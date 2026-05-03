Evrenin sanal zemini

Prof. Dr. Sertaç Öztürk

"Sanal" kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Akla gelen ilk şeyler belki sanal gerçeklik gözlükleri, bilgisayar oyunları, sosyal medyada sunulan sahte yaşamlar... Günlük dilde sanal kelimesi artık "gerçek olmayan" ile eş anlamlı hale geldi. Oysa hem felsefe hem de fizikte sanallık bize çok farklı bir şey fısıldıyor. Gerçeklik kavramı, felsefi ve fiziksel açılardan bakıldığında, duyularla algılanan nesnelerden matematiksel bilgi katmanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede tanımlanır.

Sanallık kavramının felsefi kökleri Aristoteles’e kadar uzanır. Aristoteles varlığı iki temel kavramla açıklıyordu: Dynamis ve Energeia. Dynamis potansiyel, henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşme gücü olan; energeia ise edimsel, şu anda var olan demekti. Bir meşe palamudunda koca bir meşe ağacı potansiyel olarak vardır. Palamut henüz ağaç değildir ama ağaç olma gücünü taşır. Peki, bu potansiyel gerçek midir? Aristoteles’e göre evet; dynamis bir yokluk değil, varlığın henüz açılmamış bir halidir. Gerçekleşmemiş olan gerçek değildir demek, palamudun içindeki ağacı inkâr etmek olurdu. Sanallığın ilk felsefi tohumları işte burada, potansiyel ile edimsel arasındaki bu gerilimde atılmış oldu.

Bu tohumu yirmi beş yüzyıl sonra en cesur biçimde büyüten düşünür ise Gilles Deleuze oldu. Deleuze, sanallık kavramını felsefi düşüncenin merkezine oturtarak alışılagelmişin dışında bir hamle yaptı. Ona göre sanallık ile gerçeklik birbirinin karşıtı değildi. Sanallığın karşıtı edimseldi; gerçekliğin karşıtı ise olanaklıydı. Bu ayrım ilk bakışta sözcük oyunu gibi görünebilir ama son derece derin bir fark barındırır. Olanaklı olan, gerçekleşmese bile gerçeğin hazır bir kopyası gibidir; sanki bir çekmecede bekleyen ve sadece dışarı çıkarılmayı bekleyen bir şeydir. Oysa sanal olan böyle değildir. Sanal, henüz edimselleşmemiş ama kendi başına son derece gerçek olan bir güçler alanıdır. Deleuze için bir tohumun içindeki ağaç olanaklı değildir çünkü tohum basitçe ağacın küçültülmüş bir kopyasını barındırmaz. Tohum, toprak, su, güneş ve zamanla birlikte tamamen yeni bir şeye dönüşür. Bu dönüşüm önceden belirlenmiş bir planın uygulanması değil, sanal güçlerin edimselleşmesidir. Sanallık yaratıcıdır; tekrar etmez, farklılaşır.

TEMEL YAPI TAŞI

Deleuze bu düşüncesini büyük ölçüde Henri Bergson’dan miras almıştı. Bergson zamanı ve belleği sanallıkla açıklıyordu. Geçmişiniz şu anda nerede? Fiziksel olarak hiçbir yerde. Beyninizdeki nöronlarda elektriksel sinyaller olarak mı depolanıyor? Kısmen evet ama yaşadığınız bir çocukluk anısının kokusu, dokusu ve duygusu bir nöron ateşlemesine indirgenebilir mi? Bergson’a göre geçmiş yok olmaz, sanal olarak var olmaya devam eder ve şimdiki anı sürekli etkiler. Bir melodiyi dinlerken önceki notalar bitmiştir ama onlar olmadan şimdiki nota anlamsızdır. Geçmiş notalar sanal olarak şimdide yaşamaya devam eder. Bergson’un bu düşüncesi sayesinde Deleuze sanallığı sadece bir kavram olarak değil, gerçekliğin temel yapı taşı olarak kurguladı.

Peki, fizik ne diyor? Fizikte sanal parçacıklar kavramı kuantum alan teorisinin en şaşırtıcı öngörülerinden biridir. Heisenberg belirsizlik ilkesinin enerji-zaman formülasyonuna göre, ΔE·Δt ≥ ℏ/4π, yeterince kısa bir zaman aralığında enerjinin belirsizliği o kadar büyük olabilir ki boş uzayda kendiliğinden parçacık-antiparçacık çiftleri oluşur ve anında yok olur. Bunlara sanal parçacıklar denir. Sanal demek hayali demek değildir. Bu parçacıklar ölçülebilir fiziksel etkiler bırakır. Örneğin Casimir etkisini düşünün. Vakumda birbirine çok yakın yerleştirilen iki metal levha arasında ölçülebilir bir çekim kuvveti oluşur. Bu kuvvet, levhalar arasındaki sanal parçacıkların dışarıdakilere göre daha az olmasından kaynaklanır ve bu etki deneysel olarak doğrulanmıştır. Yani boşluk sandığımız uzay, aslında sanal parçacıklarla kaynayan bir okyanus gibidir. Hiçlik diye bir şey yoktur; var olan her yer sanallıkla doludur.

Peki, bu parçacıklara neden "sanal" diyoruz? Fizikte gerçek bir parçacık, Einstein’ın ünlü enerji-momentum bağıntısını E²=p²c²+m²c⁴ sağlar. Bu bağıntıyı sağlayan parçacıklara "kütle kabuğu üzerinde" yani on-shell denir. Sanal parçacıklar ise bu bağıntıyı ihlal eder; kütle kabuğunun dışındadır, yani off-shell’dir. Enerjileri ve momentumları gerçek parçacıkların uyması gereken kurallara uymaz. Klasik fiziğin penceresinden bakıldığında var olmaması gereken, ama kuantum mekaniğinin belirsizlik perdesi arkasında kısa bir an için var olmasına izin verilen parçacıklardır bunlar. Kurallara uymayan ama etkisi gerçek olan bir varlık biçimi. Bu off-shell kavramı, Deleuze’ün sanallık tanımıyla çarpıcı bir paralellik taşır. Edimsel olanın kurallarına uymayan ama kendi başına son derece gerçek olan bir varlık biçimi. Her ikisinde de sanallık bir yokluk değil, henüz tam olarak belirmemiş ama etkin olan bir şeydir. Ve her ikisinde de sanal ile edimsel arasındaki sınır düşündüğümüzden çok daha geçirgendir. Fizik ve felsefenin birbirinden bağımsız olarak aynı sonuca varması, yani sanallığın bir yokluk değil başka bir tür varlık olduğu fikrine ulaşması dikkat çekicidir.

ANLIK FOTOĞRAF GİBİ

Kuantum alan teorisinde bir adım daha ileri gidersek, maddenin kendisinin de bir tür sanallıktan doğduğunu görürüz. Parçacık dediğimiz şeyler aslında kuantum alanlarının uyarılmış halleridir. Elektron, elektron alanının bir titreşimidir; foton, elektromanyetik alanın bir dalgalanmasıdır. Alan her yerde vardır ama parçacık her yerde değildir. Parçacık, alanın belirli bir noktada edimselleşmiş halidir. Tıpkı Deleuze’ün sanal güçler alanının belirli koşullarda edimselleşmesi gibi, kuantum alanları da sanal bir zeminden somut parçacıkları var eder. Madde, sanallığın donmuş bir anlık fotoğrafı gibidir.

Gelelim baştaki soruya: Sanal olan gerçek değil midir? Hem fizik hem felsefe bize aynı cevabı veriyor aslında. Sanal olan son derece gerçektir, sadece henüz tam olarak görünür değildir. Belki de hayat da böyledir. Yaşanmamış hayatlarımız, söylenmemiş sözlerimiz, cesaretini bulamadığımız kararlarımız yok olmaz. Tıpkı Bergson’un geçmişi gibi sanal olarak bir yerlerde var olmaya devam eder ve şimdiki anımızı sessizce şekillendirir. Tıpkı vakumdaki sanal parçacıklar gibi görünmez ama etkisi gerçektir. “İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır” der Jean-Paul Sartre. Çok doğru. Çünkü varlığımızın en derin katmanı, edimselleşmiş halimiz değil, sanal olarak taşıdığımız sonsuz ihtimallerdir.