çarparak hapsoluyordu; yani evren o sırada karanlıktı. Bundan 380.000 yıl sonra ise evrenin genişlemesi ve yeterince soğumasıyla elektronlar ve protonlar birleşerek ilk atomları, Hidrojen’i oluşturabildi. Işığın önündeki o sis perdesinin kalkmasıyla fotonlar ilk kez evrenin içinde özgürce seyahat etmeye başladı. İşte bugün Kozmik Mikrodalga Ardalan Işınımı olarak yakaladığımız o fısıltı, aslında Büyük Patlama'dan tam 380.000 yıl sonra serbest kalan o ilk ışığın günümüze kadar ulaşmış halidir. Yani bu ışıma, Büyük Patlama’nın doğrudan kendisi değil, onun bizim görebildiğimiz en eski kalıntısı, ilk fotoğrafı ve daimi hafızasıdır.

EVREN UNUTMAZ TOPLUM UNUTMAMALI

Tıpkı evrenin en ücra köşelerinde bile yer edinmiş olan kozmik ardalan ışıması gibi, ne yazık ki 2023’ün 6 Şubat gecesinin karanlığında patlak veren o büyük "liyakatsizlik infilakı" da toplumun her hücresinde bugün hala kendini göstermeye devam ediyor. Bugün "unutmadık" diye haykırırken kastedilen yalnızca gidenlerin hatırası olamaz. İnsanların kendi öğünlerinden keserek yaptığı bağışların akıbetinin belirsizliğinden tutun da tuzu kuru kodamanların böylesi bir felaketi podyuma çevirmesi, adaletin kaplumbağa hızıyla dahi ilerleyememesi; toplumun vicdanından silinmez bir gürültü olarak “unutulmamalı”. Unutmamamız gereken, sadece toprağa verdiğimiz canlar değil; o canların hakkını savunması gereken kurumların nasıl ticarethaneye dönüştüğüdür. Ölenleri anmak bir vefa borcuysa, o ölümlere imza atan imar aflarını, denetimsizliği ve felaketi ranta çeviren ahlaki çöküşü "kaydetmek" de bir hayatta kalma refleksi, adil bir hayatın en doğal hakkıdır. Evren, ilk patlamanın izini silmediği için bugün onu tanıyabiliyoruz. Biz de bu toplumsal enkazın ardında kalanları, yolsuzlukların ve cezasızlıkların kaydını hafızamızda diri tutmalıyız ki, bir sonraki sarsıntıda yine "kader" diyerek aklananların gölgesinde kalmayalım. Toplumsal hafızayı sadece çiçek bırakılan bir anıt gibi görmek; gerçek sorumluların suç ortaklığına soyunmak, vicdanın üzerine beton dökmektir. Evrenin başlangıcındaki gerçek milyarlarca yıl sonunda bile gün yüzüne çıkabildiyse; biz de 6 Şubat’ın hesabını, tüm yolsuzluklar enkaz altından tamamen çıkarılana dek sormaya devam etmeye mecburuz. Hafıza bir yas değil, bir nöbettir.