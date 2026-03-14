Evrim tartışmasında en önemli ihtiyaç bilimsel tutumdur!

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "biyoloji felsefesi, evrim teorisi ve canlılık" üzerine Mehmet Elgin ile konuştu.

Evrim kuramı çoğu zaman sadece biyolojik bir teori olarak görülüyor. Sizce evrim, bilim felsefesi açısından nasıl bir açıklama modeli sunuyor? Evrimsel açıklamayı diğer bilimsel açıklama türlerinden ayıran şey nedir?

Evrim teorisinin iki temel tezi vardır. Birincisi, bugün gördüğümüz bütün canlı formlarının (geçmişte yok olmuş olanlar da dahil) bir veya birkaç ortak canlı formundan türediği iddiasıdır. İkincisi ise bu çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlayan temel mekanizmaların mutasyon, göç, genetik sürüklenme ve doğal seçilim gibi süreçler olduğudur. Bu açıdan bakıldığında evrim teorisi, tıpkı kozmolojinin Big Bang’den itibaren evrenin nasıl bugünkü haline geldiğini açıklamaya çalışması gibi, yaşamın tarihsel olarak nasıl çeşitlendiğini açıklamaya çalışan bir teoridir.

Ancak evrim teorisinin bilim felsefesi açısından ilginç tarafı açıklama modelidir. Çeşitli makalelerimde savunduğum görüşü kısaca şöyle özetleyebilirim. Evrim teorisindeki bazı temel yasalar -örneğin Doğal Seçilim Yasası ve Hardy–Weinberg Yasası- matematiksel doğrular olarak formüle edilir. Buna karşılık fizikteki birçok temel yasa empirik içerikli yasalardır. Bu farktan hareketle Karl Popper ve bazı çağdaş biyoloji felsefecileri evrim teorisinin fizikteki gibi açıklamalar sunamayacağını ileri sürmüşlerdir. Hatta bazı filozoflar biyolojide gerçek anlamda yasalar bulunmadığını bile iddia etmiştir.

Bu noktada klasik bilimsel açıklama modeli bir sorun yaratır. Karl Hempel’in modeline göre bilimsel açıklamalar mutlaka yasalara dayanmak zorundadır. Eğer biyolojide fiziktekine benzer yasalar yoksa, o zaman biyolojinin bilimsel açıklama veremediği gibi oldukça tuhaf bir sonuç ortaya çıkar. Günümüzde birçok bilim felsefecisi (örneğin Jim Woodward) bilimsel açıklamaların mutlaka yasa gerektirmediğini, bunun yerine belirli müdahaleler altında değişmeden kalan genellemelere dayanabileceğini savunmaktadır.

Elliott Sober ise evrim teorisini Newton mekaniğine benzer bir kuvvetler teorisi olarak yorumlamıştır. Bu görüşe göre doğal seçilim gibi yasalar a priori olsa bile nedensel açıklamalar sağlayabilir. Ben de yazdığım bazı makalelerde, evrim teorisindeki matematiksel yasaların biyoloji pratiğinde nasıl işlediğini Newton mekaniğindeki yasaların fizik pratiğinde nasıl işlediğiyle karşılaştırarak bu tür yasaların nasıl açıklama ve öndeyi sağlayabildiğini göstermeye çalıştım.

Kısacası evrim teorisini fizikten ayıran şey, yasalarının çoğu zaman matematiksel doğrular olarak formüle edilmesidir; ancak bu durum evrimsel açıklamaların bilimsel açıklamalar olmadığı anlamına gelmez. Evrimsel biyoloji de tıpkı fizik gibi güçlü açıklamalar ve öndeyiler üretebilen bir bilimdir.

“Canlılık” dediğimiz şey sizce ontolojik olarak ayrı bir kategori mi, yoksa belirli örgütlenme düzeylerinde ortaya çıkan işlevsel bir özellik mi? Virüsler ya da yapay yaşam örnekleri bu tartışmayı nasıl etkiliyor?

20. yüzyılın başlarına kadar bazı bilim insanları canlıların içinde “dirim” adı verilen özel bir töz bulunduğunu savunuyorlardı. Örneğin Alman embriyolog Hans Driesch (1867–1941) embriyoloji deneylerinde embriyonun düzenli bir gelişim gösterdiğini gözlemlemiş ve bundan hareketle organizmanın yalnızca fiziksel ve kimyasal süreçlerle açıklanamayacağını ileri sürmüştü. Driesch’e göre organizmanın gelişimini yönlendiren özel bir düzenleyici ilke vardı; buna Aristoteles’ten aldığı bir kavramla entelechy adını verdi.

Bugün ise bilimsel yaklaşım canlı sistemlerin de diğer tüm doğal varlıklar gibi atom ve moleküllerden oluştuğunu kabul eder. Bunun en önemli nedeni, “dirim” gibi ayrı bir tözün varlığına dair şimdiye kadar hiçbir bilimsel kanıtın ortaya konulamamış olmasıdır. Nitekim Driesch’in gözlemlediği düzenli embriyo gelişimi gerçektir; ancak günümüzde gelişim biyolojisi bu süreci fiziksel ve kimyasal mekanizmalar çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadır.

Bu nedenle birçok bilim insanı canlılığı, belirli bir örgütlenme düzeyinde ortaya çıkan bir özellik olarak görür. Bununla birlikte bu durum biyoloji felsefesindeki indirgenme problemini tamamen ortadan kaldırmış değildir.

Bugün tartışma artık canlılarda fiziksel olmayan bir töz olup olmadığı değil, biyolojideki düzenliliklerin fizik ve kimya yasalarına ne ölçüde indirgenebileceği sorusudur. Elliott Sober’ın da vurguladığı gibi bunun önemli bir nedeni biyoloji terminolojisinin fizik ve kimyada kullanılan terminolojilerden oldukça farklı olmasıdır. Ben kendi çalışmalarımda evrimsel biyolojide kullanılan bazı matematiksel yasaların fizik veya kimyaya indirgenemeyeceğini savundum. Buna karşılık biyolojideki birçok başka özelliğe ilişkin genellemelerin indirgenebilir olduğunu düşünüyorum. Örneğin biyokimyada proteinlerin işlevleri çoğu zaman onların kimyasal yapıları üzerinden açıklanabilmektedir.

Virüsler bu tartışmayı ilginç kılan örneklerden biridir. Çünkü virüsler çoğalabilmek için bir konak hücreye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle onları canlı sayıp saymamak, canlılığın nasıl tanımlandığına bağlıdır. Sentetik biyoloji alanındaki çalışmalar ise bu tartışmaya yeni bir boyut ekleyebilir. Eğer ileride doğal organizmalardan oldukça farklı kimyasal yapılara sahip yapay yaşam biçimleri üretilebilirse, bu durum yaşamın farklı fiziksel ve kimyasal temeller üzerinde de ortaya çıkabileceğini gösterebilir. Böyle bir gelişme, biyolojideki bazı genellemelerin tek bir tür fizik veya kimya yasasına indirgenebilir olup olmadığı sorusunu daha da karmaşık hale getirebilir.



Biyolojide sıkça kullandığımız ‘amaç’, ‘işlev’, ‘adaptasyon’ gibi kavramlar gerçek bir teleoloji mi içeriyor, yoksa bunlar yalnızca açıklayıcı araçlar mı? Evrimsel süreçte amaçlılıktan söz etmek felsefi açıdan sizce ne kadar meşru?

Elliott Sober’ın Biyoloji Felsefesi kitabındaki Bölüm 3.7’nin başlığı “Teleolojinin Doğallaştırılması”dır.

Bu başlık bile çağdaş biyolojide kullanılan “amaç”, “işlev” ve “adaptasyon” gibi kavramların gerçek anlamda bir teleoloji içermediğini gösterir. Sober’ın bu bölümde meseleyi nasıl ele aldığını kısaca özetlemek yararlı olabilir. Bunun için önce “adaptasyon” kavramının nasıl anlaşıldığını belirtmek gerekir. Sober adaptasyonu şöyle tanımlar: Bir popülasyonda c özelliği t işini görmeye yarayan bir uyarlanımdır ancak ve ancak popülasyondaki bireyler bugün c’ye sahipse, bunun nedeni geçmişte c özelliği için doğal seçilim olması ve c’nin t işini yerine getirdiği için uyum avantajı sağlamış olmasıdır.

İşlev kavramını açıklamak için biyoloji felsefesinde genellikle iki temel yaklaşım tartışılır. Bunlardan ilki nedenbilimsel (etiolojik) yaklaşımdır. Bu görüşe göre bir özelliğin işlevi, o özelliğin geçmişte doğal seçilim yoluyla popülasyonlarda yayılmasına neden olan şeydir. Bu yaklaşım adaptasyon ile işlev arasında doğrudan bir ilişki kurar. Bir özellik geçmişte belirli bir etkiyi ürettiği için seçilim süreçleri yoluyla yayılmışsa, o etki söz konusu özelliğin işlevi olarak kabul edilir. Örneğin kalpler geçmişte kan pompaladıkları için organizmalara uyum avantajı sağlamış ve bu nedenle popülasyonlarda yayılmıştır; bu yüzden kan pompalamak kalbin işlevidir.

İkinci yaklaşım ise Cummins’in işlev anlayışıdır. Cummins’e göre biyolojik işlev açıklamalarının hedefi bir özelliğin neden var olduğunu göstermek değildir. Cummins’e göre, karmaşık kapasiteler, bu kapasitenin ortaya çıkmasında rol oynayan bileşenlerin katkıları analiz edilerek anlaşılabilir. Örneğin kalp kan pompalar ve bu şekilde organizmanın dokularına oksijen ve besin ulaştırma kapasitesine katkıda bulunur. Bu yaklaşımda işlev açıklaması bir özelliğin seçilim tarihine değil, bir sistemin nasıl çalıştığını gösteren yapısal bir analize dayanır.

Her iki yaklaşım da aslında gerçek anlamda bir teleoloji (erekselcilik) içermez. Nedenbilimsel yaklaşım işlevi geçmişteki seçilim süreçlerine bağlayarak açıklar; Cummins’in yaklaşımı ise işlevi bir sistemin çalışma biçimi içindeki rolü üzerinden tanımlar. Dolayısıyla biyolojide kullandığımız “amaç” ve “işlev” dili gerçek bir teleolojiyi ima etmez; karmaşık biyolojik sistemlerin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl çalıştığını açıklamak için kullanılan kavramsal araçlardır.



Türkiye’de evrim tartışmaları çoğu zaman bilimsel olmaktan çok ideolojik bir zeminde yürüyor. Sizce burada asıl eksik olan şey bilimsel bilgi mi, yoksa bilim felsefesi perspektifi mi? Bu tartışma daha sağlıklı bir zemine nasıl taşınabilir?

Bu soruya verilecek cevap aslında çok karmaşık değil. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve ABD dahil pek çok ülkede evrim teorisi etrafındaki tartışmaların zaman zaman ideolojik bir zemine kaydığı görülüyor. Türkiye’deki ideolojik tartışmaların özellikle 1980’lerden sonra belirgin biçimde hız kazandığı söylenebilir.

Burada akademi içindeki tartışmalar ile kamuoyunda yürüyen tartışmaları ayırmak gerekir. Ben akademik dünyada evrim teorisi üzerine ciddi bir bilimsel tartışmanın sürdüğünü düşünmüyorum. Bunun nedeni bilim felsefesi perspektifinin eksikliğinden ziyade, bilimsel tutum eksikliğidir.

Bilimsel tutum her şeyden önce ideolojik kabullerimizi paranteze almayı ve hiçbir iddiayı dogmatik biçimde kabul etmemeyi gerektirir. Bu nedenle ne evrim teorisini dogmatik olarak kabul etmek ne de onu dogmatik biçimde reddetmek bilimsel bir yaklaşım değildir. Bilimsel yaklaşımın ilk adımı, teorinin gerçekten ne söylediğini anlamaya çalışmaktır. İkinci adım ise teorinin ileri sürdüğü iddiaların hangi empirik verilerle desteklendiğini incelemektir.

Bu süreç sonunda kişi teorinin doğruluğuna ikna olabilir ya da olmayabilir; bu ayrı bir konudur. Ancak tartışmaların rasyonel bir zeminde yürüyebilmesi için önce bu iki adımı atmak gerekir. Sağlıklı bir tartışma, ideolojik pozisyonlardan değil, teorinin içeriğini ve onu destekleyen kanıtları anlamaya yönelik ortak bir çabadan başlar.