Eylemler yol gösteriyor

Sinan Tartanoğlu - Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı

AKP iktidarının göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri, 2004 yılında Uzan Grubunun elindeki Star Gazetesi'ne TMSF üzerinden el koymak oldu. Çünkü iktidar, elinde bir gazete tutan Cem Uzan’ın aldığı seçim başarısından bu sonucu çıkarmıştı. Görüldü ki basın, yeni kurulmuş bir partiyi sandıktan çıkaracak büyük bir güç.

Gelinen noktada medyanın büyük bir bölümü, bu mantığın kontrolü altında. İlk günlerde, ilk yıllarda alınan dersin sonucunu yaşıyoruz.

Ve bu devam ediyor. Gerçek habercilik yapan televizyon kanallarının, internet sitelerinin, gazetelerin sayısı çok az. Yani mahalle artık çok dar. Ve mahalleye çıkan sokaklar da ağır bir kontrol altında. Mahalledeki evlerin kapıları sürekli günün ilk ışıklarında çalınıyor. Gazeteciler operasyonla gözaltına alınıp 24 saat içinde tutuklanıyor. Sonrası büyük bir adaletsizlik çukuru. O çukur, belirsizliklerle derinleşiyor.

Kadıköy eylemi ile birlikte Birgün Gazetesi Ankara büro önünde yapılan eylem, bundan sonrası için yol gösteriyor. Aslında bildiğimiz yolu.

Çünkü her iki protestoya da önceki benzer eylemlerin aksine okur da katıldı. Yani gazetecilerin dayanışma eylemine okur da destek verdi.

Gazetecilerin görmek istediği buydu. Halk, kendi haber alma hakkına, gazeteciye, gazetecisine sahip çıkmalıydı. Çünkü haber alma hakkı, aynı zamanda halkın haber olma hakkı demekti. Halkın kendi derdini anlatma, kendi derdini aktarma, başkasının derdini okuma, izleme, dinleme hakkıydı.

İkinci aşama işte bu. Halkı kendi yanımıza daha fazla çekmek. Kitlelerin haber alma, haber olma hakkına daha fazla sahip çıkmasını sağlamak.

Bunda gösterilecek başarı, halkın gerçek habere sahip çıkan tutumundaki başarı, bugün yaşadığımız pek çok sorunu ortadan kaldıracak.

Halk habere sahip çıktıkça, hiçbir gazeteci halkı kin ve düşmanlığa sevkten yargılanmayacak. Halk habere sahip çıktıkça, hiçbir gazeteci halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan tutuklanmayacak. Halk habere sahip çıktıkça, hiçbir gazeteci TCK'nın, TMK'nın haber yazmayı nitelikli bir suç haline getiren, cezayı ağırlaştınan hükümleri ile karşı karşıya kalmayacak.

Halk, haber alma hakkına sahip çıktıkça, medya içinde yaşadığımız sorunlar da ortadan kalkacak.