Eylül’de Kuzey Londra derbisi, sert maçın kazananı Arsenal

“Yazın bittiği her yerde söylenir, böyle kırmızı kalkan görülmemiştir, ölüleri örten yapraklardan başka, çünkü sahiden yaz bitmiştir, göle bakmaktan usanır insan” der şair Ülkü Tamer yazın bittiğini hatırlatan dizelerinde. Sonbahar ülkesinde yaz biterken televizyon kanallarında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, dinliyorum. 2002’de 76 üniversite varken, bugün bu sayının 208’e yükseldiğini belirterek sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Şanlıurfa’da Oxford vardı da gitmedik mi?” sözünü hatırlatıyor, açtıkları üniversitelerle övünüyor. Verilerle bakalım, İngiltere’de üniversite sayısı 160, ülkemizde 208. Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden üçü İngiltere’de, ilk 50’de ülkemizden üniversite yok! Fazla üniversiteye sahip olmak kaliteli eğitimi getirmiyor, mesele nicelik değil nitelik. Meselenin özü, binanın üzerine üniversite yazmak, üniversite sayısının artışıyla ilgili övünmek kaliteli eğitimi göstermiyor.

Tıpkı Avrupa’nın en büyük adalet sarayının inşa edildiği ülkede adaleti mumla aramak gibi…

Dönelim futbola, 2023-24 sezonuna iyi başlamıştı Tottenham, ancak sezon sonunda düşüşe geçtiler, son yedi maçından beşini kaybederek ilk dördün dışında kaldılar. Yeni sezonda Eylül ortasında evinde sevilmeyen komşu Arsenal karşısında. İki kulüp arasındaki 175. lig karşılaşması, Arsenal 71 maçta sahadan galip ayrıldı. Arteta’nın takımının son sezonlarda sevilmeyen komşuya karşı bariz üstünlüğü bulunuyor, Tottenham Arsenal’e karşı son yedi karşılaşmada sadece bir galibiyet aldı, Mayıs 2022’de evinde 3-0’lık skorla. Bu fikstür, Premier Lig tarihinde en çok penaltı verilen (26) ve gol atılan (24) fikstür, Ada futbolunun muhtemel en sert derbisi. Arsenal, deplasmanda son 10 lig maçının dokuzunu kazandı, sekiz maçta kalesinde gol görmedi. Mikel Arteta yönetiminde arka arkaya beş deplasman maçını kazanırken takımın parlayanı Kai Havertz 2024’te ligde 21 maçta 18 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol, 7 asist).

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Van de Ven, Romero, Udogie, orta sahada Bentancur, Maddison, ileri uçta Kulusevski, Johnson, Son, önlerinde gol umutları Solanke. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada White, Saliba, Gabriel, Timber, orta sahada Trossard, Partey, Jorginho, ileri uçta Havertz, Saka, Martinelli. Kaptanları Odegaard sakatlığı, savunmanın sigortası Rice cezası nedeniyle kadroda yer almıyor, takım adına iki önemli eksiklik. Siyah formalı Arsenal ofansif başlıyor maça, henüz ilk dakikada sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. İlk bölümde geriden kısa paslarla çıkıyor Tottenham, 5’te gole yaklaşıyorlar, Son’un soldan kestiği topta Kulusevski’nin vuruşunu kornere çeliyor Raya, solda Son çabukluğuyla etkili. 7’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Tottenham, Arsenal oyun kurmakta zorlanıyor. 11’de sağdan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, ilk 15 dakikada ev sahibi takım topa yüzde 75 oranında sahip olurken gole yakın.

15’te Arsenal’de sarı kartı gören savunmada Saliba. 18’de Arsenal gole yaklaşıyor, Martinelli’nin soldan ortasında Havertz’in kafa vuruşunu sol köşeden çeliyor Vicario, savunmaya çarpan top kalecide kalıyor. 23’te sağdan Saka ile kullandığı kornerde Trossard’ın kafa vuruşu kaleci Vicario’da kalıyor, misafir takım duran toplarda gole yakın. 27’de Tottenham’da sarı kartı gören savunmanın solunda Udogie. 28’de Tottenham atağında Son soldan ortalıyor, Solanke’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan fırsata hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Arsenal'in orta sahasında Odegaard ve Rice’ın eksikliği kesinlikle hissediliyor, rakip topa sahip olduğu anlarda 2. bölgeyi kontrol ederken oyuna dilediği biçimde yöne veriyor. 36’da saha karışıyor, Timber’in Porro’ya müdahalesine sarı kart çıkarken Tottenham kalesinde Vicario da sarıdan nasibini alıyor. Devrenin bitimine yakın Tottenham’da sarı kartı gören Kulusevski ve Van de Ven. Yedi sarı kartın çıktığı, Tottenham’ın topa yüzde 67 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç, Arsenal’in rakip kaleyi beş kez yokladığı üç dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Arsenal atağında Martinelli’nin yerden ortası kaleci Vicario’da kalıyor, çabukluğuyla etkili 11 numara. 48’de sağdan kullandığı kornerde Van de Ven’in kafa vuruşunda Raya gole izin vermiyor. 49’da Arsenal’de sarı kartı gören Jorginho. 51’de bu kez soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, devreye baskılı başlıyorlar, sağda Johnson çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 61’de ceza sahası içinde vuruşu kaleci Raya’da kalıyor. 64’te duran toptan golü buluyor Arsenal, sağdan kullanılan kornerde yakın mesafeden kafayı vuran savunmadan gelen Gabriel, Tottenham’ın duran toplarda zaafı aşikâr. Kale arkasındaki Arsenal taraftarları golün sevincini yaşarken korner kullanılırken sanki golün geleceğini biliyorlar. Arsenal’in ligde Tottenham’a karşı attığı son dört golün üçü kornerden geldiğini hatırlatalım. 68’de Tottenham’da Sarr ve Odobert, Bentancur ve Johnson’un yerlerini alıyor. 73’te Tottenham atağında Sarr’ın yerden vuruşu kaleci Raya’da kalıyor, o dakikaya kadar yakaladığı fırsatlara rağmen son vuruşlarda etkisiz ev sahibi. Son bölümde baskıyı artırıyorlar, 79’da Maddison’un yerini Werner alıyor. Aynı dakikada Arsenal’de iki değişiklik, Martinelli ve Trossard yerlerini Sterling ve Jesus’a bırakıyor. 83’ten sonra Tottenham’ın kenar ortalarını gelişigüzel vuruşlarla uzaklaştırıyor Arsenal savunması, ev sahibi tüm baskısına rağmen pozisyon üretemiyor. 86’da Arsenal’de Saka’nın yerini Nwaneri alıyor. 89’da Tottenham atağında sağdan ortalanan topta Solanke’nin kafa vuruşu Raya’ı geçemiyor.

Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Arsenal tek golle kazanıp Manchester City’nin arkasında yenilmezlik serisini koruyor. Arsène Wenger yönetiminde üst üste sekiz galibiyet aldığı Mart-Eylül 2013'ten bu yana ilk kez ligde arka arkaya altı deplasman maçı kazandılar. Ayrıca Eylül 1988’den bu yana ilk kez arka arkaya üç Kuzey Londra derbisini de kazandılar. Takımın yükselişi sürüyor. Maç sonu basın toplantısında Mikel Arteta, zor deplasmanda topla daha az oynamalarına rağmen galip geldiklerini, savunmada kusursuz oynayıp rakibe pozisyon vermediklerini, sezon boyunca takımın aşması gereken engellerden birini kayıpsız geçtikleri için mutlu olduğunu dile getiriyor. Maçın adamı savunmada kaya gibi sağlam oynayan ve üç puanı getiren golü bulan Gabriel.